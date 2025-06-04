РФ оккупировала работу Совбеза ООН и безнаказанно пользуется всеми правами постоянного члена, а Генассамблея голосует за День коня, - Кислица

Россия до сих пор продолжает влиять на принятие решений в Совете Безопасности ООН, а некоторые инициативы организации вызывают искреннее удивление. В частности, это касается Всемирного дня лошади, введенного решением Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом пишет в соцсети Х первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с нетерпением жду дня, когда состав Совета Безопасности позволит ему выполнять свою первичную уставную миссию... Это невозможно, пока государство-агрессор, Российская Федерация, продолжает оккупировать работу Совбеза... и безнаказанно пользуется всеми правами постоянного члена", - отмечает Кислица.

Также он обратил внимание на вчерашнее решение Генеральной Ассамблеи ООН о введении Всемирного дня лошади, которое инициировала делегация Монголии.

"Тем временем Организация превращается в орган по празднованию международных дней. Что это за день? Всемирный день лошади, который только что утвердила Генеральная Ассамблея ООН?! Серьезно?" - написал Кислица, добавив к сообщению название произведения Михаила Коцюбинского: "Лошади не виноваты".

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По словам Кислицы, МИД Украины пересмотрит подходы к участию в голосованиях за аналогичные инициативы.

"Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопросы ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации", пишет он.

Он также акцентировал внимание на том, что резолюцию о Дне лошади выдвинула Монголия - государство, которое ратифицировало Римский статут, но не задержало российского диктатора Владимира Путина во время его визита.

"Виновных следует привлекать к ответственности, а если есть за что, то и в конюшню в Гаагу тащить", - подытожил Кислица.