Российский удар вызвал блэкаут на оккупированной Запорожской АЭС, - Минэнерго
Российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.
Министр Герман Галущенко назвал это "очередным актом ядерного террора россиян".
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і в принципі кацапи вже протягнули ЛЕП з їхньої сторони і можуть перепідключити ЗАЕС.
Чи може статися реакція із вибухом?