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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Кислиця про позицію США в Радбезі ООН: Припинення вогню має бути безумовним і негайним

Кислиця про позицію США

Заяви США в ООН свідчать про чітку позицію Штатів - припинення вогню в Україні має бути негайним і безумовним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи зміну риторики американських дипломатів щодо Росії на двох останніх засіданнях Ради Безпеки ООН.

"Дві поспіль заяви Сполучених Штатів у Радбезі показують, що їхня позиція є максимально чітка: припинення вогню має бути безумовним і негайним", – зазначив Кислиця.

Він зауважив, що Україна вже давно заявила про свою готовність піти на це, однак Російська Федерація в Стамбулі категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню.

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"Важливо також, що Вашингтон через своїх представників у Нью-Йорку заявив: Україна не є перепоною для встановлення режиму безумовного припинення вогню", – зауважив Кислиця.

За його словами, обидва виступи американських дипломатів – четверговий і п’ятничний – "важливі, зокрема, в контексті, очікуваної зустрічі в Стамбулі 2 червня".

Він наголосив, що будь-яка заява, озвучена в Раді Безпеки ООН, відображає офіційну позицію держави, а не є приватною думкою дипломата.

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Автор: 

США (23343) Радбез ООН (865) Кислиця Сергій (212) припинення вогню (282)


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Топ коментарі
+1
А якщо ні, то ми свою позицію чітко повторимо за (двадцять) два тижні…
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01.06.2025 09:45
+1
Страшно подумати, що зроблять Сполучені Штати, якщо росіяни не погодяться на припинення вогню
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01.06.2025 09:48
+1
Ага. Призивай, призивай, поки не втомишся. Невже не зрозуміло що сша на боці Сосії? Ми три роки призивали не бити по нашій енергетиці і всім було начхати. Поки Україна не почала палити рашистські НПЗ. Тільки тоді рашисти завили. Так і тут, допоки ми не зробимо так що рашисти знову завиють всі ваші призиви це як дмухати коту під хвіст
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01.06.2025 10:09
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А якщо ні, то ми свою позицію чітко повторимо за (двадцять) два тижні…
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01.06.2025 09:45 Відповісти
Страшно подумати, що зроблять Сполучені Штати, якщо росіяни не погодяться на припинення вогню
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01.06.2025 09:48 Відповісти
Да тут одним мінетом рижий явно не обійдеться, закаже Президентський вазелін.
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01.06.2025 10:27 Відповісти
Погодяться. Але не припинять.
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01.06.2025 10:33 Відповісти
Ага. Призивай, призивай, поки не втомишся. Невже не зрозуміло що сша на боці Сосії? Ми три роки призивали не бити по нашій енергетиці і всім було начхати. Поки Україна не почала палити рашистські НПЗ. Тільки тоді рашисти завили. Так і тут, допоки ми не зробимо так що рашисти знову завиють всі ваші призиви це як дмухати коту під хвіст
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01.06.2025 10:09 Відповісти
таке «впєчатлєніє», що хло тримає тампона за яйця, якщо він їх має,
однією рукою,..
а другою - за статеві органи бабушки мєланії..

тампон такої вигоди не має,
він в невигоді - попробуй нащупати щось у хла,
та впіймати кабаєву в половських стєпях..
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01.06.2025 13:06 Відповісти
як вже ригати хочеться від цього цирку або театру кому як подобається,зупинили не зупинили-території ми тіряємо кожного дня,але і до закінчення війни ні на крок ближче не стали.Кому потрібні дитячі ,,капризи,, які відтягують з нас все від часу до скалічених життів??Людям треба мир,кінець війни!!!
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01.06.2025 10:45 Відповісти
а якщо той, хто почав цю війну, не хоче миру?
не заради миру хло війну почало..
щоб її закінчувати..
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01.06.2025 12:58 Відповісти
як на мене треба добиватися цих зустрічей ,а не вимагати того,що маловирогідно до виконання.поки не буде хоч якогось діалогу то і приближення кінця цьому не буде,чи ви думаєте що війну можливо закінчити лише лозунгами та понтами??
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01.06.2025 13:04 Відповісти
звичайно,
але з цих зустрічей вже зрозуміло, що хло хоче не миру, але капітуляції..
якщо б хотів закінчити війну зараз, то приїхав би сам на зустріч..
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01.06.2025 13:11 Відповісти
Блин, а шо Мельник знову по бразильським курортам іздіть
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01.06.2025 11:07 Відповісти
вимушенна відпустка
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01.06.2025 13:06 Відповісти
хатят лі ру卐кіє, андрофаги,.. вайни?
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01.06.2025 12:56 Відповісти
 
 