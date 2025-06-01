Кислица о позиции США в Совете Безопасности ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным
Заявления США в ООН свидетельствуют о четкой позиции Штатов - прекращение огня в Украине должно быть немедленным и безусловным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя изменение риторики американских дипломатов в отношении России на двух последних заседаниях Совета Безопасности ООН.
"Два подряд заявления Соединенных Штатов в Совбезе показывают, что их позиция максимально четкая: прекращение огня должно быть безусловным и немедленным", - отметил Кислица.
Он отметил, что Украина уже давно заявила о своей готовности пойти на это, однако Российская Федерация в Стамбуле категорически отвергла возможность безусловного прекращения огня.
"Важно также, что Вашингтон через своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является преградой для установления режима безусловного прекращения огня", - отметил Кислица.
По его словам, оба выступления американских дипломатов - четверговое и пятничное - "важны, в частности, в контексте, ожидаемой встречи в Стамбуле 2 июня".
Он подчеркнул, что любое заявление, озвученное в Совете Безопасности ООН, отражает официальную позицию государства, а не является частным мнением дипломата.
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