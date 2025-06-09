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Patriot знищили всі запущені росіянами "Кинджали" під час сьогоднішньої атаки, – Ігнат

patriot успішно відпрацювали по кинджалах

Під час атаки росіян 9 червня Сили оборони знищили всі чотири запущені окупантами ракети "Кинджал". Ворожі ракети вдалося знищити завдяки системам Patriot.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наявні системи "Patriot" відпрацювали сьогодні на 100%. Треба радіти за цей результат, подякувати нашим силам оборони, що ефективно застосували вчергове американську зброю - "Patriot"", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що Україна потребує більше таких систем для захисту від російських повітряних атак.

Ігнат також додав, що Patriot - це саме ті системи системи ППО, які дійсно працюють проти таких цілей як балістичні ракети "Іскандер" та аеробалістичні "Кинджал".

"Іншого способу знищувати такі цілі на сьогодні немає. Маю на увазі, якщо брати ті системи, які є на озброєнні саме ЗСУ в Повітряних силах", - сказав військовий.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.

Сили ППО знешкодили 479 із них.

Читайте також: Головний удар РФ вночі було спрямовано на один із оперативних аеродромів, - Ігнат

Автор: 

ППО (3279) Ігнат Юрій (806) Patriot (329)


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Топ коментарі
+10
Я думав, здалося. А, ні. Чудова робота1
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09.06.2025 17:28 Відповісти
+8
Респект і велика вдячність.
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09.06.2025 17:30 Відповісти
+2
ігнат, що ти таке кажеш?
який такий патріот?
особисто зе!лідар, потужними кластерними відосиками, запобіг та попередив. а, вже потім якісь там патріоти.....
вже не кажу про захисників ппо, яких ще недавно, мабуть через непотрібність, відправляли у штурмовики.
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09.06.2025 17:34 Відповісти
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Я думав, здалося. А, ні. Чудова робота1
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09.06.2025 17:28 Відповісти
Респект і велика вдячність.
показати весь коментар
09.06.2025 17:30 Відповісти
ігнат, що ти таке кажеш?
який такий патріот?
особисто зе!лідар, потужними кластерними відосиками, запобіг та попередив. а, вже потім якісь там патріоти.....
вже не кажу про захисників ппо, яких ще недавно, мабуть через непотрібність, відправляли у штурмовики.
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09.06.2025 17:34 Відповісти
Дядя Петя, ты Дурак?!🥳🤪🤗😆
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09.06.2025 17:51 Відповісти
Супер
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09.06.2025 17:42 Відповісти
Підготовка до великого концерту ..Таке я прочитав на одному каналі за день до операції Павутина ..Звичайно що до цієї операції зазделегідь було підготовлено ППО, бо рашка більше нічим і відповісти не змогла як пустити 4 кінджали і 10 ракет Х101 ..
А Україна зробила те , що ніхто ще не зробив .. Обісцяли суперпупер стратегічну недоавіацію якій 50 років з гаком . Соплів було дуже багато від вати ...Але це вже історія
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09.06.2025 17:43 Відповісти
Так, а був час коли ***** стріляло до 100 X-сів!!!! 🫡
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09.06.2025 17:47 Відповісти
Ось така ***** малята, любі хлопчики й дівчата!!!🥳🤪🫡
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09.06.2025 17:45 Відповісти
Велика подяка ЗСУ за те що захищають нас і з неба і на землі!
Бережи вас Боже🙏🙏🙏
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09.06.2025 17:46 Відповісти
Классно. Патріоти супєр! Продали напевно більше ніж 100 шт С300 з ракетами. 9акривали б проблему із Крилатими ракетами, та і ближче до фронту підтягувати можна було б КАБонрсців збивати..
А так, з кого питати? Всі заробили на розпродажу.
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09.06.2025 17:49 Відповісти
Супер,але для кого ця новина?Для москалів?Щоб знали?(((
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09.06.2025 18:23 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-brodskyy-izrayil-********-patriot/33438126.html Посол Бродський заявив, що Ізраїль надавав Україні системи Patriot

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль надавав військову допомогу Україні, зокрема, передавши системи Patriot, які ізраїльська армія колись отримала від США. Про це він сказав в https://www.youtube.com/watch?v=09vyQNsc6eM інтерв'ю
«Ми отримали тоді (на початку 90-х) отримали від Сполучених Штатів систему Patriot. І, до речі, ці системи зараз є в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», - сказав дипломат.
Бродський не уточнив, скільки систем отримала Україна і коли це сталося.
Щодо іншої ймовірної військової допомоги, посол не захотів говорити, оскільки це є «чутливі теми».
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Хоча, в інтерв'ю секс-ютуб-аналу навіть посол може заявити будь-що.
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09.06.2025 18:32 Відповісти
Як це Ігнат аж до вечора витримав, щоб не вибовкати взагалі-то непублічну інформацію?! Подякували тим, хто надав Patriot, і чемно попросили ще. Кому треба, тому розкажуть і непублічно. А так кацапи почнуть вербувати агентів для цільової розвідки.
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09.06.2025 18:48 Відповісти
 
 