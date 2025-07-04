Российский удар вызвал блэкаут на оккупированной Запорожской АЭС, - Минэнерго

Российские захватчики 4 июля вызвали блэкаут на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.

Министр Герман Галущенко назвал это "очередным актом ядерного террора россиян".

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Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.