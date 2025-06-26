Обмеження права вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів: Україна закликає до реформи ООН, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що сьогодні Україна стоїть на передовій захисту засадничих принципів ООН.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"80 років тому було підписано Статут ООН, щоб забезпечити мир і гідність для всіх. Щоб жодна нація не зазнала неспровокованої агресії, щоб суверенітет був священним, а мир будувався на верховенстві права. Україна стояла біля витоків ООН. Сьогодні вона стоїть на передовій, захищаючи засадничі принципи організації — завдяки нашому опору, дипломатії та непохитній рішучості нашого народу", - йдеться в повідомленні.
Він наголосив, що Росія веде війну не лише проти України - вона спрямована проти самих основ, на яких була побудована ООН.
"Кордон України - це кордон міжнародного права. Статут не зазнає поразки. Його зраджують. Зараз його зраджує Росія - країна, яка незаконно посідає постійне місце в Радбезі ООН і чиї дії повністю суперечать самим критеріям членства в ООН", - зауважив Сибіга.
Глава МЗС України зазначив, що у цю річницю Україна не святкує, а закликає всі миролюбні держави-члени ООН захищати Статут не словами, а діями.
"Як член-засновник, ми закликаємо до реформи ООН, яка насамперед обмежить право вето у випадках агресії, геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Міжнародне право має бути законом, а не декларацією", - підсумував Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пишеш ти правильно - тільки треба не в твіттері писати(добре хоч не в ТГ), а виступати в тій же ООН.