ООН: У 2025 році кількість жертв серед українців зросла на 50% - через балістичні удари РФ

За перші п’ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених в Україні внаслідок російських атак зросла в півтора раза порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

Про це йдеться у звіті Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.

Очільниця Місії Даніель Белл зазначила, що російські атаки стали більш смертоносними через застосування балістичних ракет у густонаселених районах.

"Ці ракети завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню, як засвідчили ці нещодавні атаки", - наголосила вона.

Особливе занепокоєння викликали удари 23 червня по ліцею в Білгород-Дністровському та 24 червня по Дніпру. Обидві атаки були здійснені вдень, що, за словами Белл, свідчить про намір Росії завдати якомога більше шкоди мирному населенню.

У результаті цих ударів загинуло щонайменше 24 особи, ще понад 300 були поранені. Представники місії ООН не виявили жодних ознак військової присутності на території ліцею під час огляду місця обстрілу.

У звіті наголошується, що удари по школах, житлових будинках чи медичних закладах можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини згідно з міжнародним правом.

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