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ООН: У 2025 році кількість жертв серед українців зросла на 50% - через балістичні удари РФ

оон

За перші п’ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених в Україні внаслідок російських атак зросла в півтора раза порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

Про це йдеться у звіті Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.

Очільниця Місії Даніель Белл зазначила, що російські атаки стали більш смертоносними через застосування балістичних ракет у густонаселених районах.
"Ці ракети завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню, як засвідчили ці нещодавні атаки", - наголосила вона.

Особливе занепокоєння викликали удари 23 червня по ліцею в Білгород-Дністровському та 24 червня по Дніпру. Обидві атаки були здійснені вдень, що, за словами Белл, свідчить про намір Росії завдати якомога більше шкоди мирному населенню.

У результаті цих ударів загинуло щонайменше 24 особи, ще понад 300 були поранені. Представники місії ООН не виявили жодних ознак військової присутності на території ліцею під час огляду місця обстрілу.

У звіті наголошується, що удари по школах, житлових будинках чи медичних закладах можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини згідно з міжнародним правом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмеження права вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів: Україна закликає до реформи ООН, - Сибіга

Автор: 

ООН (3394) балістичні ракети (454) війна в Україні (5008)


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26.06.2025 15:53 Відповісти
Але якби в 2025-му році Трамп був президентом…
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26.06.2025 15:59 Відповісти
І як така ПОТУЖНА організація, як ООН, припинила убивство Українці з 2014 року, або інших народів, які відбивають московську війну, починаючи з московської війни, проти Ічкерії!?!?
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26.06.2025 16:02 Відповісти
покажіть рудому донні результати його піZдьожа із другом ******
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26.06.2025 16:07 Відповісти
Виразили озабочєнность в ООН ?
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26.06.2025 16:16 Відповісти
Все це наслідок бездіяльності ООН, так і загравання Трампа з найкривавішим терористом путіном і байдужість до геноциду світової спільноти,рашиський злочинець відчув свою безкарність.
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26.06.2025 16:31 Відповісти
********,мля...
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26.06.2025 16:38 Відповісти
 
 