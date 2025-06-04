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Новости Реформы ООН
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РФ оккупировала работу Совбеза ООН и безнаказанно пользуется всеми правами постоянного члена, а Генассамблея голосует за День коня, - Кислица

Совет Безопасности ООН обсудит привлечение Россией войск КНДР в войну против Украины

Россия до сих пор продолжает влиять на принятие решений в Совете Безопасности ООН, а некоторые инициативы организации вызывают искреннее удивление. В частности, это касается Всемирного дня лошади, введенного решением Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом пишет в соцсети Х первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с нетерпением жду дня, когда состав Совета Безопасности позволит ему выполнять свою первичную уставную миссию... Это невозможно, пока государство-агрессор, Российская Федерация, продолжает оккупировать работу Совбеза... и безнаказанно пользуется всеми правами постоянного члена", - отмечает Кислица.

Также он обратил внимание на вчерашнее решение Генеральной Ассамблеи ООН о введении Всемирного дня лошади, которое инициировала делегация Монголии.

"Тем временем Организация превращается в орган по празднованию международных дней. Что это за день? Всемирный день лошади, который только что утвердила Генеральная Ассамблея ООН?! Серьезно?" - написал Кислица, добавив к сообщению название произведения Михаила Коцюбинского: "Лошади не виноваты".

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По словам Кислицы, МИД Украины пересмотрит подходы к участию в голосованиях за аналогичные инициативы.

"Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопросы ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации", пишет он.

Он также акцентировал внимание на том, что резолюцию о Дне лошади выдвинула Монголия - государство, которое ратифицировало Римский статут, но не задержало российского диктатора Владимира Путина во время его визита.

"Виновных следует привлекать к ответственности, а если есть за что, то и в конюшню в Гаагу тащить", - подытожил Кислица.

Автор: 

ООН (4189) Совбез ООН (1121) Монголия (44) лошади (20) Кислица Сергей (179)


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Топ комментарии
+11
ООН - лайно. Треба нормальним країнам вийти і лишити там лиш смехдержави як США і РФ - хай мастурбують один одному
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04.06.2025 08:45 Ответить
+10
Так ООН і має рівень дня коня. Цей світ деградував та згнив.
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04.06.2025 08:54 Ответить
+9
В Україні відзначають день Коня.

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04.06.2025 08:47 Ответить
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ООН - лайно. Треба нормальним країнам вийти і лишити там лиш смехдержави як США і РФ - хай мастурбують один одному
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04.06.2025 08:45 Ответить
Як і "червоний хрест" та "магате"...
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04.06.2025 09:03 Ответить
День коня , чи день лаврова ?
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04.06.2025 08:46 Ответить
Ну тут же натяк... Хоча, а шо тут натякати? Воно і так зрозуміло...
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04.06.2025 08:51 Ответить
Козу ше не водять?
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04.06.2025 08:46 Ответить
В Україні відзначають день Коня.

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04.06.2025 08:47 Ответить
А хто такі росіяни? Це ті шо свинособаки кацапсячі?
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04.06.2025 08:53 Ответить
А день ішака кацапи ще не запропонували відзначати? Основний транспорт логістики мордору!
😁
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04.06.2025 08:53 Ответить
Не треба свято у дон-дона забирати.
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04.06.2025 09:13 Ответить
Мабуть завжди так було. Коли американці воювали по всьому світу, чи коли радянщина вторгалася в Афганістан. ООН - це придаток ядерного клубу, по суті, щоб ядерні країни не воювали між собою. Хочете серйозного ставлення - не розкрадайте свою країну, робіть її сильнішою, бо все інше - це просто ниття.
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04.06.2025 08:53 Ответить
Взагалі то коня привчили вперше на території України і Казахстану . Е артефакти ,
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04.06.2025 08:54 Ответить
Так ООН і має рівень дня коня. Цей світ деградував та згнив.
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04.06.2025 08:54 Ответить
Рідкісні дебіли!!!!
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04.06.2025 08:54 Ответить
Коли немає що робити то🐶👅🥚🥚
ООН знайшла для себе гарне заняття😆😂
Кожній тварині придумати Всесвітній день.
А ще є птахи🦜, риби🐬, земноводні🦎, павуки🕷 або комахи 🐜 врешті решт!!!
Робота кипить 🤭😆😂
Головне щоб фінансування ООН не припинялося!
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04.06.2025 09:06 Ответить
На якій підставі Парашная ********, взагалі знаходиться як у раБбезі ООН так і у ООН вцілому?
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04.06.2025 09:06 Ответить
Я вітаю старого мерина з днем коня голову МЗС ерефії сергія лаврова.
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04.06.2025 09:13 Ответить
Добре орки -- Зачекаємо пані Анналену,,,)
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04.06.2025 09:19 Ответить
ніякої поваги, спочатку повинні були зробит день трампла потім кореша ***** а вже потому день коня
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04.06.2025 09:24 Ответить
Ну якщо ви такі беззубі, то чому б верхи не сісти і не запровадити з цього привода ціле міжнародне свято?
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04.06.2025 09:26 Ответить
День Лаврова.
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04.06.2025 09:53 Ответить
 
 