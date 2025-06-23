Війська РФ вдарили балістикою по Білгороду-Дністровському: зруйновано навчальний заклад, 3 загиблих, 14 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 червня 2025 року, ворог атакував балістикою місто Білгород-Дністровський Одеської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад.

"Під завалами можуть бути люди - дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було", - йдеться у повідомленні.

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Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть.

Оновлена інформація

Пізніше Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару в Білгороді-Дністровському загинуло двоє людей.

Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Оновлення

О 18:36 в ДСНС повідомили: "2 загиблих і щонайменше 14 постраждалих: такі наслідки ворожої атаки по місту Білгород-Дністровський на Одещині. Серед постраждалих 2 підлітків, які проходили повз в момент удару. На місці працюють кінологи. Також психологи ДСНС.

Щодо перебування під завалами людей дані уточнюється. Інформація постійно оновлюється".

Оновлено 21:55

"До 3 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетної атаки. На жаль, у лікарні померла 60-річна жінка", - повідомила Одеська обласна прокуратура.











