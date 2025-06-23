Войска РФ ударили баллистикой по Белгороду-Днестровскому: разрушено учебное заведение, 3 погибших, 14 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 июня 2025 года, враг атаковал баллистикой город Белгород-Днестровский Одесской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне разрушили местное учебное заведение.
"Под завалами могут быть люди - взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было", - говорится в сообщении.
Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут.
Обновленная информация
Позже Кипер сообщил, что в результате российского удара в Белгороде-Днестровском погибли два человека.
Сейчас также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обновление
В 18:36 в ГСЧС сообщили: "2 погибших и по меньшей мере 14 пострадавших: таковы последствия вражеской атаки по городу Белгород-Днестровский в Одесской области. Среди пострадавших 2 подростков, проходивших мимо в момент удара. На месте работают кинологи. Также психологи ГСЧС.
Относительно пребывания под завалами людей данные уточняются. Информация постоянно обновляется.
Обновлено 21:55
"До 3 увеличилось количество погибших вследствие ракетной атаки. К сожалению, в больнице скончалась 60-летняя женщина", - сообщила Одесская областная прокуратура.
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"Коли держава робить вигляд, що не чує, ми вчимося кричати
Знову пекельна ніч. Повідомлення про збиття починають дратувати, як і повідомлення про кількість того, що летить. Бо летить значно більше ніж повідомляють. І це відчувається по звуку «зззззззз» майже під вікнами.
В цьому контексті в мене декілька питань до влади.
1. Чи західні експерти не попереджали про те, що «лапті» налагодять до осені виробництво до 500 шахедів на добу? Це сюрприз? Це було не відомо? Чи знову не хотіли чути?
2. Чому ще взимку не почали розробляти нові тактики стратегії, знаючі цю інформацію? Чому не організували масове виробництво перехоплювачів РЕБ?
3. Чому провалилась закупівля дронів, РЕБ? Чому не забезпечили циклічність замовлень у виробництв, які вже постачають? Бо безліч виробників жалілись, шо виробництва розгорнули, а державні контракти не заключають.
4. Чому, якщо ви бачите що ми летимо в ср@@у, ви не вийдете і не скажете населенню: шановні, буде ще гірше, закопуйтесь. Приватний сектор - копайте укриття, багатоповерхівки - ось вам адреси бомбосховищ, де все облаштовано, або хоча б організуйтесь самі. Чому народ знову тримають в невідомості, а потім встановлюють дні жалоби? Чому не готують школи та садочки в Києві і не копають укриття, а знову будують дороги?
То скажіть чесно: ми не справляємось, або нам потрібен час, то потурбуйтесь самі про себе, бо буде гірше?
Якийсь сюр. Чи ви думаєте, що люди не здатні на собі відчути, що відбувається і не відчувають це кожної ночі?
Українські громади неодноразово показували свою спроможність організуватись та захистити себе. А потім від позитивних блогерів чуєш, ви що не їдьте, це ж наша країна.
Я не сперечаюсь, що це наша країна. Але, як будь-яка мати, хочу зберегти життя своїм дітям.
Хоча бачу байдужість держави до цього…"
Дана Ярова
Доречі в цій школі Смілянський навчався, той який з Укрпошти...
Тогда кацапы нарушили обещание - дать коридор
И расстреляли наших бойцов как в тире
А сейчас кацапы как в тире расстреливают гражданских
Все больше с каждым днем
Неужели нет умниц в Украине
Которые могут собраться и придумать
Что же делать?
Как защитить страну?
Сколько можно воевать на аматорском уровне ?
Ну когда профессионалы уровня Залужного
Возмутятся наконец - тем,что происходит
Валерий Федорович!
Вы же патриот!!!
Ну не может боевой генерал с вашим опытом
Молча наблюдать из Лондона
Как убивают Украину !!!!