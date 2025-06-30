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Новини Patriot для України
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Зеленський особисто звертався до Трампа щодо закупівлі Patriot, - Сибіга

Зеленський пропонував Трампу придбати Patriot у США

Україна зверталася до США із пропозицією щодо придбання систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це під час брифінгу з главою МЗС ФРН заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".

Він зазначив, що російська армія - це вже не армія 2022 року.

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"Вони також здобувають бойовий досвід. Вони також застосовують новітні технології, випробовують на полі бою. Вони також авансують в розвиток своєї оборонки. Це загроза не лише для України - це загроза для трансатлантичної безпеки.

Ми бачимо, що вони наростили удари по містах. Вони б'ють по цивільних об'єктах, щоб посіяти паніку, щоб впливати на настрої нашого населення. Щоб цьому запобігти, безумовно ключове, це системи ППО", - пояснив Сибіга.

Глава МЗС подякував Німеччині за безпрецедентну допомогу в посиленні ППО України.

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"Ми далі розраховуємо та дуже сподіваємось, що ми отримаємо додаткові системи від наших партнерів. Я також нагадаю, що ми звернулися до американської сторони, президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО, саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети", - наголосив міністр.

Інший напрямок, де Україна потребує допомоги, сказав Сибіга, це нарощування спроможностей у виготовленні власних систем ППО.

"І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідною для нас", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot.

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Автор: 

ППО (3338) Трамп Дональд (6321) Сибіга Андрій (541) Patriot (337)


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Топ коментарі
+7
І що ,де вони? Зате земразі здали надра безкоштовно. ******** оманські.
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30.06.2025 14:36 Відповісти
+3
Підозрюю що Трампу особисто начхати на ті копалини - він і ні доживе до їх розробок
А ось маску і голодупому венсу було цікаво озолотитись
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30.06.2025 14:42 Відповісти
+2
Пора робити свої Пєтриоти
Блін, стількі заводів тяжолого машинобудування в Україні було ! Особисто робила обстеження.
Стількі цехів з подкрановими балками , з конвеєрами
І ЩО - підіймайте документи ПРИХВАТИЗАЦІІ , як усі владні попередники рушили українську індустрію , як руйнували літні цегляні заводи, як закривали цукрові і рушили, як зруйнували УСІ фабрики посуду ( ІЦЕ В КРАЇНІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КЕРАМИКИ)
Усю минулу владу у вʼязницю .
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30.06.2025 14:40 Відповісти
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І що ,де вони? Зате земразі здали надра безкоштовно. ******** оманські.
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30.06.2025 14:36 Відповісти
Трамп - *****. Корисні копалини забрав - і в хащі. Просто наїбав - оце несподіванка.
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30.06.2025 14:39 Відповісти
Підозрюю що Трампу особисто начхати на ті копалини - він і ні доживе до їх розробок
А ось маску і голодупому венсу було цікаво озолотитись
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30.06.2025 14:42 Відповісти
Трамп ************ від Вови **********, як від набридливої мухи. Ось і весь "авторитет" Вови **********.
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30.06.2025 15:15 Відповісти
Пора робити свої Пєтриоти
Блін, стількі заводів тяжолого машинобудування в Україні було ! Особисто робила обстеження.
Стількі цехів з подкрановими балками , з конвеєрами
І ЩО - підіймайте документи ПРИХВАТИЗАЦІІ , як усі владні попередники рушили українську індустрію , як руйнували літні цегляні заводи, як закривали цукрові і рушили, як зруйнували УСІ фабрики посуду ( ІЦЕ В КРАЇНІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КЕРАМИКИ)
Усю минулу владу у вʼязницю .
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30.06.2025 14:40 Відповісти
Ми не вміємо.
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30.06.2025 14:43 Відповісти
вміємо ще й як. Тільки треба виробників не щимити.
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30.06.2025 14:45 Відповісти
Не вміємо. Ніхто не вміє. Окрім американців.
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30.06.2025 14:46 Відповісти
Ви, Ксения, точно не вмієте. Але українці - технарі
На автозаводи Словаччині брали словаків, українців і сербів .
ЗАРАЗ українці воюють , серби їздять працювати до Хорватії що вступила у ЕС
На 6 великих автозаводах Словаччині працювати нікому
І ось Фіцо поїхав до Узбекистану ( там теж е автозаводі) і підписав з ними договір на 200 000 узбеків у Словаччину. Словакі зараз у щоці - стількі мусульман навезуть , ще і мечеті набудують
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30.06.2025 14:49 Відповісти
Такі технарі що навіть аналог шахеда не створили і не запустили у масове виробництво.
Взагалі петріоти чому такі цінні ? Бо ніхто їх не вміє робити, в тому числі і китайці
Одна надія на німців. От вони неперевершені майстри , особливо у технологіях і зброї
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30.06.2025 15:03 Відповісти
Саме так, скоро весь промисловий потенціал України впаде десь до рівня трипільскої кераміки.
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30.06.2025 14:51 Відповісти
Ідіоти.
Самі лише твіти та Потужні відосики
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30.06.2025 14:44 Відповісти
Я - свій! Я теж проросійський! Дайте нам Петріот, або скажіть, що не виключаєте цього
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30.06.2025 14:44 Відповісти
Після такого "особистого" звертання, Україні становилося тільки гірше, може перестань?
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30.06.2025 14:57 Відповісти
Yaroslav Dziubin ✚25🇺🇦
@********
·
28 черв.
Призначити під час війни не технаря чи військового, а 22-річну вертихвостку Катрусю Михалко директоркою "Технологічних Сил України", що займається експортом зброї та адвокацією інтересів приватних виробників ОПК міг лише ворог України. Чим і є ЗЕрежим. Ескортниця зброї - потужно.
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30.06.2025 15:09 Відповісти
патріоти це звісно добре, але стратегічно це не вирішить біди України...
Які оцінки по московії вони можуть вести ці бомбардування роками? Тоді петріотів просто не вистачить ... І вони на жаль стовідсотково не усувають загрозу , особливо коли комбіновано і летить все ..
ось таке прикре замкнуте коло
єдина надія що ***** отруять або він помре але і це теж може бути не скоро...
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30.06.2025 15:12 Відповісти
зеленский как личность для трампа величина равная нулю
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30.06.2025 15:19 Відповісти
 
 