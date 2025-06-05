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Новини Заяви ООН про війну в Україні
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Росія нікого не обдурить - ніхто не вірить цій риториці, - Данія в ООН

Данія відреагувала на заяву Небензю

Данія різко відреагувала на виступ постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який скликав у середу неформальне засідання Радбезу у форматі Аррії для обговорення "ідеологічних коренів української кризи".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві Данії на засіданні Радбезу в ООН.

"Чесно кажучи, важко зрозуміти, як реагувати на орвеллівський ревізіонізм, що спотворює історію, якому ми всі щойно піддалися з боку організаторів. Це димова завіса, покликана відвернути увагу, відхилити від курсу й захистити те, чому немає виправдання, а саме – незаконне вторгнення постійного члена Ради Безпеки в суверенну сусідню країну", - ідеться в заяві.

Данія підкреслила, що "Росія нікого не обдурить – ніхто не вірить цій риториці". Кожне голосування Генеральної Асамблеї ООН демонструє: світ чітко розуміє, хто є агресором, а хто жертвою.

Датська делегація закликала Москву "замість того, щоб розігрувати фарс у Нью-Йорку", прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, яке Україна пропонує з березня.

"Корінь війни очевидний для всіх: незаконне повномасштабне вторгнення Росії. Росія могла б припинити війну сьогодні... Припинити масовані повітряні удари по цивільному населенню. Вивести свої війська з суверенної території України. І забезпечити притягнення до відповідальності за злочини, вчинені її збройними силами", - ідеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш засудив масштабні обстріли України з боку РФ

Автор: 

Данія (784) Радбез ООН (868) Небензя Василь (52)


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Трамп вірить, а він - не ніхто, він - президент США.
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05.06.2025 08:54 Відповісти
А чому ми перестали бути активними в ООН?
Там є наш представник і що він там робить?
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05.06.2025 09:00 Відповісти
Ходить в їдальню,в курилку...коротше працює.
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05.06.2025 09:03 Відповісти
Трамп тимчасовий , психічнохворий чоловік , який вірить
кремлівській потворі , так як бачить там якісь козирі для себе і його
сімʼі + Іран !!
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05.06.2025 09:01 Відповісти
А у США яка реакція на кацапський абсурд? Язик в дупі?
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05.06.2025 09:01 Відповісти
При трампанутому вони його ще не доставали
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05.06.2025 09:05 Відповісти
Трамп замінив всіх притомних політиків, оточивши себе безпринципними ср@колизами.
А в чию дудку дме сам Трамп, цілком очевидно.
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05.06.2025 09:27 Відповісти
рашка нікого не дурить - вона така була і така є -- кака била - кака єсть
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05.06.2025 09:08 Відповісти
ООН повинна почати з себе вимагати дотримуватись законів. Всі знають що по міжнародному закону Сосія не має права бути членом ООН але всі закривають на це очі
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05.06.2025 09:10 Відповісти
Раша ,як змія , гіпнотизує свою жертву щоб зʼїсти
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05.06.2025 09:24 Відповісти
А чому досі через данські проливи шастають російські кораблі ( тіньовий флот в т ч) ?
не пора лі вхід і вихід моря НАТО- Балтики зачинити для країни - агресора раши
Вчитись у Єрдогана - ніззя бути занадто толерантним до болотних вбивц
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05.06.2025 09:21 Відповісти
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05.06.2025 09:22 Відповісти
 
 