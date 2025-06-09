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Новости Массированный ракетный обстрел
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Patriot уничтожили все запущенные россиянами "Кинжалы" во время сегодняшней атаки, - Игнат

patriot успешно отработали по кинжалам

Во время атаки россиян 9 июня Силы обороны уничтожили все четыре запущенные оккупантами ракеты "Кинжал". Вражеские ракеты удалось уничтожить благодаря системам Patriot.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

"Имеющиеся системы "Patriot" отработали сегодня на 100%. Надо радоваться за этот результат, поблагодарить наши силы обороны, что эффективно применили в очередной раз американское оружие - "Patriot"", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве таких систем для защиты от российских воздушных атак.

Игнат также добавил, что Patriot - это именно те системы системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробаллистические "Кинжал".

"Другого способа уничтожать такие цели на сегодня нет. Имею в виду, если брать те системы, которые есть на вооружении именно ВСУ в Воздушных силах", - сказал военный.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июня выпустили по Украине 499 целей, в частности беспилотники и ракеты различных типов.

Силы ПВО обезвредили 479 из них.

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Автор: 

ПВО (2838) Игнат Юрий (610) Patriot (292)


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Топ комментарии
+9
Я думав, здалося. А, ні. Чудова робота1
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09.06.2025 17:28 Ответить
+7
Респект і велика вдячність.
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09.06.2025 17:30 Ответить
+1
ігнат, що ти таке кажеш?
який такий патріот?
особисто зе!лідар, потужними кластерними відосиками, запобіг та попередив. а, вже потім якісь там патріоти.....
вже не кажу про захисників ппо, яких ще недавно, мабуть через непотрібність, відправляли у штурмовики.
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09.06.2025 17:34 Ответить
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Я думав, здалося. А, ні. Чудова робота1
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09.06.2025 17:28 Ответить
Респект і велика вдячність.
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09.06.2025 17:30 Ответить
ігнат, що ти таке кажеш?
який такий патріот?
особисто зе!лідар, потужними кластерними відосиками, запобіг та попередив. а, вже потім якісь там патріоти.....
вже не кажу про захисників ппо, яких ще недавно, мабуть через непотрібність, відправляли у штурмовики.
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09.06.2025 17:34 Ответить
Дядя Петя, ты Дурак?!🥳🤪🤗😆
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09.06.2025 17:51 Ответить
Супер
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09.06.2025 17:42 Ответить
Підготовка до великого концерту ..Таке я прочитав на одному каналі за день до операції Павутина ..Звичайно що до цієї операції зазделегідь було підготовлено ППО, бо рашка більше нічим і відповісти не змогла як пустити 4 кінджали і 10 ракет Х101 ..
А Україна зробила те , що ніхто ще не зробив .. Обісцяли суперпупер стратегічну недоавіацію якій 50 років з гаком . Соплів було дуже багато від вати ...Але це вже історія
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09.06.2025 17:43 Ответить
Так, а був час коли ***** стріляло до 100 X-сів!!!! 🫡
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09.06.2025 17:47 Ответить
Ось така ***** малята, любі хлопчики й дівчата!!!🥳🤪🫡
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09.06.2025 17:45 Ответить
Велика подяка ЗСУ за те що захищають нас і з неба і на землі!
Бережи вас Боже🙏🙏🙏
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09.06.2025 17:46 Ответить
Классно. Патріоти супєр! Продали напевно більше ніж 100 шт С300 з ракетами. 9акривали б проблему із Крилатими ракетами, та і ближче до фронту підтягувати можна було б КАБонрсців збивати..
А так, з кого питати? Всі заробили на розпродажу.
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09.06.2025 17:49 Ответить
 
 