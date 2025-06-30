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Новости Использование замороженных активов РФ Восстановление Украины
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Сибига: Российские активы должны полностью пойти на оборону и восстановление Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Киев настаивает на переходе от использования прибылей к полному использованию замороженных российских активов для финансирования обороны и послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сибига подчеркнул, что Украина последовательно выступает за то, чтобы страна-агрессор заплатила за нанесенный ущерб. По его словам, полное использование активов РФ в пользу Украины является принципиальным и справедливым решением.

В то же время министр подчеркнул положительные сдвиги в позициях европейских стран, в частности государств G7, и отметил, что ключ к реализации решения - в консолидированных и скоординированных действиях партнеров.

"В некоторых странах, где сосредоточены наиболее замороженные или обездвиженные российские активы, там работают и юридические команды, которые ищут правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны и восстановления", - сообщил глава МИД.

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Автор: 

россия (96455) Сибига Андрей (536) замороженные активы (303)


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Вже поділили....
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30.06.2025 14:57 Ответить
300 лярдів буде маловато на відбідову України, кацапія повинна буде платити в рази більше.
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30.06.2025 14:59 Ответить
Але цих коштів цілком вистачить на закупівлю Петріотів , чи Атакамсів ...
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30.06.2025 15:25 Ответить
З сексологінями та використаними прокурорами на посадах послів треба дивитися щоб ми не залишилися винними підєрашці...
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30.06.2025 15:01 Ответить
Там мало.
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30.06.2025 15:30 Ответить
зельоні гниди все ручки потирають перевести в крипту
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30.06.2025 15:44 Ответить
 
 