Россия никого не обманет - никто не верит этой риторике, - Дания в ООН
Дания резко отреагировала на выступление постпреда России при ООН Василия Небензи, который созвал в среду неформальное заседание Совбеза в формате Аррии для обсуждения "идеологических корней украинского кризиса".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Дании на заседании Совбеза в ООН.
"Честно говоря, трудно понять, как реагировать на орвелловский ревизионизм, искажающий историю, которому мы все только что подверглись со стороны организаторов. Это дымовая завеса, призванная отвлечь внимание, отклонить от курса и защитить то, чему нет оправдания, а именно - незаконное вторжение постоянного члена Совета Безопасности в суверенную соседнюю страну", - говорится в заявлении.
Дания подчеркнула, что "Россия никого не обманет - никто не верит этой риторике". Каждое голосование Генеральной Ассамблеи ООН демонстрирует: мир четко понимает, кто является агрессором, а кто жертвой.
Датская делегация призвала Москву "вместо того, чтобы разыгрывать фарс в Нью-Йорке", принять безусловное 30-дневное прекращение огня, которое Украина предлагает с марта.
"Корень войны очевиден для всех: незаконное полномасштабное вторжение России. Россия могла бы прекратить войну сегодня... Прекратить массированные воздушные удары по гражданскому населению. Вывести свои войска с суверенной территории Украины. И обеспечить привлечение к ответственности за преступления, совершенные ее вооруженными силами", - говорится в заявлении.
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Там є наш представник і що він там робить?
кремлівській потворі , так як бачить там якісь козирі для себе і його
сімʼі + Іран !!
А в чию дудку дме сам Трамп, цілком очевидно.
Як заявила в суді нідерландка Ріа ван дер Стін (втратила в авіакатастрофі батьків), - «Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони самі знають, що ми знаємо, що вони брешуть».
не пора лі вхід і вихід моря НАТО- Балтики зачинити для країни - агресора раши
Вчитись у Єрдогана - ніззя бути занадто толерантним до болотних вбивц