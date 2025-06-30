Сибіга: Російські активи мають повністю піти на оборону та відновлення України

Київ наполягає на переході від використання прибутків до повного використання заморожених російських активів для фінансування оборони та повоєнного відновлення України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Сибіга наголосив, що Україна послідовно виступає за те, щоб країна-агресор заплатила за завдану шкоду. За його словами, повне використання активів РФ на користь України є принциповим і справедливим рішенням.

Водночас міністр підкреслив позитивні зрушення в позиціях європейських країн, зокрема держав G7, і зазначив, що ключ до реалізації рішення - у консолідованих і скоординованих діях партнерів.

"У деяких країнах, де зосереджені найбільш заморожені чи знерухомлені російські активи, там працюють і юридичні команди, які шукають правильні формули для того, щоб втілити це рішення щодо використання російських активів для потреб української оборони та відновлення", - повідомив очільник МЗС.

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