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Российский удар вызвал блэкаут на оккупированной Запорожской АЭС, - Минэнерго

ЗАЭС полностью обесточена из-за удара РФ 4 июля

Российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.

Министр Герман Галущенко назвал это "очередным актом ядерного террора россиян".

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Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Автор: 

обстрел (28318) Минэнерго (368) Запорожская АЭС (727) блэкаут (32)


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Вона під кацапською окупацією - нехай вони її і полагодять, або нехай вона вже *****.
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04.07.2025 18:52 Ответить
А чому окупована ЗАЕС об'єднана з енергосистемою України?
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04.07.2025 18:53 Ответить
мабуть, щоб росіянам було зручніше на ній хазяйнувати. Чому Україна не відкликала досі ліцензію теж цікаво.
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04.07.2025 19:04 Ответить
Тому що навіть зупинені реактори потребують охолодження - якщо дуже коротко. Не шукайте зраду
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04.07.2025 19:06 Ответить
це зрозуміло. але ж можна було заявити, що через пів року відключаємо нафіг і робіть що хочете.
і в принципі кацапи вже протягнули ЛЕП з їхньої сторони і можуть перепідключити ЗАЕС.
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04.07.2025 19:23 Ответить
Хз, можливо і можна..
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04.07.2025 19:28 Ответить
Що може статись без охолодження ядерного палива - відповідь може дати спеціаліст.
Чи може статися реакція із вибухом?
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04.07.2025 19:12 Ответить
вибуха не буде, просто розплавлена жижа витіче з реактора
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04.07.2025 19:25 Ответить
 
 