Украина передала США список оружия, которое хочет купить. Туда входит Patriot. Ждем фидбек, - Зеленский

Украина передала Соединенным Штатам список оружия, которое хочет купить у американской стороны. В перечне есть системы Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Канаде была встреча у Свириденко с секретарем Бессентом, на ней был еще мой глава офиса Андрей Ермак. Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбэк", - сказал Зеленский.

По его словам, там очень большая сумма.

"Туда входят системы Patriot. Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет", - рассказал Зеленский.

Он также добавил, что с президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Также, по его словам, нужно проговорить санкции и новое дыхание в дипломатическом треке.

"Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на Путина - это нужно ради дипломатии. И я хотел бы с ним проговорить эти форматы", - сказал Зеленский.

В целом он отметил, что, по его мнению, "в принципе, построен очень хороший диалог Свириденко - Бессент через соглашение, которое есть".