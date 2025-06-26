Оккупированная ЗАЭС уже 7 недель зависит от единственной линии питания, - МАГАТЭ

Более семи недель захваченная Россией Запорожская АЭС остается подключенной к одной внешней линии электроснабжения, необходимой для охлаждения 6 реакторов и отработанного ядерного топлива

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что чрезвычайно уязвимая энергообеспеченность станции и проблемы с доступом к воде для охлаждения после разрушения Каховской дамбы делают ситуацию с ядерной безопасностью "крайне нестабильной".

"Существует много важных вопросов, которые необходимо решить, прежде чем будет возможно возобновить работу станции", - сказал он.

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В МАГАТЭ напомнили, что по состоянию на сейчас ЗАЭС зависит только от одной линии 750 кВ, поскольку 330 кВ линия была повреждена 7 мая из-за боевых действий.

До начала полномасштабной войны ЗАЭС имела доступ к десяти линиям внешнего электроснабжения. Все шесть реакторов атомной электростанции находятся в состоянии "холодной остановки" с 2024 года, но все еще нуждаются в охлаждении.

"Почти ежедневно в течение прошлой недели команда МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, продолжала слышать взрывы на разных расстояниях от места расположения, что постоянно напоминает о непосредственной близости к линии фронта конфликта", - добавили в организации.

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