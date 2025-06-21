Ни один Patriot не пострадал в результате последних массированных ударов РФ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию, что во время последних массированных российских ударов по Украине якобы были повреждены системы ПВО Patriot.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате последних массированных ударов ни одна из систем "Patriot" не была ни уничтожена, ни повреждена. То, что было в медиа, не соответствует действительности", - отметил он.
Также, по словам президента, примерно треть "шахедов" сбивают мобильные огневые группы.
"Мы начали использовать перехватчики. Четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две - очень успешно. Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны", - добавил он.
Кроме того, Украина начала программы Build with Ukraine, и летом уже будут подписаны соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы.
"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы.
В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина - это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - рассказал Зеленский.
Отметим, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 6 июня информировал, что российская пропаганда пыталась оправдать массированную атаку по Украине, в частности тем, что "ракета "Искандер" якобы уничтожила ЗРК Patriot под Киевом".
Россияне подкрепляли эту новость видео, однако никакого подтверждения, что это происходило недалеко от столицы, нет.
Довгі Нептуни, терміти, трембіти...
Тільки хєром на роялі грати вмієш. Йди вже нах, забембав
Тепер серуть проти зе
Я був і є за Пороха.
Естественно, мы должны дальше ее планировать потому, что росия пытается захватить Украину. Может у Вас есть другие предложения как остановить путина невоенным способом?
Бо страждають виключно живі патріоти!
А гої Українці нехай гинуть від москальських ракет - то неважливо...
Велика команда ППО разом з ''Патріотом'' постійно охороняють повітряну безпеку ОП на Банковій, щоб раптово хтось не постраждав з банди Єрмака-Татарова-Зеленського.
А те що в той самий час від москальських ракет гинуть Українці - це питання для банди Зеленського другорядне.
Головне це захистити задниці Єрмака-Татарова-Зеленського.
Не кисло так. Знову буде бум покупки преміальних автівок,недвіги та кріпти-з такими суммами можливо поб'ємо всі рекорди по новим-старим мільйонерам