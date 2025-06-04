РФ оккупировала работу Совбеза ООН и безнаказанно пользуется всеми правами постоянного члена, а Генассамблея голосует за День коня, - Кислица
Россия до сих пор продолжает влиять на принятие решений в Совете Безопасности ООН, а некоторые инициативы организации вызывают искреннее удивление. В частности, это касается Всемирного дня лошади, введенного решением Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом пишет в соцсети Х первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.
"Я с нетерпением жду дня, когда состав Совета Безопасности позволит ему выполнять свою первичную уставную миссию... Это невозможно, пока государство-агрессор, Российская Федерация, продолжает оккупировать работу Совбеза... и безнаказанно пользуется всеми правами постоянного члена", - отмечает Кислица.
Также он обратил внимание на вчерашнее решение Генеральной Ассамблеи ООН о введении Всемирного дня лошади, которое инициировала делегация Монголии.
"Тем временем Организация превращается в орган по празднованию международных дней. Что это за день? Всемирный день лошади, который только что утвердила Генеральная Ассамблея ООН?! Серьезно?" - написал Кислица, добавив к сообщению название произведения Михаила Коцюбинского: "Лошади не виноваты".
По словам Кислицы, МИД Украины пересмотрит подходы к участию в голосованиях за аналогичные инициативы.
"Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопросы ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации", пишет он.
Он также акцентировал внимание на том, что резолюцию о Дне лошади выдвинула Монголия - государство, которое ратифицировало Римский статут, но не задержало российского диктатора Владимира Путина во время его визита.
"Виновных следует привлекать к ответственности, а если есть за что, то и в конюшню в Гаагу тащить", - подытожил Кислица.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
😁
ООН знайшла для себе гарне заняття😆😂
Кожній тварині придумати Всесвітній день.
А ще є птахи🦜, риби🐬, земноводні🦎, павуки🕷 або комахи 🐜 врешті решт!!!
Робота кипить 🤭😆😂
Головне щоб фінансування ООН не припинялося!