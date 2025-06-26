Ограничение права вето в случаях агрессии, геноцида и военных преступлений: Украина призывает к реформе ООН, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что сегодня Украина стоит на передовой защиты основополагающих принципов ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"80 лет назад был подписан Устав ООН, чтобы обеспечить мир и достоинство для всех. Чтобы ни одна нация не подверглась неспровоцированной агрессии, чтобы суверенитет был священным, а мир строился на верховенстве права. Украина стояла у истоков ООН. Сегодня она стоит на передовой, защищая основополагающие принципы организации - благодаря нашему сопротивлению, дипломатии и непоколебимой решимости нашего народа", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Россия ведет войну не только против Украины - она направлена против самих основ, на которых была построена ООН.

Также читайте: РФ оккупировала работу Совбеза ООН и безнаказанно пользуется всеми правами постоянного члена, а Генассамблея голосует за День лошади, - Кислица

"Граница Украины - это граница международного права. Устав не терпит поражения. Его предают. Сейчас его предает Россия - страна, которая незаконно занимает постоянное место в Совбезе ООН и чьи действия полностью противоречат самим критериям членства в ООН", - отметил Сибига.

Глава МИД Украины отметил, что в эту годовщину Украина не празднует, а призывает все миролюбивые государства-члены ООН защищать Устав не словами, а действиями.

"Как член-основатель, мы призываем к реформе ООН, которая прежде всего ограничит право вето в случаях агрессии, геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Международное право должно быть законом, а не декларацией", - подытожил Сибига.

Читайте: США тайно согласовывали с россиянами проект собственной резолюции ООН по войне в Украине, - Le Monde