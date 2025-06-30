За последние месяцы фиксируется увеличение количества жертв российской агрессии среди гражданских в Украине, - отчет ООН

За последние месяцы в Украине наблюдается значительное увеличение жертв среди гражданского населения в результате российской агрессии.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщает Цензор.НЕТ.

Отчет, который охватывает период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года свидетельствует, что в Украине в результате российской военной агрессии погибли по меньшей мере 968 мирных жителя, еще 4807 были ранены.

Как отмечают в ООН, это на 37% процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В документе сказано, что большинство этих жертв произошли на территориях, подконтрольных правительству Украины, "прежде всего, в результате атак российских вооруженных сил с применением дальнобойного взрывного оружия в населенных пунктах и беспилотников малого радиуса действия вблизи прифронтовых районов".

Почти половина всех жертв среди гражданского населения была вызвана ракетами, барражирующими боеприпасами и бомбами, сброшенными с воздуха в густонаселенных районах. По меньшей мере в трех атаках российские Вооруженные силы использовали ракеты с осколочно-фугасными боеголовками.

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"Война в Украине, которая длится уже четвертый год, становится все более смертоносной для гражданского населения. Мы продолжаем документировать случаи насилия, которые противоречат обязательствам согласно международному гуманитарному праву", - заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

В ООН подтвердили, что в результате этих атак российских дронов погибли 207 гражданских лиц и 1 365 получили ранения.

Кроме этого, в течение вышеупомянутого периода российские войска нанесли прямые удары, по меньшей мере, по пяти больницам, причем в некоторых из них было обнаружено много неразорвавшихся боеприпасов, что свидетельствует о вероятном умышленном целенаправленном поражении больниц и нарушении международного гуманитарного права.

Также в отчете говорится о нарушениях в отношении украинских военнослужащих, попавших в российский плен. УВКПЧ ООН задокументировало достоверные сообщения о казни по меньшей мере 35 украинских военнопленных с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

Представители ООН пообщались со 117 недавно освобожденными из российского плена украинскими военными и двумя задержанными медицинскими работниками, почти все из которых рассказали о пытках и жестоком обращении в российском плену.

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Также в докладе освещаются проблемы с правами человека, связанные с украинскими гражданскими лицами, незаконно удерживаемыми властями РФ - преимущественно, на временно оккупированной территории Украины. Освобожденные гражданские лица рассказывали о пытках, жестоком обращении и ужасных условиях содержания под стражей.

Отмечается, что на ВОТ украинцы сталкивались с усилением принуждения к принятию российского гражданства. В течение шести месяцев ООН задокументировало информацию о более 16 тыс. домов, которые российские оккупационные власти определили как потенциально "брошенные", а следовательно, как находящиеся под угрозой конфискации.

Также в отчете ООН описывается вербовка и использование украинских детей для диверсионной деятельности, направленной против украинских военных объектов. За этой деятельностью, как сказано в отчете, стоят лица, вероятно, связанные с РФ.

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