Зеленский лично обращался к Трампу по поводу закупки Patriot, - Сибига
Украина обращалась к США с предложением о приобретении систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом во время брифинга с главой МИД ФРГ заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".
Он отметил, что российская армия - это уже не армия 2022 года.
"Они также приобретают боевой опыт. Они также применяют новейшие технологии, испытывают на поле боя. Они также авансируют в развитие своей оборонки. Это угроза не только для Украины - это угроза для трансатлантической безопасности.
Мы видим, что они нарастили удары по городам. Они бьют по гражданским объектам, чтобы посеять панику, чтобы влиять на настроения нашего населения. Чтобы это предотвратить, безусловно ключевое, это системы ПВО", - пояснил Сибига.
Глава МИД поблагодарил Германию за беспрецедентную помощь в усилении ПВО Украины.
"Мы дальше рассчитываем и очень надеемся, что мы получим дополнительные системы от наших партнеров. Я также напомню, что мы обратились к американской стороне, президент Зеленский лично обратился к президенту Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО, именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты", - подчеркнул министр.
Другое направление, где Украина нуждается в помощи, сказал Сибига, это наращивание возможностей в изготовлении собственных систем ПВО.
"И также это сотрудничество с нашими немецкими друзьями будет взаимовыгодным для нас", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot.
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А ось маску і голодупому венсу було цікаво озолотитись
Блін, стількі заводів тяжолого машинобудування в Україні було ! Особисто робила обстеження.
Стількі цехів з подкрановими балками , з конвеєрами
І ЩО - підіймайте документи ПРИХВАТИЗАЦІІ , як усі владні попередники рушили українську індустрію , як руйнували літні цегляні заводи, як закривали цукрові і рушили, як зруйнували УСІ фабрики посуду ( ІЦЕ В КРАЇНІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КЕРАМИКИ)
Усю минулу владу у вʼязницю .
На автозаводи Словаччині брали словаків, українців і сербів .
ЗАРАЗ українці воюють , серби їздять працювати до Хорватії що вступила у ЕС
На 6 великих автозаводах Словаччині працювати нікому
І ось Фіцо поїхав до Узбекистану ( там теж е автозаводі) і підписав з ними договір на 200 000 узбеків у Словаччину. Словакі зараз у щоці - стількі мусульман навезуть , ще і мечеті набудують
Взагалі петріоти чому такі цінні ? Бо ніхто їх не вміє робити, в тому числі і китайці
Одна надія на німців. От вони неперевершені майстри , особливо у технологіях і зброї
Самі лише твіти та Потужні відосики
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28 черв.
Призначити під час війни не технаря чи військового, а 22-річну вертихвостку Катрусю Михалко директоркою "Технологічних Сил України", що займається експортом зброї та адвокацією інтересів приватних виробників ОПК міг лише ворог України. Чим і є ЗЕрежим. Ескортниця зброї - потужно.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин ЗАКРИТА ЗОНА: 22-річну Катерину Михалко, доньку друга ОПшного рупора Сергія Лєщєнка Володимира Михалка, в серпні 2023 р призначили виконавчим директором "Технологічних сил України" - обʼєднання провідних приватних підприємств ОПК, що забезпечують ЗСУ високими військовими технологіями. Тобто офіційно поставили займатися експортом зброї, пише Римма Філіпенко. І в Лєщєнкі не було жодних питань до рівня її кваліфікації.
Які оцінки по московії вони можуть вести ці бомбардування роками? Тоді петріотів просто не вистачить ... І вони на жаль стовідсотково не усувають загрозу , особливо коли комбіновано і летить все ..
ось таке прикре замкнуте коло
єдина надія що ***** отруять або він помре але і це теж може бути не скоро...