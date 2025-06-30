Зеленський особисто звертався до Трампа щодо закупівлі Patriot, - Сибіга

Україна зверталася до США із пропозицією щодо придбання систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це під час брифінгу з главою МЗС ФРН заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Live".

Він зазначив, що російська армія - це вже не армія 2022 року.

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"Вони також здобувають бойовий досвід. Вони також застосовують новітні технології, випробовують на полі бою. Вони також авансують в розвиток своєї оборонки. Це загроза не лише для України - це загроза для трансатлантичної безпеки.

Ми бачимо, що вони наростили удари по містах. Вони б'ють по цивільних об'єктах, щоб посіяти паніку, щоб впливати на настрої нашого населення. Щоб цьому запобігти, безумовно ключове, це системи ППО", - пояснив Сибіга.

Глава МЗС подякував Німеччині за безпрецедентну допомогу в посиленні ППО України.

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"Ми далі розраховуємо та дуже сподіваємось, що ми отримаємо додаткові системи від наших партнерів. Я також нагадаю, що ми звернулися до американської сторони, президент Зеленський особисто звернувся до президента Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО, саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети", - наголосив міністр.

Інший напрямок, де Україна потребує допомоги, сказав Сибіга, це нарощування спроможностей у виготовленні власних систем ППО.

"І також ця співпраця з нашими німецькими друзями буде взаємовигідною для нас", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Трамп не виключив передачі Україні ракет для систем Patriot.

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