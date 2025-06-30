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Новости Обстрелы Украины
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Сибига: За полтора года Украина только дважды не подверглась атакам дронов и ракет РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига

За последние полтора года Украина находилась под российскими обстрелами почти ежедневно - только дважды не было атак дронами или ракетами.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, во время встречи делегаций была представлена статистика по интенсивности российских атак за 2023 год и часть 2024-го. В визуализации использовали три цвета: красный - день удара, желтый - массированный комбинированный удар с использованием дронов и различных типов ракет, зеленый - день без обстрелов.

"За этот период Украина только дважды не была атакована российскими ракетами и дронами. Вот такая статистика, вот такой ответ российского агрессора на все мирные предложения", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что такая статистика - яркий ответ РФ на все мирные инициативы.

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Автор: 

обстрел (28254) Сибига Андрей (536)


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а де наші удари у відповідь хоча б 3 рази на місяць, а не один..., якщо не вистачає грошей на ракети, треба виділяти на війну не 25 відсотків бюджету, а 50, 60... все згорнути й тільки війна...., тоді може зупинімо їх хоч по Дніпру...
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30.06.2025 15:30 Ответить
Ви що з глузду зїхали,якщо виділяти 50-60 відсотків бюджету на ракети,то як будувати дороги,класти бруківку,а маєтки закодоном як " менеджери" купувати будуть,безтурботне життя дітей за кордоном чим тоді забезпечувати будуть? Ви думайте що пишите,шановна.
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30.06.2025 15:37 Ответить
За півтора року жодного удару у відповідь по ворогу. Ми стали як мішені в тирі. По нам стріляють, а ми бережемо комфорт форога. Це якійсь ідіотізм.
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30.06.2025 15:42 Ответить
Сибіга: За півтора року Україна лише двічі не зазнала атак дронів і ракет РФ

Напевно, "За півтора року Україна лише двічі два дні/дві доби не зазнала атак дронів і ракет РФ ?
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30.06.2025 16:00 Ответить
Мало того що по кацапщині немає майже ніякої відповіді ,так саме і окуповані міста чому Київ чи Харків кожну ніч обстрілюють ,зате орки в Донецьку ,Луганську ,Мелітополі спокійно сплять ,а там перебуває майже 600 тисяч рашистів їхні казарми ,склади логістика.
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30.06.2025 16:17 Ответить
 
 