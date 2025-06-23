Війська РФ вдарили балістикою по Білгороду-Дністровському: зруйновано навчальний заклад, 3 загиблих, 14 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 червня 2025 року, ворог атакував балістикою місто Білгород-Дністровський Одеської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад.
"Під завалами можуть бути люди - дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було", - йдеться у повідомленні.
Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть.
Оновлена інформація
Пізніше Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару в Білгороді-Дністровському загинуло двоє людей.
Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Оновлення
О 18:36 в ДСНС повідомили: "2 загиблих і щонайменше 14 постраждалих: такі наслідки ворожої атаки по місту Білгород-Дністровський на Одещині. Серед постраждалих 2 підлітків, які проходили повз в момент удару. На місці працюють кінологи. Також психологи ДСНС.
Щодо перебування під завалами людей дані уточнюється. Інформація постійно оновлюється".
Оновлено 21:55
"До 3 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетної атаки. На жаль, у лікарні померла 60-річна жінка", - повідомила Одеська обласна прокуратура.
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"Коли держава робить вигляд, що не чує, ми вчимося кричати
Знову пекельна ніч. Повідомлення про збиття починають дратувати, як і повідомлення про кількість того, що летить. Бо летить значно більше ніж повідомляють. І це відчувається по звуку «зззззззз» майже під вікнами.
В цьому контексті в мене декілька питань до влади.
1. Чи західні експерти не попереджали про те, що «лапті» налагодять до осені виробництво до 500 шахедів на добу? Це сюрприз? Це було не відомо? Чи знову не хотіли чути?
2. Чому ще взимку не почали розробляти нові тактики стратегії, знаючі цю інформацію? Чому не організували масове виробництво перехоплювачів РЕБ?
3. Чому провалилась закупівля дронів, РЕБ? Чому не забезпечили циклічність замовлень у виробництв, які вже постачають? Бо безліч виробників жалілись, шо виробництва розгорнули, а державні контракти не заключають.
4. Чому, якщо ви бачите що ми летимо в ср@@у, ви не вийдете і не скажете населенню: шановні, буде ще гірше, закопуйтесь. Приватний сектор - копайте укриття, багатоповерхівки - ось вам адреси бомбосховищ, де все облаштовано, або хоча б організуйтесь самі. Чому народ знову тримають в невідомості, а потім встановлюють дні жалоби? Чому не готують школи та садочки в Києві і не копають укриття, а знову будують дороги?
То скажіть чесно: ми не справляємось, або нам потрібен час, то потурбуйтесь самі про себе, бо буде гірше?
Якийсь сюр. Чи ви думаєте, що люди не здатні на собі відчути, що відбувається і не відчувають це кожної ночі?
Українські громади неодноразово показували свою спроможність організуватись та захистити себе. А потім від позитивних блогерів чуєш, ви що не їдьте, це ж наша країна.
Я не сперечаюсь, що це наша країна. Але, як будь-яка мати, хочу зберегти життя своїм дітям.
Хоча бачу байдужість держави до цього…"
Дана Ярова
Доречі в цій школі Смілянський навчався, той який з Укрпошти...
Тогда кацапы нарушили обещание - дать коридор
И расстреляли наших бойцов как в тире
А сейчас кацапы как в тире расстреливают гражданских
Все больше с каждым днем
Неужели нет умниц в Украине
Которые могут собраться и придумать
Что же делать?
Как защитить страну?
Сколько можно воевать на аматорском уровне ?
Ну когда профессионалы уровня Залужного
Возмутятся наконец - тем,что происходит
Валерий Федорович!
Вы же патриот!!!
Ну не может боевой генерал с вашим опытом
Молча наблюдать из Лондона
Как убивают Украину !!!!