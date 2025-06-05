Россия никого не обманет - никто не верит этой риторике, - Дания в ООН

Дания резко отреагировала на выступление постпреда России при ООН Василия Небензи, который созвал в среду неформальное заседание Совбеза в формате Аррии для обсуждения "идеологических корней украинского кризиса".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Дании на заседании Совбеза в ООН.

"Честно говоря, трудно понять, как реагировать на орвелловский ревизионизм, искажающий историю, которому мы все только что подверглись со стороны организаторов. Это дымовая завеса, призванная отвлечь внимание, отклонить от курса и защитить то, чему нет оправдания, а именно - незаконное вторжение постоянного члена Совета Безопасности в суверенную соседнюю страну", - говорится в заявлении.

Дания подчеркнула, что "Россия никого не обманет - никто не верит этой риторике". Каждое голосование Генеральной Ассамблеи ООН демонстрирует: мир четко понимает, кто является агрессором, а кто жертвой.

Датская делегация призвала Москву "вместо того, чтобы разыгрывать фарс в Нью-Йорке", принять безусловное 30-дневное прекращение огня, которое Украина предлагает с марта.

"Корень войны очевиден для всех: незаконное полномасштабное вторжение России. Россия могла бы прекратить войну сегодня... Прекратить массированные воздушные удары по гражданскому населению. Вывести свои войска с суверенной территории Украины. И обеспечить привлечение к ответственности за преступления, совершенные ее вооруженными силами", - говорится в заявлении.

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