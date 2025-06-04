УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12002 відвідувача онлайн
Новини Реформи ООН
2 586 21

РФ окупувала роботу Радбезу ООН та безкарно користується всіма правами постійного члена, а Генасамблея голосує за День коня, - Кислиця

Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України

Росія досі продовжує впливати на ухвалення рішень у Раді Безпеки ООН, а деякі ініціативи організації викликають щирий подив. Зокрема, це стосується Всесвітнього дня коня, запровадженого рішенням Генеральної Асамблеї ООН.

Про це пише у соцмережі Х перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Я з нетерпінням чекаю на день, коли склад Ради Безпеки дасть їй змогу виконувати свою первинну статутну місію.Це неможливо, доки держава-агресор, Російська Федерація, продовжує окупувати роботу Радбезу… і безкарно користується всіма правами постійного члена", - наголошує Кислиця.

Також він звернув увагу на вчорашнє рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо запровадження Всесвітнього дня коня, яке ініціювала делегація Монголії.

"Тим часом Організація перетворюється на орган з відзначення міжнародних днів. Що це за день? Всесвітній день коня, який щойно затвердила Генеральна Асамблея ООН?! Серйозно?" - написав Кислиця, додавши до допису назву твору Михайла Коцюбинського: "Коні не винні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця про позицію США в Радбезі ООН: Припинення вогню має бути безумовним і негайним

За словами Кислиці, МЗС України перегляне підходи щодо участі в голосуваннях за аналогічні ініціативи.

"Сьогодні запропоную підрозділам МЗС, які ведуть питання ООН, уточнити наші підходи щодо підтримки подібних ініціатив у майбутньому. Годі утверджувати імідж ООН як нерелевантної до свого первинного мандату організації", пише він.

Він також акцентував увагу на тому, що резолюцію про День коня висунула Монголія - держава, яка ратифікувала Римський статут, але не затримала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту.

"Винних слід притягати до відповідальності, а коли є за що, то й у конюшню в Гаагу тягти", - підсумував Кислиця.

Автор: 

ООН (3376) Радбез ООН (866) Монголія (43) коні (19) Кислиця Сергій (215)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Так ООН і має рівень дня коня. Цей світ деградував та згнив.
показати весь коментар
04.06.2025 08:54 Відповісти
+6
ООН - лайно. Треба нормальним країнам вийти і лишити там лиш смехдержави як США і РФ - хай мастурбують один одному
показати весь коментар
04.06.2025 08:45 Відповісти
+5
В Україні відзначають день Коня.

показати весь коментар
04.06.2025 08:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ООН - лайно. Треба нормальним країнам вийти і лишити там лиш смехдержави як США і РФ - хай мастурбують один одному
показати весь коментар
04.06.2025 08:45 Відповісти
Як і "червоний хрест" та "магате"...
показати весь коментар
04.06.2025 09:03 Відповісти
День коня , чи день лаврова ?
показати весь коментар
04.06.2025 08:46 Відповісти
Ну тут же натяк... Хоча, а шо тут натякати? Воно і так зрозуміло...
показати весь коментар
04.06.2025 08:51 Відповісти
Козу ше не водять?
показати весь коментар
04.06.2025 08:46 Відповісти
В Україні відзначають день Коня.

показати весь коментар
04.06.2025 08:47 Відповісти
А хто такі росіяни? Це ті шо свинособаки кацапсячі?
показати весь коментар
04.06.2025 08:53 Відповісти
А день ішака кацапи ще не запропонували відзначати? Основний транспорт логістики мордору!
😁
показати весь коментар
04.06.2025 08:53 Відповісти
Не треба свято у дон-дона забирати.
показати весь коментар
04.06.2025 09:13 Відповісти
Мабуть завжди так було. Коли американці воювали по всьому світу, чи коли радянщина вторгалася в Афганістан. ООН - це придаток ядерного клубу, по суті, щоб ядерні країни не воювали між собою. Хочете серйозного ставлення - не розкрадайте свою країну, робіть її сильнішою, бо все інше - це просто ниття.
показати весь коментар
04.06.2025 08:53 Відповісти
Взагалі то коня привчили вперше на території України і Казахстану . Е артефакти ,
показати весь коментар
04.06.2025 08:54 Відповісти
Так ООН і має рівень дня коня. Цей світ деградував та згнив.
показати весь коментар
04.06.2025 08:54 Відповісти
Рідкісні дебіли!!!!
показати весь коментар
04.06.2025 08:54 Відповісти
Коли немає що робити то🐶👅🥚🥚
ООН знайшла для себе гарне заняття😆😂
Кожній тварині придумати Всесвітній день.
А ще є птахи🦜, риби🐬, земноводні🦎, павуки🕷 або комахи 🐜 врешті решт!!!
Робота кипить 🤭😆😂
Головне щоб фінансування ООН не припинялося!
показати весь коментар
04.06.2025 09:06 Відповісти
На якій підставі Парашная ********, взагалі знаходиться як у раБбезі ООН так і у ООН вцілому?
показати весь коментар
04.06.2025 09:06 Відповісти
Я вітаю старого мерина з днем коня голову МЗС ерефії сергія лаврова.
показати весь коментар
04.06.2025 09:13 Відповісти
Добре орки -- Зачекаємо пані Анналену,,,)
показати весь коментар
04.06.2025 09:19 Відповісти
ніякої поваги, спочатку повинні були зробит день трампла потім кореша ***** а вже потому день коня
показати весь коментар
04.06.2025 09:24 Відповісти
Ну якщо ви такі беззубі, то чому б верхи не сісти і не запровадити з цього привода ціле міжнародне свято?
показати весь коментар
04.06.2025 09:26 Відповісти
 
 