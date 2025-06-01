Кислиця про позицію США в Радбезі ООН: Припинення вогню має бути безумовним і негайним

Заяви США в ООН свідчать про чітку позицію Штатів - припинення вогню в Україні має бути негайним і безумовним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи зміну риторики американських дипломатів щодо Росії на двох останніх засіданнях Ради Безпеки ООН.

"Дві поспіль заяви Сполучених Штатів у Радбезі показують, що їхня позиція є максимально чітка: припинення вогню має бути безумовним і негайним", – зазначив Кислиця.

Він зауважив, що Україна вже давно заявила про свою готовність піти на це, однак Російська Федерація в Стамбулі категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню.

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"Важливо також, що Вашингтон через своїх представників у Нью-Йорку заявив: Україна не є перепоною для встановлення режиму безумовного припинення вогню", – зауважив Кислиця.

За його словами, обидва виступи американських дипломатів – четверговий і п’ятничний – "важливі, зокрема, в контексті, очікуваної зустрічі в Стамбулі 2 червня".

Він наголосив, що будь-яка заява, озвучена в Раді Безпеки ООН, відображає офіційну позицію держави, а не є приватною думкою дипломата.

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