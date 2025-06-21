РУС
Новости США прекратили покупать оружие для Украины
2 230 34

Украина передала США список оружия, которое хочет купить. Туда входит Patriot. Ждем фидбек, - Зеленский

петріот

Украина передала Соединенным Штатам список оружия, которое хочет купить у американской стороны. В перечне есть системы Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Канаде была встреча у Свириденко с секретарем Бессентом, на ней был еще мой глава офиса Андрей Ермак. Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбэк", - сказал Зеленский.

По его словам, там очень большая сумма.

Также читайте: США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать, - WP

"Туда входят системы Patriot. Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет", - рассказал Зеленский.

Он также добавил, что с президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Также, по его словам, нужно проговорить санкции и новое дыхание в дипломатическом треке.

"Нам нужна большая определенность и большая сила давления от мира на Путина - это нужно ради дипломатии. И я хотел бы с ним проговорить эти форматы", - сказал Зеленский.

В целом он отметил, что, по его мнению, "в принципе, построен очень хороший диалог Свириденко - Бессент через соглашение, которое есть".

Топ комментарии
+14
Яке пАтужне слово воно вивчило - фідбек! А якщо просто сказати - відповідь, то буде не по ЗЕншую?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:06 Ответить
+10
Зєля, хочеш зброю? Прибери Єрмака.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:15 Ответить
+9
Ну Якщо Дерьмак передавав список, то можна відразу за нього забути. Більш достойних напевно немає.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:10 Ответить
Чекаємо "подвох" - Зеля
показать весь комментарий
21.06.2025 15:03 Ответить
Риже падло може Україні пообіцяти лише салуппу. А от параші, все що пуйло побажає.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:33 Ответить
трампу про список ще не казали - бояться істерики.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:04 Ответить
Так там же "самый великий дипломат всех времен и народов" недавно был в США. Не донес или "ну не шмогла я"?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:29 Ответить
тоді виявилось, що він може тільки зустрітись з чиновником адміністрації Білого дому такого ж рангу, і нести йому що завгодно. Там є спеціально призначені для цього працівники апарату адміністрації відповідного рангу.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:39 Ответить
Ну, можно попробовать в коридоре около клозета кого-то перехватить. А если серьезно - с дипломатией у на сейчас беда. Полный трындец.

"В. Чалий з приводу того, чому він пішов з МЗС: у 2019 році нам було сказано, що з цього часу ми всі будемо виконувати лише логістичні функції, а всі контакти буде виконувати лише Офіс Президента. Тому маємо те, що маємо. Єрмака не пускають навіть у кабинети. Лише коридори."
показать весь комментарий
21.06.2025 16:06 Ответить
якщо серйозно, то навіть нова адміністрація трампа не була готова до такого рівня. Ведучі тєлєшоу у них є, навіть садівник є, але менеджера бутіка бюстгалтерів поки що нема.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:12 Ответить
От тому трампуша і бігає від бубосі як чорт від ладана.
Не хочеться розстраювать і друга Володью і уй'обоком, який відмовився від грубих грошей теж не хочеться...
показать весь комментарий
21.06.2025 15:06 Ответить
Яке пАтужне слово воно вивчило - фідбек! А якщо просто сказати - відповідь, то буде не по ЗЕншую?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:06 Ответить
Ну Якщо Дерьмак передавав список, то можна відразу за нього забути. Більш достойних напевно немає.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:10 Ответить
Так а за що ти продав рідкоземельні метали?
За те щоб Трамп не називав тебе просроченим і не вимагав виборів?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:12 Ответить
Зєля, хочеш зброю? Прибери Єрмака.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:15 Ответить
...і роби все без розголосу
показать весь комментарий
21.06.2025 15:22 Ответить
Это еще неизвестно кто кого приберет...
показать весь комментарий
21.06.2025 15:33 Ответить
Поясніть,будь ласка,що таке фідбеки,кластери та інше.Воно запам'ятало пару-трійку слів у сує їх повсюди.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:17 Ответить
Краще тобі цього не знати...
показать весь комментарий
21.06.2025 15:18 Ответить
Чекаємо фідбек

Екселентний приклад того, що юкрейніен ленгвідж - ріелі співуча та найтингейлівська!
показать весь комментарий
21.06.2025 15:23 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 16:39 Ответить
А как там поживают наши договора про недра с их секретными приложениями? Вроде кто-то что-то народу обещал в своих вечерних видосиках. Не?
показать весь комментарий
21.06.2025 15:27 Ответить
Після статті про нікчемність міжнародних перемовин Єрмака його терміново нахвалює Шашличний
показать весь комментарий
21.06.2025 15:30 Ответить
У Тромба тепер є причина не продавати нам нічого. Він «міратворєц». Пуїв миротворець, що розвʼязав нову, гіршу фазу нашої війни, обʼявив що Гренландія ,Канада «наш». Ви не повірите, але світ здурів і дасть йому премію миру Нобеля.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:50 Ответить
Де відосік про міндича,хорош Українцям маячнею всякою увагу відвертати.
показать весь комментарий
21.06.2025 15:56 Ответить
Де 3000 балістичних ракет,проклятий ти хрипатий покидьок?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:07 Ответить
он пашутіл .кушайте не обляпайтесь
показать весь комментарий
21.06.2025 16:31 Ответить
де 1 000 000 дронів ***** ****,
чекає воно список
показать весь комментарий
21.06.2025 16:17 Ответить
які патріоти ? потрібні томагавки а ядерна зброя
показать весь комментарий
21.06.2025 16:30 Ответить
За які гроші збираєшся купляти, покупець із дірою у 40 млрд$ в бюджеті недороблений?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:53 Ответить
А нашій оборонці забувся передати замовлення на висготовлення на сьомому році "Кільчені", "Нептунів", "Сапсанів" та іншої зброї?
показать весь комментарий
21.06.2025 17:09 Ответить
Так купляй ,хто ж тобі заважає , США ж не благодійний фонд щоб безкоштовно давати.
показать весь комментарий
21.06.2025 17:18 Ответить
Яке ж воно тупе!
показать весь комментарий
21.06.2025 17:20 Ответить
А гроші до списка приклали? клоуни млядь
показать весь комментарий
21.06.2025 17:40 Ответить
Вчи мову, "фідбек"...
показать весь комментарий
21.06.2025 18:08 Ответить
Потужно передали?, якщо ні, фідбек буде пшик через два тижні.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:01 Ответить
 
 