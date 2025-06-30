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Новости Patriot для Украины
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Зеленский лично обращался к Трампу по поводу закупки Patriot, - Сибига

Зеленский предлагал Трампу приобрести Patriot в США

Украина обращалась к США с предложением о приобретении систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом во время брифинга с главой МИД ФРГ заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Live".

Он отметил, что российская армия - это уже не армия 2022 года.

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"Они также приобретают боевой опыт. Они также применяют новейшие технологии, испытывают на поле боя. Они также авансируют в развитие своей оборонки. Это угроза не только для Украины - это угроза для трансатлантической безопасности.

Мы видим, что они нарастили удары по городам. Они бьют по гражданским объектам, чтобы посеять панику, чтобы влиять на настроения нашего населения. Чтобы это предотвратить, безусловно ключевое, это системы ПВО", - пояснил Сибига.

Глава МИД поблагодарил Германию за беспрецедентную помощь в усилении ПВО Украины.

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"Мы дальше рассчитываем и очень надеемся, что мы получим дополнительные системы от наших партнеров. Я также напомню, что мы обратились к американской стороне, президент Зеленский лично обратился к президенту Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО, именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты", - подчеркнул министр.

Другое направление, где Украина нуждается в помощи, сказал Сибига, это наращивание возможностей в изготовлении собственных систем ПВО.

"И также это сотрудничество с нашими немецкими друзьями будет взаимовыгодным для нас", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot.

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Автор: 

ПВО (2893) Трамп Дональд (5855) Сибига Андрей (536) Patriot (301)


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Топ комментарии
+8
І що ,де вони? Зате земразі здали надра безкоштовно. ******** оманські.
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30.06.2025 14:36 Ответить
+4
Підозрюю що Трампу особисто начхати на ті копалини - він і ні доживе до їх розробок
А ось маску і голодупому венсу було цікаво озолотитись
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30.06.2025 14:42 Ответить
+4
Yaroslav Dziubin ✚25🇺🇦
@********
·
28 черв.
Призначити під час війни не технаря чи військового, а 22-річну вертихвостку Катрусю Михалко директоркою "Технологічних Сил України", що займається експортом зброї та адвокацією інтересів приватних виробників ОПК міг лише ворог України. Чим і є ЗЕрежим. Ескортниця зброї - потужно.
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30.06.2025 15:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І що ,де вони? Зате земразі здали надра безкоштовно. ******** оманські.
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30.06.2025 14:36 Ответить
Трамп - *****. Корисні копалини забрав - і в хащі. Просто наїбав - оце несподіванка.
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30.06.2025 14:39 Ответить
Підозрюю що Трампу особисто начхати на ті копалини - він і ні доживе до їх розробок
А ось маску і голодупому венсу було цікаво озолотитись
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30.06.2025 14:42 Ответить
Трамп ************ від Вови **********, як від набридливої мухи. Ось і весь "авторитет" Вови **********.
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30.06.2025 15:15 Ответить
Пора робити свої Пєтриоти
Блін, стількі заводів тяжолого машинобудування в Україні було ! Особисто робила обстеження.
Стількі цехів з подкрановими балками , з конвеєрами
І ЩО - підіймайте документи ПРИХВАТИЗАЦІІ , як усі владні попередники рушили українську індустрію , як руйнували літні цегляні заводи, як закривали цукрові і рушили, як зруйнували УСІ фабрики посуду ( ІЦЕ В КРАЇНІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КЕРАМИКИ)
Усю минулу владу у вʼязницю .
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30.06.2025 14:40 Ответить
Ми не вміємо.
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30.06.2025 14:43 Ответить
вміємо ще й як. Тільки треба виробників не щимити.
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30.06.2025 14:45 Ответить
Не вміємо. Ніхто не вміє. Окрім американців.
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30.06.2025 14:46 Ответить
Ви, Ксения, точно не вмієте. Але українці - технарі
На автозаводи Словаччині брали словаків, українців і сербів .
ЗАРАЗ українці воюють , серби їздять працювати до Хорватії що вступила у ЕС
На 6 великих автозаводах Словаччині працювати нікому
І ось Фіцо поїхав до Узбекистану ( там теж е автозаводі) і підписав з ними договір на 200 000 узбеків у Словаччину. Словакі зараз у щоці - стількі мусульман навезуть , ще і мечеті набудують
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30.06.2025 14:49 Ответить
Такі технарі що навіть аналог шахеда не створили і не запустили у масове виробництво.
Взагалі петріоти чому такі цінні ? Бо ніхто їх не вміє робити, в тому числі і китайці
Одна надія на німців. От вони неперевершені майстри , особливо у технологіях і зброї
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30.06.2025 15:03 Ответить
Саме так, скоро весь промисловий потенціал України впаде десь до рівня трипільскої кераміки.
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30.06.2025 14:51 Ответить
Ідіоти.
Самі лише твіти та Потужні відосики
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30.06.2025 14:44 Ответить
Я - свій! Я теж проросійський! Дайте нам Петріот, або скажіть, що не виключаєте цього
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30.06.2025 14:44 Ответить
Після такого "особистого" звертання, Україні становилося тільки гірше, може перестань?
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30.06.2025 14:57 Ответить
Yaroslav Dziubin ✚25🇺🇦
@********
·
28 черв.
Призначити під час війни не технаря чи військового, а 22-річну вертихвостку Катрусю Михалко директоркою "Технологічних Сил України", що займається експортом зброї та адвокацією інтересів приватних виробників ОПК міг лише ворог України. Чим і є ЗЕрежим. Ескортниця зброї - потужно.
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30.06.2025 15:09 Ответить
ВиНеПонімаєтеЕтоДругоє! НіякогоКумівства!

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин ЗАКРИТА ЗОНА: 22-річну Катерину Михалко, доньку друга ОПшного рупора Сергія Лєщєнка Володимира Михалка, в серпні 2023 р призначили виконавчим директором "Технологічних сил України" - обʼєднання провідних приватних підприємств ОПК, що забезпечують ЗСУ високими військовими технологіями. Тобто офіційно поставили займатися експортом зброї, пише Римма Філіпенко. І в Лєщєнкі не було жодних питань до рівня її кваліфікації.
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30.06.2025 15:52 Ответить
патріоти це звісно добре, але стратегічно це не вирішить біди України...
Які оцінки по московії вони можуть вести ці бомбардування роками? Тоді петріотів просто не вистачить ... І вони на жаль стовідсотково не усувають загрозу , особливо коли комбіновано і летить все ..
ось таке прикре замкнуте коло
єдина надія що ***** отруять або він помре але і це теж може бути не скоро...
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30.06.2025 15:12 Ответить
зеленский как личность для трампа величина равная нулю
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30.06.2025 15:19 Ответить
Диванний спецназ хлібом не корми, тільки дай обісрати Україну, а хоч копійчину задонатити, то ні, для цього Зевлада є.
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30.06.2025 15:44 Ответить
Така ідея як профінансувати власну оборонку навіть не приходить кловану в голову. Патрушев в Омані заборонив будь яке оборонне виробництво в нашій країні.
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30.06.2025 15:45 Ответить
Може в Трампа в вухах сірка? - глухуюватий - на мітингах він частенько прочищав
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30.06.2025 16:08 Ответить
Снизошло с небес, интересно кто ещё напрямую может у Трампа что то просить?
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30.06.2025 16:13 Ответить
 
 