Україна передала США список зброї, яку хоче купити. Туди входить Patriot. Чекаємо фідбек, - Зеленський
Україна передала Сполученим Штатам список зброї, яку хоче купити в американської сторони. У переліку є системи Patriot.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", - сказав Зеленський.
За його словами, там дуже велика сума.
"Туди входять системиPatriot. Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет", - розповів Зеленський.
Він також додав, що з президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Також, за його словами, потрібно проговорити санкції та новий подих в дипломатичному треку.
"Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна - це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати", - сказав Зеленський.
Загалом він відзначив, що, на його думку, "в принципі, побудований дуже хороший діалог Свириденко — Бессент через угоду, яка є".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"В. Чалий з приводу того, чому він пішов з МЗС: у 2019 році нам було сказано, що з цього часу ми всі будемо виконувати лише логістичні функції, а всі контакти буде виконувати лише Офіс Президента. Тому маємо те, що маємо. Єрмака не пускають навіть у кабинети. Лише коридори."
Не хочеться розстраювать і друга Володью і уй'обоком, який відмовився від грубих грошей теж не хочеться...
За те щоб Трамп не називав тебе просроченим і не вимагав виборів?
Екселентний приклад того, що юкрейніен ленгвідж - ріелі співуча та найтингейлівська!
чекає воно список