Росія нікого не обдурить - ніхто не вірить цій риториці, - Данія в ООН

Данія різко відреагувала на виступ постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який скликав у середу неформальне засідання Радбезу у форматі Аррії для обговорення "ідеологічних коренів української кризи".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві Данії на засіданні Радбезу в ООН.

"Чесно кажучи, важко зрозуміти, як реагувати на орвеллівський ревізіонізм, що спотворює історію, якому ми всі щойно піддалися з боку організаторів. Це димова завіса, покликана відвернути увагу, відхилити від курсу й захистити те, чому немає виправдання, а саме – незаконне вторгнення постійного члена Ради Безпеки в суверенну сусідню країну", - ідеться в заяві.

Данія підкреслила, що "Росія нікого не обдурить – ніхто не вірить цій риториці". Кожне голосування Генеральної Асамблеї ООН демонструє: світ чітко розуміє, хто є агресором, а хто жертвою.

Датська делегація закликала Москву "замість того, щоб розігрувати фарс у Нью-Йорку", прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, яке Україна пропонує з березня.

"Корінь війни очевидний для всіх: незаконне повномасштабне вторгнення Росії. Росія могла б припинити війну сьогодні... Припинити масовані повітряні удари по цивільному населенню. Вивести свої війська з суверенної території України. І забезпечити притягнення до відповідальності за злочини, вчинені її збройними силами", - ідеться в заяві.

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