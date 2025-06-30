За останні місяці фіксується збільшення кількості жертв російської агресії серед цивільних в Україні, - звіт ООН

За останні місяці в Україні спостерігається значне збільшення жертв серед цивільного населення внаслідок російської агресії.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), повідомляє Цензор.НЕТ.

Звіт, який охоплює період з 1 грудня 2024 року по 31 травня 2025 року свідчить, що в Україні внаслідок російської військової агресії загинули щонайменше 968 мирних жителя, ще 4807 були поранені.

Як зазначають в ООН, це на 37% відсотків більше, аніж за аналогічний період попереднього року.

У документі сказано, що більшість цих жертв сталися на територіях, підконтрольних уряду України, "передусім внаслідок атак російських збройних сил із застосуванням далекобійної вибухової зброї в населених пунктах і безпілотників малого радіуса дії поблизу прифронтових районів".

Майже половина всіх жертв серед цивільного населення була спричинена ракетами, баражуючими боєприпасами та бомбами, скинутими з повітря в густонаселених районах. Щонайменше у трьох атаках російські Збройні сили використовували ракети з осколково-фугасними боєголовками.

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"Війна в Україні, яка триває вже четвертий рік, стає все більш смертоносною для цивільного населення. Ми продовжуємо документувати випадки насильства, які суперечать зобов'язанням згідно з міжнародним гуманітарним правом", - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

В ООН підтвердили, що внаслідок цих атак російських дронів загинули 207 цивільних осіб і 1 365 дістали поранення.

Окрім цього, впродовж вищезгаданого періоду російські війська завдали прямих ударів щонайменше по п'яти лікарням, причому в деяких з них було виявлено багато нерозірваних боєприпасів, що свідчить про ймовірне навмисне цілеспрямоване ураження лікарень і порушення міжнародного гуманітарного права.

Також у звіті йдеться про порушення щодо українських військовослужбовців, які потрапили до російського полону. УВКПЛ ООН задокументувало достовірні повідомлення про страту щонайменше 35 українських військовополонених з 1 грудня 2024 року по 31 травня 2025 року.

Представники ООН поспілкувалися з 117 нещодавно звільненими з російського полону українськими військовими і двома затриманими медичними працівниками, майже всі з яких розповіли про катування і жорстоке поводження у російському полоні.

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Також у доповіді висвітлюються проблеми з правами людини, пов'язані з українськими цивільними особами, незаконно утримуваними владою РФ, переважно на тимчасово окупованій території України. Звільнені цивільні особи розповідали про катування, жорстоке поводження та жахливі умови тримання під вартою.

Зазначається, що на ТОТ українці стикалися з посиленням примусу до прийняття російського громадянства. Упродовж шести місяців ООН задокументувало інформацію про понад 16 тис. будинків, які російська окупаційна влада визначила як потенційно "покинуті", а отже, як такі, що перебувають під загрозою конфіскації.

Також у звіті ООН описується вербування та використання українських дітей для диверсійної діяльності, спрямованої проти українських військових об'єктів. За цією діяльністю, як сказано у звіті, стоять особи, ймовірно, пов'язані з РФ.

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