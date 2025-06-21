Україна передала США список зброї, яку хоче купити. Туди входить Patriot. Чекаємо фідбек, - Зеленський

Україна передала Сполученим Штатам список зброї, яку хоче купити в американської сторони. У переліку є системи Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", - сказав Зеленський.

За його словами, там дуже велика сума.

"Туди входять системиPatriot. Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет", - розповів Зеленський.

Він також додав, що з президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Також, за його словами, потрібно проговорити санкції та новий подих в дипломатичному треку.

"Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна - це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати", - сказав Зеленський.

Загалом він відзначив, що, на його думку, "в принципі, побудований дуже хороший діалог Свириденко — Бессент через угоду, яка є".