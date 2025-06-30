Сибига: За полтора года Украина только дважды не подверглась атакам дронов и ракет РФ
За последние полтора года Украина находилась под российскими обстрелами почти ежедневно - только дважды не было атак дронами или ракетами.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, во время встречи делегаций была представлена статистика по интенсивности российских атак за 2023 год и часть 2024-го. В визуализации использовали три цвета: красный - день удара, желтый - массированный комбинированный удар с использованием дронов и различных типов ракет, зеленый - день без обстрелов.
"За этот период Украина только дважды не была атакована российскими ракетами и дронами. Вот такая статистика, вот такой ответ российского агрессора на все мирные предложения", - отметил Сибига.
Он подчеркнул, что такая статистика - яркий ответ РФ на все мирные инициативы.
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Напевно, "За півтора року Україна лише
двічідва дні/дві доби не зазнала атак дронів і ракет РФ ?