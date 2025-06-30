Зеленський особисто звертався до Трампа щодо закупівлі Patriot, - Сибіга
Україна зверталася до США із пропозицією щодо придбання систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це під час брифінгу з главою МЗС ФРН заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".
Він зазначив, що російська армія - це вже не армія 2022 року.
"Вони також здобувають бойовий досвід. Вони також застосовують новітні технології, випробовують на полі бою. Вони також авансують в розвиток своєї оборонки. Це загроза не лише для України - це загроза для трансатлантичної безпеки.
Ми бачимо, що вони наростили удари по містах. Вони б'ють по цивільних об'єктах, щоб посіяти паніку, щоб впливати на настрої нашого населення. Щоб цьому запобігти, безумовно ключове, це системи ППО", - пояснив Сибіга.
Глава МЗС подякував Німеччині за безпрецедентну допомогу в посиленні ППО України.
"Ми далі розраховуємо та дуже сподіваємось, що ми отримаємо додаткові системи від наших партнерів. Я також нагадаю, що ми звернулися до американської сторони, президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО, саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети", - наголосив міністр.
Інший напрямок, де Україна потребує допомоги, сказав Сибіга, це нарощування спроможностей у виготовленні власних систем ППО.
"І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідною для нас", - підсумував він.
Раніше повідомлялося, що Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot.
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А ось маску і голодупому венсу було цікаво озолотитись
Блін, стількі заводів тяжолого машинобудування в Україні було ! Особисто робила обстеження.
Стількі цехів з подкрановими балками , з конвеєрами
І ЩО - підіймайте документи ПРИХВАТИЗАЦІІ , як усі владні попередники рушили українську індустрію , як руйнували літні цегляні заводи, як закривали цукрові і рушили, як зруйнували УСІ фабрики посуду ( ІЦЕ В КРАЇНІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КЕРАМИКИ)
Усю минулу владу у вʼязницю .
На автозаводи Словаччині брали словаків, українців і сербів .
ЗАРАЗ українці воюють , серби їздять працювати до Хорватії що вступила у ЕС
На 6 великих автозаводах Словаччині працювати нікому
І ось Фіцо поїхав до Узбекистану ( там теж е автозаводі) і підписав з ними договір на 200 000 узбеків у Словаччину. Словакі зараз у щоці - стількі мусульман навезуть , ще і мечеті набудують
Взагалі петріоти чому такі цінні ? Бо ніхто їх не вміє робити, в тому числі і китайці
Одна надія на німців. От вони неперевершені майстри , особливо у технологіях і зброї
Самі лише твіти та Потужні відосики
@********
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28 черв.
Призначити під час війни не технаря чи військового, а 22-річну вертихвостку Катрусю Михалко директоркою "Технологічних Сил України", що займається експортом зброї та адвокацією інтересів приватних виробників ОПК міг лише ворог України. Чим і є ЗЕрежим. Ескортниця зброї - потужно.
Які оцінки по московії вони можуть вести ці бомбардування роками? Тоді петріотів просто не вистачить ... І вони на жаль стовідсотково не усувають загрозу , особливо коли комбіновано і летить все ..
ось таке прикре замкнуте коло
єдина надія що ***** отруять або він помре але і це теж може бути не скоро...