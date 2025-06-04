РФ окупувала роботу Радбезу ООН та безкарно користується всіма правами постійного члена, а Генасамблея голосує за День коня, - Кислиця

Росія досі продовжує впливати на ухвалення рішень у Раді Безпеки ООН, а деякі ініціативи організації викликають щирий подив. Зокрема, це стосується Всесвітнього дня коня, запровадженого рішенням Генеральної Асамблеї ООН.

Про це пише у соцмережі Х перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Я з нетерпінням чекаю на день, коли склад Ради Безпеки дасть їй змогу виконувати свою первинну статутну місію.Це неможливо, доки держава-агресор, Російська Федерація, продовжує окупувати роботу Радбезу… і безкарно користується всіма правами постійного члена", - наголошує Кислиця.

Також він звернув увагу на вчорашнє рішення Генеральної Асамблеї ООН щодо запровадження Всесвітнього дня коня, яке ініціювала делегація Монголії.

"Тим часом Організація перетворюється на орган з відзначення міжнародних днів. Що це за день? Всесвітній день коня, який щойно затвердила Генеральна Асамблея ООН?! Серйозно?" - написав Кислиця, додавши до допису назву твору Михайла Коцюбинського: "Коні не винні".

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За словами Кислиці, МЗС України перегляне підходи щодо участі в голосуваннях за аналогічні ініціативи.

"Сьогодні запропоную підрозділам МЗС, які ведуть питання ООН, уточнити наші підходи щодо підтримки подібних ініціатив у майбутньому. Годі утверджувати імідж ООН як нерелевантної до свого первинного мандату організації", пише він.

Він також акцентував увагу на тому, що резолюцію про День коня висунула Монголія - держава, яка ратифікувала Римський статут, але не затримала російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту.

"Винних слід притягати до відповідальності, а коли є за що, то й у конюшню в Гаагу тягти", - підсумував Кислиця.