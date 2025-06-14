Система Patriot, переданная Израилем, еще не попала в Украину, – Зеленский

Украина еще до нападения ХАМАСа договорилась с Израилем о покупке зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Но после нападения боевиков тему передачи систем ПВО не поднимали, поскольку Израиль занимался внутренними вопросами. Впоследствии Киев получил информацию, что может рассчитывать на старые модели Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"То есть есть оружие, которое рабочее, а есть доноры, чтобы восстанавливать то, что работает. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать - мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что одна система Patriot была передана Израилем в США для восстановления, однако на территорию Украины ее еще не доставили.

"Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают", - отметил он.

Напомним, Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что на самом деле Израиль передавал оружие Украине. Речь идет, в частности, о системах Patriot, которые ранее были на вооружении у Израиля.

Бродский не уточнил, когда именно Украина получила эти системы.

Впоследствии министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о том, что государство передавало Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

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