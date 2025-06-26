ООН: В 2025 году количество жертв среди украинцев выросло на 50% - из-за баллистических ударов РФ

За первые пять месяцев 2025 года количество погибших и раненых в Украине в результате российских атак выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Об этом говорится в отчете Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

Глава Миссии Даниэль Белл отметила, что российские атаки стали более смертоносными из-за применения баллистических ракет в густонаселенных районах.

"Эти ракеты наносят предсказуемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению, как показали эти недавние атаки", - подчеркнула она.

Особое беспокойство вызвали удары 23 июня по лицею в Белгород-Днестровском и 24 июня - по Днепру. Обе атаки были осуществлены днем, что, по словам Белл, свидетельствует о намерении России нанести как можно больше вреда мирному населению.

В результате этих ударов погибли, по меньшей мере, 24 человека, еще более 300 были ранены. Представители миссии ООН не обнаружили никаких признаков военного присутствия на территории лицея при осмотре места обстрела.

В отчете отмечается, что удары по школам, жилым домам или медицинским учреждениям могут быть квалифицированы как военные преступления согласно международному праву.

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