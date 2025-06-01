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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Кислица о позиции США в Совете Безопасности ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным

Кислица о позиции США

Заявления США в ООН свидетельствуют о четкой позиции Штатов - прекращение огня в Украине должно быть немедленным и безусловным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя изменение риторики американских дипломатов в отношении России на двух последних заседаниях Совета Безопасности ООН.

"Два подряд заявления Соединенных Штатов в Совбезе показывают, что их позиция максимально четкая: прекращение огня должно быть безусловным и немедленным", - отметил Кислица.

Он отметил, что Украина уже давно заявила о своей готовности пойти на это, однако Российская Федерация в Стамбуле категорически отвергла возможность безусловного прекращения огня.

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"Важно также, что Вашингтон через своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является преградой для установления режима безусловного прекращения огня", - отметил Кислица.

По его словам, оба выступления американских дипломатов - четверговое и пятничное - "важны, в частности, в контексте, ожидаемой встречи в Стамбуле 2 июня".

Он подчеркнул, что любое заявление, озвученное в Совете Безопасности ООН, отражает официальную позицию государства, а не является частным мнением дипломата.

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А якщо ні, то ми свою позицію чітко повторимо за (двадцять) два тижні…
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01.06.2025 09:45 Ответить
Страшно подумати, що зроблять Сполучені Штати, якщо росіяни не погодяться на припинення вогню
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01.06.2025 09:48 Ответить
Да тут одним мінетом рижий явно не обійдеться, закаже Президентський вазелін.
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01.06.2025 10:27 Ответить
Погодяться. Але не припинять.
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01.06.2025 10:33 Ответить
Ага. Призивай, призивай, поки не втомишся. Невже не зрозуміло що сша на боці Сосії? Ми три роки призивали не бити по нашій енергетиці і всім було начхати. Поки Україна не почала палити рашистські НПЗ. Тільки тоді рашисти завили. Так і тут, допоки ми не зробимо так що рашисти знову завиють всі ваші призиви це як дмухати коту під хвіст
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01.06.2025 10:09 Ответить
як вже ригати хочеться від цього цирку або театру кому як подобається,зупинили не зупинили-території ми тіряємо кожного дня,але і до закінчення війни ні на крок ближче не стали.Кому потрібні дитячі ,,капризи,, які відтягують з нас все від часу до скалічених життів??Людям треба мир,кінець війни!!!
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01.06.2025 10:45 Ответить
Блин, а шо Мельник знову по бразильським курортам іздіть
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01.06.2025 11:07 Ответить
 
 