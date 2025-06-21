США таємно узгоджували з росіянами проєкт власної резолюції ООН щодо війни в Україні, - Le Monde

У лютому цього року під час підготовки резолюції ООН до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну США таємно узгоджували власний проєкт документа з російською стороною. Це відбувалося в обхід України та європейських союзників.

Про це пише газета Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела

Видання описує розмову між тимчасовою повіреною у справах США Дороті Ші та послом Франції в ООН Ніколя де Рів’єром і його британською колегою Барбарою Вудворд. Їхня розмова відбулася 21 лютого - за декілька днів до голосування за резолюцію.

Ші повідомила послам Франції та Великої Британії, що Вашингтон просить Україну відкликати свою резолюцію, бо США мають намір внести власну – і розраховують на підтримку від європейців.

Коли французький дипломат Ніколя де Рів’єр запитав, у чому полягає суть проєкту США, Ші відповіла: "Мир, а не війна". На що французький дипломат іронічно зауважив: "Це що, російсько-американська ініціатива?".

Як з’ясувалося пізніше, його припущення мало підґрунтя: Париж і Лондон підтвердили, що проєкт резолюції США американці дійсно писали, попередньо проконсультувавшись із росіянами.

Як пише Le Monde, Франція у Генасамблеї подала в текст американської резолюції такі поправки, які її підривали, зокрема, в текст додали вимогу поваги до територіальної цілісності.

Зрештою, правками й значною дипломатичною роботою вдалось настільки змінити проєкт резолюції США, що сам Вашингтон утримався від голосування за нього.

Натомість українську резолюцію зберегли в оригінальному вигляді й ухвалили попри спротив США та РФ.

Резолюція США в ООН щодо війни в Україні

Нагадаємо, що США представили проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ суттєво відрізняється від варіанту, підготовленого Україною та європейськими союзниками.

Документ США не містить згадок про територіальну цілісність України та не включає критики на адресу Росії.

Генеральна асамблея ООН має 24 лютого проголосувати за проєкт резолюції, підготовлений Україною та ЄС, що закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до установчого Статуту ООН і міжнародного права. Очікується, що постпреди країн ЄС при ООН до цього обговорять пропозицію США.

