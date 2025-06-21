США тайно согласовывали с россиянами проект своей резолюции ООН относительно войны в Украине, - Le Monde

В феврале этого года во время подготовки резолюции ООН к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину США тайно согласовывали свой проект документа с российской стороной. Это происходило в обход Украины и европейских союзников.

Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание описывает разговор между временной поверенной в делах США Дороти Ши и послом Франции в ООН Николя де Ривьером и его британской коллегой Барбарой Вудворд. Их разговор состоялся 21 февраля - за несколько дней до голосования за резолюцию.

Ши сообщила послам Франции и Великобритании, что Вашингтон просит Украину отозвать свою резолюцию, потому что США намерены внести свою, и рассчитывают на поддержку от европейцев.

Когда французский дипломат Николя де Ривьер спросил, в чем заключается суть проекта США, Ши ответила: "Мир, а не война". На что французский дипломат иронично заметил: "Это что, российско-американская инициатива?".

Как выяснилось позже, его предположение имело под собой основания: Париж и Лондон подтвердили, что проект резолюции США американцы действительно писали, предварительно проконсультировавшись с россиянами.

Как пишет Le Monde, Франция в Генассамблее подала в текст американской резолюции такие поправки, которые ее подрывали. В частности, в текст добавили требование уважения к территориальной целостности.

В конце концов, правками и значительной дипломатической работой удалось настолько изменить проект резолюции США, что сам Вашингтон воздержался от голосования за него.

Но украинскую резолюцию сохранили в оригинальном виде и приняли, несмотря на сопротивление США и РФ.

Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.

