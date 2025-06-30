Зеленский лично обращался к Трампу по поводу закупки Patriot, - Сибига

Украина обращалась к США с предложением о приобретении систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом во время брифинга с главой МИД ФРГ заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".

Он отметил, что российская армия - это уже не армия 2022 года.

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"Они также приобретают боевой опыт. Они также применяют новейшие технологии, испытывают на поле боя. Они также авансируют в развитие своей оборонки. Это угроза не только для Украины - это угроза для трансатлантической безопасности.

Мы видим, что они нарастили удары по городам. Они бьют по гражданским объектам, чтобы посеять панику, чтобы влиять на настроения нашего населения. Чтобы это предотвратить, безусловно ключевое, это системы ПВО", - пояснил Сибига.

Глава МИД поблагодарил Германию за беспрецедентную помощь в усилении ПВО Украины.

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"Мы дальше рассчитываем и очень надеемся, что мы получим дополнительные системы от наших партнеров. Я также напомню, что мы обратились к американской стороне, президент Зеленский лично обратился к президенту Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО, именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты", - подчеркнул министр.

Другое направление, где Украина нуждается в помощи, сказал Сибига, это наращивание возможностей в изготовлении собственных систем ПВО.

"И также это сотрудничество с нашими немецкими друзьями будет взаимовыгодным для нас", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot.

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