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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Оккупированная ЗАЭС уже 7 недель зависит от единственной линии питания, - МАГАТЭ

ЗАЭС уже семь недель имеет только одну линию питания

Более семи недель захваченная Россией Запорожская АЭС остается подключенной к одной внешней линии электроснабжения, необходимой для охлаждения 6 реакторов и отработанного ядерного топлива

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что чрезвычайно уязвимая энергообеспеченность станции и проблемы с доступом к воде для охлаждения после разрушения Каховской дамбы делают ситуацию с ядерной безопасностью "крайне нестабильной".

"Существует много важных вопросов, которые необходимо решить, прежде чем будет возможно возобновить работу станции", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запорожская АЭС должна оставаться в состоянии "холодной остановки", - Госатом

В МАГАТЭ напомнили, что по состоянию на сейчас ЗАЭС зависит только от одной линии 750 кВ, поскольку 330 кВ линия была повреждена 7 мая из-за боевых действий.

До начала полномасштабной войны ЗАЭС имела доступ к десяти линиям внешнего электроснабжения. Все шесть реакторов атомной электростанции находятся в состоянии "холодной остановки" с 2024 года, но все еще нуждаются в охлаждении.

"Почти ежедневно в течение прошлой недели команда МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, продолжала слышать взрывы на разных расстояниях от места расположения, что постоянно напоминает о непосредственной близости к линии фронта конфликта", - добавили в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ и Россия пришли к согласию, что запуск энергоблоков на ЗАЭС невозможен, пока идет война, - Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (423) Запорожская АЭС (727) Рафаэль Гросси (195)


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То по ходу нащі єлектростанції постачають єлектороєнергію на окупований пі%орасами обьект? дмвна якась війна.
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26.06.2025 20:38 Ответить
Холодна зупинка потребує охолодження роками?
Думаю русня просто ******* електрику.
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26.06.2025 20:40 Ответить
А чи не продає хтось із наших діячів електрику під видом електрики для охолодження вже давно холодних реакторів?
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26.06.2025 20:42 Ответить
ЗАЕС українська, на даний момент ні, то нам пох на неї. Нехай про неї думає магате і росія
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26.06.2025 20:56 Ответить
А, якщо, й@бне? До кацапії далеко, а Запоріжжя, Дніпро, Кр.Ріг поруч...
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26.06.2025 21:01 Ответить
Обов'язково й@бне. Безвідносно до наявності/відсутності одної чи кількох ліній живлення...
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26.06.2025 21:07 Ответить
 
 