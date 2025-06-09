Patriot уничтожили все запущенные россиянами "Кинжалы" во время сегодняшней атаки, - Игнат

Во время атаки россиян 9 июня Силы обороны уничтожили все четыре запущенные оккупантами ракеты "Кинжал". Вражеские ракеты удалось уничтожить благодаря системам Patriot.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

"Имеющиеся системы "Patriot" отработали сегодня на 100%. Надо радоваться за этот результат, поблагодарить наши силы обороны, что эффективно применили в очередной раз американское оружие - "Patriot"", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве таких систем для защиты от российских воздушных атак.

Игнат также добавил, что Patriot - это именно те системы системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробаллистические "Кинжал".

"Другого способа уничтожать такие цели на сегодня нет. Имею в виду, если брать те системы, которые есть на вооружении именно ВСУ в Воздушных силах", - сказал военный.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июня выпустили по Украине 499 целей, в частности беспилотники и ракеты различных типов.

Силы ПВО обезвредили 479 из них.

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