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Новини Обстріли Одещини
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Війська РФ вдарили балістикою по Білгороду-Дністровському: зруйновано навчальний заклад, 3 загиблих, 14 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 червня 2025 року, ворог атакував балістикою місто Білгород-Дністровський Одеської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад.

"Під завалами можуть бути люди - дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог вночі атакував південь Одеського регіону: виникла пожежа на території станції швидкої допомоги. ФОТОрепортаж

Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть.

Оновлена інформація

Пізніше Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару в Білгороді-Дністровському загинуло двоє людей.

Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Оновлення

О 18:36 в ДСНС повідомили: "2 загиблих і щонайменше 14 постраждалих: такі наслідки ворожої атаки по місту Білгород-Дністровський на Одещині. Серед постраждалих 2 підлітків, які проходили повз в момент удару. На місці працюють кінологи. Також психологи ДСНС.

Щодо перебування під завалами людей дані уточнюється. Інформація постійно оновлюється".

Оновлено 21:55

"До 3 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетної атаки. На жаль, у лікарні померла 60-річна жінка", - повідомила Одеська обласна прокуратура.

школа у Білгород-Дністровському після обстрілу
школа у Білгород-Дністровському після обстрілу

Балістика по Білгороду-Дністровському
Балістика по Білгороду-Дністровському
Балістика по Білгороду-Дністровському
школа у Білгород-Дністровському після обстрілу

Автор: 

обстріл (29527) Одеська область (3344) Білгород-Дністровський (65) балістичні ракети (454) Білгород-Дністровський район (17)


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Топ коментарі
+16
3000 балістичних ракет вже стартували....на офшори.
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23.06.2025 18:57 Відповісти
+10
А зепідори не хочуть зеркально відповісти ворогу? Мразота зелена.
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23.06.2025 18:55 Відповісти
+9
Ввечері буде відповідь, дивись телемарафон.
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23.06.2025 18:57 Відповісти
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23.06.2025 15:29 Відповісти
Рашисти не бьють по цивiльним обьектах,а я iм довiряю.....
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23.06.2025 16:30 Відповісти
" переговори", на думку тр, тривають
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23.06.2025 18:34 Відповісти
З НЕТУ:
"Коли держава робить вигляд, що не чує, ми вчимося кричати

Знову пекельна ніч. Повідомлення про збиття починають дратувати, як і повідомлення про кількість того, що летить. Бо летить значно більше ніж повідомляють. І це відчувається по звуку «зззззззз» майже під вікнами.

В цьому контексті в мене декілька питань до влади.

1. Чи західні експерти не попереджали про те, що «лапті» налагодять до осені виробництво до 500 шахедів на добу? Це сюрприз? Це було не відомо? Чи знову не хотіли чути?

2. Чому ще взимку не почали розробляти нові тактики стратегії, знаючі цю інформацію? Чому не організували масове виробництво перехоплювачів РЕБ?

3. Чому провалилась закупівля дронів, РЕБ? Чому не забезпечили циклічність замовлень у виробництв, які вже постачають? Бо безліч виробників жалілись, шо виробництва розгорнули, а державні контракти не заключають.

4. Чому, якщо ви бачите що ми летимо в ср@@у, ви не вийдете і не скажете населенню: шановні, буде ще гірше, закопуйтесь. Приватний сектор - копайте укриття, багатоповерхівки - ось вам адреси бомбосховищ, де все облаштовано, або хоча б організуйтесь самі. Чому народ знову тримають в невідомості, а потім встановлюють дні жалоби? Чому не готують школи та садочки в Києві і не копають укриття, а знову будують дороги?

То скажіть чесно: ми не справляємось, або нам потрібен час, то потурбуйтесь самі про себе, бо буде гірше?

Якийсь сюр. Чи ви думаєте, що люди не здатні на собі відчути, що відбувається і не відчувають це кожної ночі?

Українські громади неодноразово показували свою спроможність організуватись та захистити себе. А потім від позитивних блогерів чуєш, ви що не їдьте, це ж наша країна.

Я не сперечаюсь, що це наша країна. Але, як будь-яка мати, хочу зберегти життя своїм дітям.

Хоча бачу байдужість держави до цього…"

Дана Ярова
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23.06.2025 19:59 Відповісти
Пане Малюк! Чому ви на третьому році війни навіть не спробували знищити не те що вампіра Пуйла, а навіть когось з його найближчого оточення. Всі ці вбивці українських людей продовжують насолоджуватися комфортним життям в той час, коли за їхніми наказами здійснюється геноцид українського народу, знищуються матеріальні цінності, створені предками українців. Ви вже , пане Малюк, повинні визначитися, кому ви служите: українському народу, чи особисто Володимиру Зеленському. Якщо особисто Зеленському , то переходіть на роботу в "95 квартал", а посаду голови СБУ звільніть для патріота України, який знайде можливість знищити вампіра Пуйла.
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24.06.2025 00:58 Відповісти
Хай Ломаченко подивиться...
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23.06.2025 17:45 Відповісти
За*бали ви зі своїм ломаченком...
Доречі в цій школі Смілянський навчався, той який з Укрпошти...
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23.06.2025 17:54 Відповісти
Чотириповерхова будівля була. Потрапили точно в середину...
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23.06.2025 17:51 Відповісти
А зепідори не хочуть зеркально відповісти ворогу? Мразота зелена.
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23.06.2025 18:55 Відповісти
3000 балістичних ракет вже стартували....на офшори.
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23.06.2025 18:57 Відповісти
Ввечері буде відповідь, дивись телемарафон.
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23.06.2025 18:57 Відповісти
Там десь вася ломачлєнко проживає. Може візьме гебешного попа зі своєї коханої секти та прийде помолитися на руїнах.
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23.06.2025 18:56 Відповісти
Думєте це десь в Каліхфорнії школу *банули?
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23.06.2025 23:58 Відповісти
Почему- то сегодня вспомнила Иловайск
Тогда кацапы нарушили обещание - дать коридор
И расстреляли наших бойцов как в тире
А сейчас кацапы как в тире расстреливают гражданских
Все больше с каждым днем
Неужели нет умниц в Украине
Которые могут собраться и придумать
Что же делать?
Как защитить страну?
Сколько можно воевать на аматорском уровне ?
Ну когда профессионалы уровня Залужного
Возмутятся наконец - тем,что происходит
Валерий Федорович!
Вы же патриот!!!
Ну не может боевой генерал с вашим опытом
Молча наблюдать из Лондона
Как убивают Украину !!!!
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23.06.2025 19:04 Відповісти
Походу кто-то сдал склад... На 2 фото видно деревянные ящики, похожие на армейские.
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23.06.2025 19:16 Відповісти
У тебя, казламордый, ящик вместо головы.
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23.06.2025 19:30 Відповісти
Ну раз такой умный, может объяснишь что то на втором фото? Может у меня проблемы со зрением...
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23.06.2025 19:37 Відповісти
Уже видео сняли, для такого как ты. Противогазы для бомбоубежища...
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23.06.2025 23:56 Відповісти
Рашиський геноцид проти українського народу не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,ці варвари свідомо знищують мирних людей ,школи ,лікарні ,житлові будинки ,ворог відчув свою безкарність відповіді по рф немає ,мабуть дуже догоджають Трамп ,який заявив що з початком "переговорів" ситуація покращилась і нікому насамперед "найвеличнішому" не прийде в голву сказати, що немає ніяких переговорів є ультиматум капітуляції який висунули рашисти і його ніхто не буде обговорювати.
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23.06.2025 19:19 Відповісти
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23.06.2025 19:40 Відповісти
Може психологи придумають, як це припинити і дадуть нашій владі поради. Наприклад, демонстративно запрошувати путіна і лаврова на похорон.
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23.06.2025 19:46 Відповісти
Т.з. "українська" влада не організувала і не забезпечила оборону країни. Тому кацапи безкарно добивають Україну, а підараси з Банкової, МО, ГШ, КМУ мовчки спостерігають, чекаючи команди підписати капітуляцію. Вже навіть путін кричить, що т.з. "українську" владу потрібно перевибори, бо він не знає, з ким підписувати документи! А підараси з останніх сил тримаються за крісла, щоб пролонгувати своє паразитування і ДОрозікрасти Україну ще до виборів. Нас знову чекають століття боротьби за чергову Незалежність...
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24.06.2025 08:24 Відповісти
 
 