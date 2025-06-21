РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8559 посетителей онлайн
Новости Резолюция США в ООН по Украине
10 782 112

США тайно согласовывали с россиянами проект своей резолюции ООН относительно войны в Украине, - Le Monde

США советовались с россиянами при написании своей резолюции в ООН

В феврале этого года во время подготовки резолюции ООН к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину США тайно согласовывали свой проект документа с российской стороной. Это происходило в обход Украины и европейских союзников.

Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники, информирует Цензор.НЕТ.

Издание описывает разговор между временной поверенной в делах США Дороти Ши и послом Франции в ООН Николя де Ривьером и его британской коллегой Барбарой Вудворд. Их разговор состоялся 21 февраля - за несколько дней до голосования за резолюцию.

Ши сообщила послам Франции и Великобритании, что Вашингтон просит Украину отозвать свою резолюцию, потому что США намерены внести свою, и рассчитывают на поддержку от европейцев.

Когда французский дипломат Николя де Ривьер спросил, в чем заключается суть проекта США, Ши ответила: "Мир, а не война". На что французский дипломат иронично заметил: "Это что, российско-американская инициатива?".

Читайте также: Это возможность создать реальный импульс к миру, - Рубио о резолюции США по Украине в ООН

Как выяснилось позже, его предположение имело под собой основания: Париж и Лондон подтвердили, что проект резолюции США американцы действительно писали, предварительно проконсультировавшись с россиянами.

Как пишет Le Monde, Франция в Генассамблее подала в текст американской резолюции такие поправки, которые ее подрывали. В частности, в текст добавили требование уважения к территориальной целостности.

В конце концов, правками и значительной дипломатической работой удалось настолько изменить проект резолюции США, что сам Вашингтон воздержался от голосования за него.

Но украинскую резолюцию сохранили в оригинальном виде и приняли, несмотря на сопротивление США и РФ.

Читайте также: США внесли свой проект резолюции ООН по Украине. За проект готова проголосовать Россия

Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.

Читайте также: США призывают ООН поддержать их резолюцию по войне в Украине и отклонить альтернативные предложения, - Reuters

Автор: 

ООН (4264) резолюция (338) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Ось така ху#ня вийшла, малята!
показать весь комментарий
21.06.2025 20:01 Ответить
+29
Кремль провів наймасштабнішу геополітичну операцію в історії людства. В результаті США із колись могутньої країни, котра наказувала іншим, перетворилися в посміховисько і прислугу РФ. Сталося неймовірне- облізлий, глистявий російський ведмідь грає на балалайці, а США під цю ;музику; танцює ;Бариню;...
показать весь комментарий
21.06.2025 20:05 Ответить
+24
Боротьба за так звані "демократичні цінності" закінчилася. Розходимося.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
21.06.2025 21:50 Ответить
США вороги людства, як би прикро це не було...
показать весь комментарий
21.06.2025 21:50 Ответить
Здається мені, панове, що нинішня ситуація, все більше стає схожа на ту, коли УПА воювала проти двох наймогутніших армій того часу...
показать весь комментарий
21.06.2025 22:02 Ответить
А що, для когось ще не очевидно, що сша тепер вилизує сраку пуйла?
показать весь комментарий
21.06.2025 22:17 Ответить
Все таємне з часом стає відомим. Інколи навіть таємні документи висвітлюються.

Нащадки, сподіваюсь, побачать і "Зобов'язання про співробітництво зі комітетом держбезпеки ссср", підписане "Donald John Trump" з позивним "Краснов", датоване 1987-им роком
показать весь комментарий
21.06.2025 22:21 Ответить
Макрон помстився трампу через злив у Le Monde за те, що той кришив на нього батон, коли залишив саміт G7. І тут трамп знову виглядає звично - як російська падлюка.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:22 Ответить
1. «Зробимо Америку» - чи не зробила Росія її собі?

Фраза «Make America Great Again» стала символом епохи Трампа. Але парадокс у тому, що під цим гаслом:
було послаблено інститути, підірвано довіру до виборчої системи, поширено дезінформацію, часто з російських джерел.
Розвідувальні агентства США офіційно підтвердили активну діяльність російських ботів, хакерів і пропагандистських структур у 2016-2020 рр.
👉 Вони просували розкол у суспільстві, расову напругу, і підтримували крайні рухи.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:47 Ответить
От підораси
показать весь комментарий
21.06.2025 23:20 Ответить
Во что только превратились Штаты... Говорим Штаты - подразумеваем цапорылию.
показать весь комментарий
21.06.2025 23:21 Ответить
От уроды *************.
показать весь комментарий
22.06.2025 05:06 Ответить
только е б aнутые могли ожидaть от ржaвого чего-то другого.
он годaми восхищaлся хитрость и изворотливостью х у йлa чемодaнного и коспектировaл, a сейчaс воплощaет
показать весь комментарий
22.06.2025 08:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 