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Новости Израиль передал Украине Patriot
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Система Patriot, переданная Израилем, еще не попала в Украину, – Зеленский

patriot

Украина еще до нападения ХАМАСа договорилась с Израилем о покупке зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Но после нападения боевиков тему передачи систем ПВО не поднимали, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Впоследствии Киев получил информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"То есть есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать - мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что одна система Patriot была передана Израилем в США для восстановления, однако на территорию Украины ее еще не доставили.

"Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают", - отметил он.

Напомним, Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.

Впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Patriot (295)


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Топ комментарии
+8
кругообіг брехні в природі
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14.06.2025 16:27 Ответить
+6
І скоріше за все вже і не потрапить, пока не закінчиться вся ця херня з ірано, і я сподіваюся шо гроші ше не уплачені, бо у разі знищєня системи вони просто спишуть ії і повертати кошти ні хто не буди, війна як ні як!
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14.06.2025 16:20 Ответить
+5
Урод шашличний не тільки навідник а ще зрадник. "Бийте кацапи по Україні петріот ще не приїхав"
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14.06.2025 16:29 Ответить
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Кошерні манси Зеленської братви
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14.06.2025 16:17 Ответить
І скоріше за все вже і не потрапить, пока не закінчиться вся ця херня з ірано, і я сподіваюся шо гроші ше не уплачені, бо у разі знищєня системи вони просто спишуть ії і повертати кошти ні хто не буди, війна як ні як!
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14.06.2025 16:20 Ответить
В Україну очевидно не потрапить - бо система передана пану Трампу. А той швидше другу Валодьє її підгонить...
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14.06.2025 16:41 Ответить
Невже сам Бродський збрехав? Кому тепер можна вірити?
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14.06.2025 16:21 Ответить
А вони обіцяли чи збрехали?
Ну знаєте востока дєло тонкоє, а Ізраїль це взагалі загадка
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14.06.2025 16:22 Ответить
Ізраїль крім розлогої піз-ші, нічим Україні не допомагав. Була купа фейків типу передали щось, в реалі нуль-зеро. Навскидку можна пригадати "передачу танків" в Грецію а звідти в Україну, - брехня, потім "передачу російської зброї" конфіскованої у ХАМАС - брехня, ну і нарешті петріот - вишенька на торт..
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14.06.2025 16:47 Ответить
кругообіг брехні в природі
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14.06.2025 16:27 Ответить
Урод шашличний не тільки навідник а ще зрадник. "Бийте кацапи по Україні петріот ще не приїхав"
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14.06.2025 16:29 Ответить
Що і треба було довести.
Ніякий Ізраїль нібуя не передавав. А тут деякі тим петріотом уже кінжалів назбивали.
"Обіцяв" щось продати але видно так зорі встали що не вийшло...
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14.06.2025 16:39 Ответить
Між Україною та Ізраїлем стоїть трамп...
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14.06.2025 16:43 Ответить
Патріот заблукав. Коли передавали Україні було темно.
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14.06.2025 16:59 Ответить
Мы требуем дать нам однозначный ответ! Сколько всего этих ракетных комплексов и где они находятся (с точными координатами)?
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14.06.2025 17:08 Ответить
Дай лучше свои координаты, Патриот по этим координатам с тобой разберётся.. )
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14.06.2025 18:02 Ответить
Тут такое дело... Я написал комментарий, но не поставил смайлик - посчитал, что люди и без смайлика поймут, что это шутка. А ты, Андрюша, влепил смайлик к своему тупому комментарию, думая, что ты удачно пошутил. Береги себя.
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14.06.2025 18:24 Ответить
Да вроде сам посол Израиля сказал что это была фейковая новость..
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14.06.2025 18:00 Ответить
 
 