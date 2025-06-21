Ни один Patriot не пострадал в результате последних массированных ударов РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию, что во время последних массированных российских ударов по Украине якобы были повреждены системы ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате последних массированных ударов ни одна из систем "Patriot" не была ни уничтожена, ни повреждена. То, что было в медиа, не соответствует действительности", - отметил он.

Также, по словам президента, примерно треть "шахедов" сбивают мобильные огневые группы.

"Мы начали использовать перехватчики. Четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две - очень успешно. Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недалекобойных больше, чем в любой год этой войны", - добавил он.

Кроме того, Украина начала программы Build with Ukraine, и летом уже будут подписаны соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы.

"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы.

В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина - это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - рассказал Зеленский.

Отметим, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 6 июня информировал, что российская пропаганда пыталась оправдать массированную атаку по Украине, в частности тем, что "ракета "Искандер" якобы уничтожила ЗРК Patriot под Киевом".

Россияне подкрепляли эту новость видео, однако никакого подтверждения, что это происходило недалеко от столицы, нет.