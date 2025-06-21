УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8744 відвідувача онлайн
Новини Резолюція США в ООН щодо України
10 782 112

США таємно узгоджували з росіянами проєкт власної резолюції ООН щодо війни в Україні, - Le Monde

США радилися із росіянами під час написання своєї резолюції в ООН

У лютому цього року під час підготовки резолюції ООН до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну США таємно узгоджували власний проєкт документа з російською стороною. Це відбувалося в обхід України та європейських союзників.

Про це пише газета Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання описує розмову між тимчасовою повіреною у справах США Дороті Ші та послом Франції в ООН Ніколя де Рів’єром і його британською колегою Барбарою Вудворд. Їхня розмова відбулася 21 лютого - за декілька днів до голосування за резолюцію.

Ші повідомила послам Франції та Великої Британії, що Вашингтон просить Україну відкликати свою резолюцію, бо США мають намір внести власну – і розраховують на підтримку від європейців.

Коли французький дипломат Ніколя де Рів’єр запитав, у чому полягає суть проєкту США, Ші відповіла: "Мир, а не війна". На що французький дипломат іронічно зауважив: "Це що, російсько-американська ініціатива?".

Читайте також: Це можливість створити реальний імпульс до миру, - Рубіо про резолюцію США щодо України в ООН

Як з’ясувалося пізніше, його припущення мало підґрунтя: Париж і Лондон підтвердили, що проєкт резолюції США американці дійсно писали, попередньо проконсультувавшись із росіянами. 

Як пише Le Monde, Франція у Генасамблеї подала в текст американської резолюції такі поправки, які її підривали, зокрема, в текст додали вимогу поваги до територіальної цілісності.

Зрештою, правками й значною дипломатичною роботою вдалось настільки змінити проєкт резолюції США, що сам Вашингтон утримався від голосування за нього. 

Натомість українську резолюцію зберегли в оригінальному вигляді й ухвалили попри спротив США та РФ.

Читайте також: США внесли свій проєкт резолюції ООН щодо України. За проєкт готова проголосувати Росія

Резолюція США в ООН щодо війни в Україні

Нагадаємо, що США представили проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ суттєво відрізняється від варіанту, підготовленого Україною та європейськими союзниками.

Документ США не містить згадок про територіальну цілісність України та не включає критики на адресу Росії.

Генеральна асамблея ООН має 24 лютого проголосувати за проєкт резолюції, підготовлений Україною та ЄС, що закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до установчого Статуту ООН і міжнародного права. Очікується, що постпреди країн ЄС при ООН до цього обговорять пропозицію США.

Читайте також: США закликають ООН підтримати їхню резолюцію щодо війни в Україні та відхилити альтернативні пропозиції, - Reuters

Автор: 

ООН (3458) резолюція (286) США (24399)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Ось така ху#ня вийшла, малята!
показати весь коментар
21.06.2025 20:01 Відповісти
+29
Кремль провів наймасштабнішу геополітичну операцію в історії людства. В результаті США із колись могутньої країни, котра наказувала іншим, перетворилися в посміховисько і прислугу РФ. Сталося неймовірне- облізлий, глистявий російський ведмідь грає на балалайці, а США під цю ;музику; танцює ;Бариню;...
показати весь коментар
21.06.2025 20:05 Відповісти
+24
Боротьба за так звані "демократичні цінності" закінчилася. Розходимося.
показати весь коментар
21.06.2025 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
21.06.2025 21:50 Відповісти
США вороги людства, як би прикро це не було...
показати весь коментар
21.06.2025 21:50 Відповісти
Здається мені, панове, що нинішня ситуація, все більше стає схожа на ту, коли УПА воювала проти двох наймогутніших армій того часу...
показати весь коментар
21.06.2025 22:02 Відповісти
А що, для когось ще не очевидно, що сша тепер вилизує сраку пуйла?
показати весь коментар
21.06.2025 22:17 Відповісти
Все таємне з часом стає відомим. Інколи навіть таємні документи висвітлюються.

Нащадки, сподіваюсь, побачать і "Зобов'язання про співробітництво зі комітетом держбезпеки ссср", підписане "Donald John Trump" з позивним "Краснов", датоване 1987-им роком
показати весь коментар
21.06.2025 22:21 Відповісти
Макрон помстився трампу через злив у Le Monde за те, що той кришив на нього батон, коли залишив саміт G7. І тут трамп знову виглядає звично - як російська падлюка.
показати весь коментар
21.06.2025 22:22 Відповісти
1. «Зробимо Америку» - чи не зробила Росія її собі?

Фраза «Make America Great Again» стала символом епохи Трампа. Але парадокс у тому, що під цим гаслом:
було послаблено інститути, підірвано довіру до виборчої системи, поширено дезінформацію, часто з російських джерел.
Розвідувальні агентства США офіційно підтвердили активну діяльність російських ботів, хакерів і пропагандистських структур у 2016-2020 рр.
👉 Вони просували розкол у суспільстві, расову напругу, і підтримували крайні рухи.
показати весь коментар
21.06.2025 22:47 Відповісти
От підораси
показати весь коментар
21.06.2025 23:20 Відповісти
Во что только превратились Штаты... Говорим Штаты - подразумеваем цапорылию.
показати весь коментар
21.06.2025 23:21 Відповісти
От уроды *************.
показати весь коментар
22.06.2025 05:06 Відповісти
только е б aнутые могли ожидaть от ржaвого чего-то другого.
он годaми восхищaлся хитрость и изворотливостью х у йлa чемодaнного и коспектировaл, a сейчaс воплощaет
показати весь коментар
22.06.2025 08:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 