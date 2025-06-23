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Новости Обстрелы Одесчины
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Войска РФ ударили баллистикой по Белгороду-Днестровскому: разрушено учебное заведение, 3 погибших, 14 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 июня 2025 года, враг атаковал баллистикой город Белгород-Днестровский Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне разрушили местное учебное заведение.

"Под завалами могут быть люди - взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было", - говорится в сообщении.

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Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут.

Обновленная информация

Позже Кипер сообщил, что в результате российского удара в Белгороде-Днестровском погибли два человека.

Сейчас также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обновление

В 18:36 в ГСЧС сообщили: "2 погибших и по меньшей мере 14 пострадавших: таковы последствия вражеской атаки по городу Белгород-Днестровский в Одесской области. Среди пострадавших 2 подростков, проходивших мимо в момент удара. На месте работают кинологи. Также психологи ГСЧС.

Относительно пребывания под завалами людей данные уточняются. Информация постоянно обновляется.

Обновлено 21:55

"До 3 увеличилось количество погибших вследствие ракетной атаки. К сожалению, в больнице скончалась 60-летняя женщина", - сообщила Одесская областная прокуратура.

школа у Білгород-Дністровському після обстрілу
школа у Білгород-Дністровському після обстрілу

Балистика по Бедгороду-Днестровскому
Балистика по Бедгороду-Днестровскому
Балистика по Бедгороду-Днестровскому
школа у Білгород-Дністровському після обстрілу

Автор: 

обстрел (28205) Одесская область (3688) Белгород-Днестровский (44) баллистические ракеты (423) Белгород-Днестровский район (17)


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Топ комментарии
+16
3000 балістичних ракет вже стартували....на офшори.
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23.06.2025 18:57 Ответить
+10
А зепідори не хочуть зеркально відповісти ворогу? Мразота зелена.
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23.06.2025 18:55 Ответить
+9
Ввечері буде відповідь, дивись телемарафон.
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23.06.2025 18:57 Ответить
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23.06.2025 15:29 Ответить
Рашисти не бьють по цивiльним обьектах,а я iм довiряю.....
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23.06.2025 16:30 Ответить
" переговори", на думку тр, тривають
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23.06.2025 18:34 Ответить
З НЕТУ:
"Коли держава робить вигляд, що не чує, ми вчимося кричати

Знову пекельна ніч. Повідомлення про збиття починають дратувати, як і повідомлення про кількість того, що летить. Бо летить значно більше ніж повідомляють. І це відчувається по звуку «зззззззз» майже під вікнами.

В цьому контексті в мене декілька питань до влади.

1. Чи західні експерти не попереджали про те, що «лапті» налагодять до осені виробництво до 500 шахедів на добу? Це сюрприз? Це було не відомо? Чи знову не хотіли чути?

2. Чому ще взимку не почали розробляти нові тактики стратегії, знаючі цю інформацію? Чому не організували масове виробництво перехоплювачів РЕБ?

3. Чому провалилась закупівля дронів, РЕБ? Чому не забезпечили циклічність замовлень у виробництв, які вже постачають? Бо безліч виробників жалілись, шо виробництва розгорнули, а державні контракти не заключають.

4. Чому, якщо ви бачите що ми летимо в ср@@у, ви не вийдете і не скажете населенню: шановні, буде ще гірше, закопуйтесь. Приватний сектор - копайте укриття, багатоповерхівки - ось вам адреси бомбосховищ, де все облаштовано, або хоча б організуйтесь самі. Чому народ знову тримають в невідомості, а потім встановлюють дні жалоби? Чому не готують школи та садочки в Києві і не копають укриття, а знову будують дороги?

То скажіть чесно: ми не справляємось, або нам потрібен час, то потурбуйтесь самі про себе, бо буде гірше?

Якийсь сюр. Чи ви думаєте, що люди не здатні на собі відчути, що відбувається і не відчувають це кожної ночі?

Українські громади неодноразово показували свою спроможність організуватись та захистити себе. А потім від позитивних блогерів чуєш, ви що не їдьте, це ж наша країна.

Я не сперечаюсь, що це наша країна. Але, як будь-яка мати, хочу зберегти життя своїм дітям.

Хоча бачу байдужість держави до цього…"

Дана Ярова
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23.06.2025 19:59 Ответить
Пане Малюк! Чому ви на третьому році війни навіть не спробували знищити не те що вампіра Пуйла, а навіть когось з його найближчого оточення. Всі ці вбивці українських людей продовжують насолоджуватися комфортним життям в той час, коли за їхніми наказами здійснюється геноцид українського народу, знищуються матеріальні цінності, створені предками українців. Ви вже , пане Малюк, повинні визначитися, кому ви служите: українському народу, чи особисто Володимиру Зеленському. Якщо особисто Зеленському , то переходіть на роботу в "95 квартал", а посаду голови СБУ звільніть для патріота України, який знайде можливість знищити вампіра Пуйла.
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24.06.2025 00:58 Ответить
Хай Ломаченко подивиться...
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23.06.2025 17:45 Ответить
За*бали ви зі своїм ломаченком...
Доречі в цій школі Смілянський навчався, той який з Укрпошти...
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23.06.2025 17:54 Ответить
Чотириповерхова будівля була. Потрапили точно в середину...
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23.06.2025 17:51 Ответить
А зепідори не хочуть зеркально відповісти ворогу? Мразота зелена.
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23.06.2025 18:55 Ответить
3000 балістичних ракет вже стартували....на офшори.
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23.06.2025 18:57 Ответить
Ввечері буде відповідь, дивись телемарафон.
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23.06.2025 18:57 Ответить
Там десь вася ломачлєнко проживає. Може візьме гебешного попа зі своєї коханої секти та прийде помолитися на руїнах.
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23.06.2025 18:56 Ответить
Думєте це десь в Каліхфорнії школу *банули?
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23.06.2025 23:58 Ответить
Почему- то сегодня вспомнила Иловайск
Тогда кацапы нарушили обещание - дать коридор
И расстреляли наших бойцов как в тире
А сейчас кацапы как в тире расстреливают гражданских
Все больше с каждым днем
Неужели нет умниц в Украине
Которые могут собраться и придумать
Что же делать?
Как защитить страну?
Сколько можно воевать на аматорском уровне ?
Ну когда профессионалы уровня Залужного
Возмутятся наконец - тем,что происходит
Валерий Федорович!
Вы же патриот!!!
Ну не может боевой генерал с вашим опытом
Молча наблюдать из Лондона
Как убивают Украину !!!!
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23.06.2025 19:04 Ответить
Походу кто-то сдал склад... На 2 фото видно деревянные ящики, похожие на армейские.
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23.06.2025 19:16 Ответить
У тебя, казламордый, ящик вместо головы.
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23.06.2025 19:30 Ответить
Ну раз такой умный, может объяснишь что то на втором фото? Может у меня проблемы со зрением...
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23.06.2025 19:37 Ответить
Уже видео сняли, для такого как ты. Противогазы для бомбоубежища...
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23.06.2025 23:56 Ответить
Рашиський геноцид проти українського народу не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,ці варвари свідомо знищують мирних людей ,школи ,лікарні ,житлові будинки ,ворог відчув свою безкарність відповіді по рф немає ,мабуть дуже догоджають Трамп ,який заявив що з початком "переговорів" ситуація покращилась і нікому насамперед "найвеличнішому" не прийде в голву сказати, що немає ніяких переговорів є ультиматум капітуляції який висунули рашисти і його ніхто не буде обговорювати.
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23.06.2025 19:19 Ответить
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23.06.2025 19:40 Ответить
Може психологи придумають, як це припинити і дадуть нашій владі поради. Наприклад, демонстративно запрошувати путіна і лаврова на похорон.
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23.06.2025 19:46 Ответить
Т.з. "українська" влада не організувала і не забезпечила оборону країни. Тому кацапи безкарно добивають Україну, а підараси з Банкової, МО, ГШ, КМУ мовчки спостерігають, чекаючи команди підписати капітуляцію. Вже навіть путін кричить, що т.з. "українську" владу потрібно перевибори, бо він не знає, з ким підписувати документи! А підараси з останніх сил тримаються за крісла, щоб пролонгувати своє паразитування і ДОрозікрасти Україну ще до виборів. Нас знову чекають століття боротьби за чергову Незалежність...
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24.06.2025 08:24 Ответить
 
 