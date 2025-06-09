Patriot знищили всі запущені росіянами "Кинджали" під час сьогоднішньої атаки, – Ігнат

Під час атаки росіян 9 червня Сили оборони знищили всі чотири запущені окупантами ракети "Кинджал". Ворожі ракети вдалося знищити завдяки системам Patriot.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наявні системи "Patriot" відпрацювали сьогодні на 100%. Треба радіти за цей результат, подякувати нашим силам оборони, що ефективно застосували вчергове американську зброю - "Patriot"", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що Україна потребує більше таких систем для захисту від російських повітряних атак.

Ігнат також додав, що Patriot - це саме ті системи системи ППО, які дійсно працюють проти таких цілей як балістичні ракети "Іскандер" та аеробалістичні "Кинджал".

"Іншого способу знищувати такі цілі на сьогодні немає. Маю на увазі, якщо брати ті системи, які є на озброєнні саме ЗСУ в Повітряних силах", - сказав військовий.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.

Сили ППО знешкодили 479 із них.

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