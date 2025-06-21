РУС
Ни один Patriot не пострадал в результате последних массированных ударов РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию, что во время последних массированных российских ударов по Украине якобы были повреждены системы ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате последних массированных ударов ни одна из систем "Patriot" не была ни уничтожена, ни повреждена. То, что было в медиа, не соответствует действительности", - отметил он.

Также, по словам президента, примерно треть "шахедов" сбивают мобильные огневые группы.

"Мы начали использовать перехватчики. Четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две - очень успешно. Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина передала США список оружия, которое хочет купить. Туда входит Patriot. Ждем фидбэк, - Зеленский

Кроме того, Украина начала программы Build with Ukraine, и летом уже будут подписаны соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы.

"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы.

В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина - это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система Patriot, которую передал Израиль, еще не попала в Украину, - Зеленский

Отметим, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 6 июня информировал, что российская пропаганда пыталась оправдать массированную атаку по Украине, в частности тем, что "ракета "Искандер" якобы уничтожила ЗРК Patriot под Киевом".

Россияне подкрепляли эту новость видео, однако никакого подтверждения, что это происходило недалеко от столицы, нет.

Зеленский Владимир ПВО Patriot
+15
Ні ракет, ні фортифікацій.
Довгі Нептуни, терміти, трембіти...

Тільки хєром на роялі грати вмієш. Йди вже нах, забембав
21.06.2025 15:09 Ответить
+9
Насправді і того не вміє! Лохторат жорстоко обдурили! Там тільки він спустив штани, а далі терміново довелось давати фонограму!
21.06.2025 15:15 Ответить
+7
Погано хоча б те, що його словам довіряти не можна! Може все так, а може й ні!
21.06.2025 15:17 Ответить
21.06.2025 15:09 Ответить
Насправді і того не вміє! Лохторат жорстоко обдурили! Там тільки він спустив штани, а далі терміново довелось давати фонограму!
21.06.2025 15:15 Ответить
Обидвої одідрали наліпки з авто: за зе.
Тепер серуть проти зе
21.06.2025 16:51 Ответить
Головне, що ти залишив ту наліпку у себе на лобі!
21.06.2025 19:33 Ответить
В тебе з логікою геть плохо, якщо я тобі дорікнув за зе то я туди яким боком?
Я був і є за Пороха.
21.06.2025 21:23 Ответить
Все ж таки з логікою погано в тебе та ще й з порядністю не гаразд, бо зробив висновки, керуючись лише своєю хворобливою уявою! Якого біса вліз під ці дописи, якщо не є прихильником зеленого лайна?
21.06.2025 22:41 Ответить
То шож тут поганого? - шеб ракет до них
21.06.2025 15:09 Ответить
Там одна ракета 4.000.000 баксів. Ми на них не виробим...
21.06.2025 15:13 Ответить
Європа обіцяла відслинити
21.06.2025 15:15 Ответить
Погано хоча б те, що його словам довіряти не можна! Може все так, а може й ні!
21.06.2025 15:17 Ответить
Тут таке - не скаже ж він - Петріоти розхерачені - кацапи ату
21.06.2025 15:23 Ответить
Ти менше про це мав би говорити ,а не заохочувати ворога до пошуку нашого ППО.
21.06.2025 15:19 Ответить
Судячи зі сказаного, Зеленський, ***** і ЄС в унісон продовжують запевняти як вони всі прагнуть миру, а сам тим часом планують витрати на війну навіть не на цей, а й на наступний рік як мінімум.
21.06.2025 15:21 Ответить
А как мы можем остановить войну?
Естественно, мы должны дальше ее планировать потому, что росия пытается захватить Украину. Может у Вас есть другие предложения как остановить путина невоенным способом?
21.06.2025 15:26 Ответить
Наприклад, ввести справжні економічні санкції проти росії, але і одночасно погодитись на відмову України від "курсу в НАТО" як умову для припинення війни?
21.06.2025 15:33 Ответить
Насправді ніяких "справжніх санкцій", які б змусили куйла припинити війну, не існує в природі. Тим більше, при наявності таких власних ресурсів і потужної економіки Китаю в союзниках. Це всі західні політики розуміють і тому вже відкрито готуються до майбутнього нападу рашки.
21.06.2025 16:36 Ответить
А щодо відмови від "курсу в НАТО" цілком згоден. Публічно можна і типу відмовитись. При бажанні обох сторін вступити туди не важко і не довго. Без ніяких проголошень і записів в Конституцію. Як Фінляндія та Швеція.
21.06.2025 16:50 Ответить
И как это остановит путина?
21.06.2025 19:40 Ответить
Жоден Patriot не постраждав

Бо страждають виключно живі патріоти!
21.06.2025 15:30 Ответить
дякуемо 73% зедебілам
21.06.2025 15:40 Ответить
Звісно, твоє куйло тут не при чому. Воно просто "било винуждєно прінять прєвєнтівниє мєри, чтоби ліквідіровать ісходящіє от Украіни угрози".
21.06.2025 16:39 Ответить
Бот? В спам.
21.06.2025 19:41 Ответить
В нас є олігархи і просто дуже багаті люди, майно яких захищає простий бідний українець, вони можуть скинутись навіть на атомну бомбу
21.06.2025 15:45 Ответить
Береже хитродупий Зеленський американські ''Патріоти''.
А гої Українці нехай гинуть від москальських ракет - то неважливо...
21.06.2025 16:04 Ответить
Зведення, скільки запускається ракет і відсоток збиття нашою ппо-передивляєшся ? Особливо-балістичних ракет ? Чим їх збивають ? Бойовими комарами чи петріотами, які зелений собі у кладовку заховав та береже ?
21.06.2025 19:06 Ответить
Велика команда ППО разом з ''Патріотом'' постійно за Зеленським по Україні їздять.
Велика команда ППО разом з ''Патріотом'' постійно охороняють повітряну безпеку ОП на Банковій, щоб раптово хтось не постраждав з банди Єрмака-Татарова-Зеленського.

А те що в той самий час від москальських ракет гинуть Українці - це питання для банди Зеленського другорядне.
Головне це захистити задниці Єрмака-Татарова-Зеленського.
21.06.2025 19:50 Ответить
Відстань від Банкової до зруйнованого під'їзду-кілометрів 15. Може менше. Дла балістичної ракети-це ж така колосальна відстань, і по часу також, зе з завгоспом точно знали, що треба зажати петріотівську PAC-3 для збиття, тому що це ж не по Банковій летить. А, все ж навіть інакше було-гундос вивіз з собою з Києва Петріот на саміт G-7 для прикриття власної дупи.
21.06.2025 23:01 Ответить
У цьому році ми знайшли для ОПК 43 мільярди доларів Джерело: https://censor.net/ua/n3559181

Не кисло так. Знову буде бум покупки преміальних автівок,недвіги та кріпти-з такими суммами можливо поб'ємо всі рекорди по новим-старим мільйонерам
21.06.2025 17:10 Ответить
Так зєля теж не постраждав
21.06.2025 17:19 Ответить
зеля постійно бреше, тоді чому зараз можна вірити???
21.06.2025 17:25 Ответить
Балабол гигаВатный
21.06.2025 17:49 Ответить
Сенс це слухати , він бреше постійно , всім, скрізь і про все.
21.06.2025 18:30 Ответить
 
 