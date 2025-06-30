Сибига: Российские активы должны полностью пойти на оборону и восстановление Украины

Киев настаивает на переходе от использования прибылей к полному использованию замороженных российских активов для финансирования обороны и послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сибига подчеркнул, что Украина последовательно выступает за то, чтобы страна-агрессор заплатила за нанесенный ущерб. По его словам, полное использование активов РФ в пользу Украины является принципиальным и справедливым решением.

В то же время министр подчеркнул положительные сдвиги в позициях европейских стран, в частности государств G7, и отметил, что ключ к реализации решения - в консолидированных и скоординированных действиях партнеров.

"В некоторых странах, где сосредоточены наиболее замороженные или обездвиженные российские активы, там работают и юридические команды, которые ищут правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны и восстановления", - сообщил глава МИД.

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