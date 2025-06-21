УКР
Новини США припинили купувати зброю для України
2 230 34

Україна передала США список зброї, яку хоче купити. Туди входить Patriot. Чекаємо фідбек, - Зеленський

петріот

Україна передала Сполученим Штатам список зброї, яку хоче купити в американської сторони. У переліку є системи Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В Канаді була зустріч у Свириденко з секретарем Бессентом, на ній був ще мій голова офісу Андрій Єрмак. Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек", - сказав Зеленський.

За його словами, там дуже велика сума.

Також читайте: США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати, - WP

"Туди входять системиPatriot. Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет", - розповів Зеленський.

Він також додав, що з президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Також, за його словами, потрібно проговорити санкції та новий подих в дипломатичному треку.

"Нам потрібна більша визначеність і більша сила тиску від світу на Путіна - це потрібно заради дипломатії. І я хотів би з ним проговорити ці формати", - сказав Зеленський.

Загалом він відзначив, що, на його думку, "в принципі, побудований дуже хороший діалог Свириденко — Бессент через угоду, яка є".

Зеленський Володимир (25612) США (24399) Patriot (403)
Топ коментарі
+14
Яке пАтужне слово воно вивчило - фідбек! А якщо просто сказати - відповідь, то буде не по ЗЕншую?
показати весь коментар
21.06.2025 15:06 Відповісти
+10
Зєля, хочеш зброю? Прибери Єрмака.
показати весь коментар
21.06.2025 15:15 Відповісти
+9
Ну Якщо Дерьмак передавав список, то можна відразу за нього забути. Більш достойних напевно немає.
показати весь коментар
21.06.2025 15:10 Відповісти
Чекаємо "подвох" - Зеля
показати весь коментар
21.06.2025 15:03 Відповісти
Риже падло може Україні пообіцяти лише салуппу. А от параші, все що пуйло побажає.
показати весь коментар
21.06.2025 15:33 Відповісти
трампу про список ще не казали - бояться істерики.
показати весь коментар
21.06.2025 15:04 Відповісти
Так там же "самый великий дипломат всех времен и народов" недавно был в США. Не донес или "ну не шмогла я"?
показати весь коментар
21.06.2025 15:29 Відповісти
тоді виявилось, що він може тільки зустрітись з чиновником адміністрації Білого дому такого ж рангу, і нести йому що завгодно. Там є спеціально призначені для цього працівники апарату адміністрації відповідного рангу.
показати весь коментар
21.06.2025 15:39 Відповісти
Ну, можно попробовать в коридоре около клозета кого-то перехватить. А если серьезно - с дипломатией у на сейчас беда. Полный трындец.

"В. Чалий з приводу того, чому він пішов з МЗС: у 2019 році нам було сказано, що з цього часу ми всі будемо виконувати лише логістичні функції, а всі контакти буде виконувати лише Офіс Президента. Тому маємо те, що маємо. Єрмака не пускають навіть у кабинети. Лише коридори."
показати весь коментар
21.06.2025 16:06 Відповісти
якщо серйозно, то навіть нова адміністрація трампа не була готова до такого рівня. Ведучі тєлєшоу у них є, навіть садівник є, але менеджера бутіка бюстгалтерів поки що нема.
показати весь коментар
21.06.2025 16:12 Відповісти
От тому трампуша і бігає від бубосі як чорт від ладана.
Не хочеться розстраювать і друга Володью і уй'обоком, який відмовився від грубих грошей теж не хочеться...
показати весь коментар
21.06.2025 15:06 Відповісти
Так а за що ти продав рідкоземельні метали?
За те щоб Трамп не називав тебе просроченим і не вимагав виборів?
показати весь коментар
21.06.2025 15:12 Відповісти
...і роби все без розголосу
показати весь коментар
21.06.2025 15:22 Відповісти
Это еще неизвестно кто кого приберет...
показати весь коментар
21.06.2025 15:33 Відповісти
Поясніть,будь ласка,що таке фідбеки,кластери та інше.Воно запам'ятало пару-трійку слів у сує їх повсюди.
показати весь коментар
21.06.2025 15:17 Відповісти
Краще тобі цього не знати...
показати весь коментар
21.06.2025 15:18 Відповісти
Чекаємо фідбек

Екселентний приклад того, що юкрейніен ленгвідж - ріелі співуча та найтингейлівська!
показати весь коментар
21.06.2025 15:23 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 16:39 Відповісти
А как там поживают наши договора про недра с их секретными приложениями? Вроде кто-то что-то народу обещал в своих вечерних видосиках. Не?
показати весь коментар
21.06.2025 15:27 Відповісти
Після статті про нікчемність міжнародних перемовин Єрмака його терміново нахвалює Шашличний
показати весь коментар
21.06.2025 15:30 Відповісти
У Тромба тепер є причина не продавати нам нічого. Він «міратворєц». Пуїв миротворець, що розвʼязав нову, гіршу фазу нашої війни, обʼявив що Гренландія ,Канада «наш». Ви не повірите, але світ здурів і дасть йому премію миру Нобеля.
показати весь коментар
21.06.2025 15:50 Відповісти
Де відосік про міндича,хорош Українцям маячнею всякою увагу відвертати.
показати весь коментар
21.06.2025 15:56 Відповісти
Де 3000 балістичних ракет,проклятий ти хрипатий покидьок?
показати весь коментар
21.06.2025 16:07 Відповісти
он пашутіл .кушайте не обляпайтесь
показати весь коментар
21.06.2025 16:31 Відповісти
де 1 000 000 дронів ***** ****,
чекає воно список
показати весь коментар
21.06.2025 16:17 Відповісти
які патріоти ? потрібні томагавки а ядерна зброя
показати весь коментар
21.06.2025 16:30 Відповісти
За які гроші збираєшся купляти, покупець із дірою у 40 млрд$ в бюджеті недороблений?
показати весь коментар
21.06.2025 16:53 Відповісти
А нашій оборонці забувся передати замовлення на висготовлення на сьомому році "Кільчені", "Нептунів", "Сапсанів" та іншої зброї?
показати весь коментар
21.06.2025 17:09 Відповісти
Так купляй ,хто ж тобі заважає , США ж не благодійний фонд щоб безкоштовно давати.
показати весь коментар
21.06.2025 17:18 Відповісти
Яке ж воно тупе!
показати весь коментар
21.06.2025 17:20 Відповісти
А гроші до списка приклали? клоуни млядь
показати весь коментар
21.06.2025 17:40 Відповісти
Вчи мову, "фідбек"...
показати весь коментар
21.06.2025 18:08 Відповісти
Потужно передали?, якщо ні, фідбек буде пшик через два тижні.
показати весь коментар
22.06.2025 15:01 Відповісти
 
 