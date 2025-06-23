Войска РФ ударили баллистикой по Белгороду-Днестровскому: разрушено учебное заведение, 3 погибших, 14 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 июня 2025 года, враг атаковал баллистикой город Белгород-Днестровский Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне разрушили местное учебное заведение.

"Под завалами могут быть люди - взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг ночью атаковал юг Одесского региона: возник пожар на территории станции скорой помощи. ФОТОрепортаж

Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут.

Обновленная информация

Позже Кипер сообщил, что в результате российского удара в Белгороде-Днестровском погибли два человека.

Сейчас также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обновление

В 18:36 в ГСЧС сообщили: "2 погибших и по меньшей мере 14 пострадавших: таковы последствия вражеской атаки по городу Белгород-Днестровский в Одесской области. Среди пострадавших 2 подростков, проходивших мимо в момент удара. На месте работают кинологи. Также психологи ГСЧС.

Относительно пребывания под завалами людей данные уточняются. Информация постоянно обновляется.

Обновлено 21:55

"До 3 увеличилось количество погибших вследствие ракетной атаки. К сожалению, в больнице скончалась 60-летняя женщина", - сообщила Одесская областная прокуратура.











