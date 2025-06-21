Украина передала США список оружия, которое хочет купить. Туда входит Patriot. Ждем фидбек, - Зеленский
Украина передала Соединенным Штатам список оружия, которое хочет купить у американской стороны. В перечне есть системы Patriot.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Канаде была встреча у Свириденко с секретарем Бессентом, на ней был еще мой глава офиса Андрей Ермак. Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбэк", - сказал Зеленский.
По его словам, там очень большая сумма.
"Туда входят системы Patriot. Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет", - рассказал Зеленский.
Он также добавил, что с президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Также, по его словам, нужно проговорить санкции и новое дыхание в дипломатическом треке.
"Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на Путина - это нужно ради дипломатии. И я хотел бы с ним проговорить эти форматы", - сказал Зеленский.
В целом он отметил, что, по его мнению, "в принципе, построен очень хороший диалог Свириденко - Бессент через соглашение, которое есть".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В. Чалий з приводу того, чому він пішов з МЗС: у 2019 році нам було сказано, що з цього часу ми всі будемо виконувати лише логістичні функції, а всі контакти буде виконувати лише Офіс Президента. Тому маємо те, що маємо. Єрмака не пускають навіть у кабинети. Лише коридори."
Не хочеться розстраювать і друга Володью і уй'обоком, який відмовився від грубих грошей теж не хочеться...
За те щоб Трамп не називав тебе просроченим і не вимагав виборів?
Екселентний приклад того, що юкрейніен ленгвідж - ріелі співуча та найтингейлівська!
чекає воно список