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Новости Жертвы среди гражданского населения Украины Заявления ООН о войне в Украине
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ООН: В 2025 году количество жертв среди украинцев выросло на 50% - из-за баллистических ударов РФ

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За первые пять месяцев 2025 года количество погибших и раненых в Украине в результате российских атак выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Об этом говорится в отчете Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

Глава Миссии Даниэль Белл отметила, что российские атаки стали более смертоносными из-за применения баллистических ракет в густонаселенных районах.
"Эти ракеты наносят предсказуемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению, как показали эти недавние атаки", - подчеркнула она.

Особое беспокойство вызвали удары 23 июня по лицею в Белгород-Днестровском и 24 июня - по Днепру. Обе атаки были осуществлены днем, что, по словам Белл, свидетельствует о намерении России нанести как можно больше вреда мирному населению.

В результате этих ударов погибли, по меньшей мере, 24 человека, еще более 300 были ранены. Представители миссии ООН не обнаружили никаких признаков военного присутствия на территории лицея при осмотре места обстрела.

В отчете отмечается, что удары по школам, жилым домам или медицинским учреждениям могут быть квалифицированы как военные преступления согласно международному праву.

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Автор: 

ООН (4208) баллистические ракеты (423) война в Украине (4972)


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статисти уєви
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26.06.2025 15:53 Ответить
Але якби в 2025-му році Трамп був президентом…
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26.06.2025 15:59 Ответить
І як така ПОТУЖНА організація, як ООН, припинила убивство Українці з 2014 року, або інших народів, які відбивають московську війну, починаючи з московської війни, проти Ічкерії!?!?
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26.06.2025 16:02 Ответить
покажіть рудому донні результати його піZдьожа із другом ******
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26.06.2025 16:07 Ответить
Виразили озабочєнность в ООН ?
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26.06.2025 16:16 Ответить
Все це наслідок бездіяльності ООН, так і загравання Трампа з найкривавішим терористом путіном і байдужість до геноциду світової спільноти,рашиський злочинець відчув свою безкарність.
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26.06.2025 16:31 Ответить
********,мля...
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26.06.2025 16:38 Ответить
 
 