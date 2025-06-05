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Новости Заявления ООН о войне в Украине
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Россия никого не обманет - никто не верит этой риторике, - Дания в ООН

Дания отреагировала на заявление Небензьи

Дания резко отреагировала на выступление постпреда России при ООН Василия Небензи, который созвал в среду неформальное заседание Совбеза в формате Аррии для обсуждения "идеологических корней украинского кризиса".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Дании на заседании Совбеза в ООН.

"Честно говоря, трудно понять, как реагировать на орвелловский ревизионизм, искажающий историю, которому мы все только что подверглись со стороны организаторов. Это дымовая завеса, призванная отвлечь внимание, отклонить от курса и защитить то, чему нет оправдания, а именно - незаконное вторжение постоянного члена Совета Безопасности в суверенную соседнюю страну", - говорится в заявлении.

Дания подчеркнула, что "Россия никого не обманет - никто не верит этой риторике". Каждое голосование Генеральной Ассамблеи ООН демонстрирует: мир четко понимает, кто является агрессором, а кто жертвой.

Датская делегация призвала Москву "вместо того, чтобы разыгрывать фарс в Нью-Йорке", принять безусловное 30-дневное прекращение огня, которое Украина предлагает с марта.

"Корень войны очевиден для всех: незаконное полномасштабное вторжение России. Россия могла бы прекратить войну сегодня... Прекратить массированные воздушные удары по гражданскому населению. Вывести свои войска с суверенной территории Украины. И обеспечить привлечение к ответственности за преступления, совершенные ее вооруженными силами", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерриш осудил масштабные обстрелы Украины со стороны РФ

Автор: 

Дания (593) Совбез ООН (1122) Небензя Василий (50)


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Топ комментарии
+4
Ходить в їдальню,в курилку...коротше працює.
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05.06.2025 09:03 Ответить
+4
ООН повинна почати з себе вимагати дотримуватись законів. Всі знають що по міжнародному закону Сосія не має права бути членом ООН але всі закривають на це очі
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05.06.2025 09:10 Ответить
+3
А чому ми перестали бути активними в ООН?
Там є наш представник і що він там робить?
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05.06.2025 09:00 Ответить
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Трамп вірить, а він - не ніхто, він - президент США.
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05.06.2025 08:54 Ответить
А чому ми перестали бути активними в ООН?
Там є наш представник і що він там робить?
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05.06.2025 09:00 Ответить
Ходить в їдальню,в курилку...коротше працює.
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05.06.2025 09:03 Ответить
Трамп тимчасовий , психічнохворий чоловік , який вірить
кремлівській потворі , так як бачить там якісь козирі для себе і його
сімʼі + Іран !!
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05.06.2025 09:01 Ответить
А у США яка реакція на кацапський абсурд? Язик в дупі?
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05.06.2025 09:01 Ответить
При трампанутому вони його ще не доставали
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05.06.2025 09:05 Ответить
Трамп замінив всіх притомних політиків, оточивши себе безпринципними ср@колизами.
А в чию дудку дме сам Трамп, цілком очевидно.
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05.06.2025 09:27 Ответить
рашка нікого не дурить - вона така була і така є -- кака била - кака єсть
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05.06.2025 09:08 Ответить
Досить згадати нікчемні виправдовування та ще більш нікчемні звинувачення кацапів в сторону України у справі знищення борту МН-17.
Як заявила в суді нідерландка Ріа ван дер Стін (втратила в авіакатастрофі батьків), - «Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони самі знають, що ми знаємо, що вони брешуть».
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05.06.2025 09:37 Ответить
ООН повинна почати з себе вимагати дотримуватись законів. Всі знають що по міжнародному закону Сосія не має права бути членом ООН але всі закривають на це очі
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05.06.2025 09:10 Ответить
Раша ,як змія , гіпнотизує свою жертву щоб зʼїсти
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05.06.2025 09:24 Ответить
А чому досі через данські проливи шастають російські кораблі ( тіньовий флот в т ч) ?
не пора лі вхід і вихід моря НАТО- Балтики зачинити для країни - агресора раши
Вчитись у Єрдогана - ніззя бути занадто толерантним до болотних вбивц
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05.06.2025 09:21 Ответить
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05.06.2025 09:22 Ответить
 
 