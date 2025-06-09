Patriot знищили всі запущені росіянами "Кинджали" під час сьогоднішньої атаки, – Ігнат
Під час атаки росіян 9 червня Сили оборони знищили всі чотири запущені окупантами ракети "Кинджал". Ворожі ракети вдалося знищити завдяки системам Patriot.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наявні системи "Patriot" відпрацювали сьогодні на 100%. Треба радіти за цей результат, подякувати нашим силам оборони, що ефективно застосували вчергове американську зброю - "Patriot"", - сказав Ігнат.
Він наголосив, що Україна потребує більше таких систем для захисту від російських повітряних атак.
Ігнат також додав, що Patriot - це саме ті системи системи ППО, які дійсно працюють проти таких цілей як балістичні ракети "Іскандер" та аеробалістичні "Кинджал".
"Іншого способу знищувати такі цілі на сьогодні немає. Маю на увазі, якщо брати ті системи, які є на озброєнні саме ЗСУ в Повітряних силах", - сказав військовий.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.
Сили ППО знешкодили 479 із них.
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який такий патріот?
особисто зе!лідар, потужними кластерними відосиками, запобіг та попередив. а, вже потім якісь там патріоти.....
вже не кажу про захисників ппо, яких ще недавно, мабуть через непотрібність, відправляли у штурмовики.
А Україна зробила те , що ніхто ще не зробив .. Обісцяли суперпупер стратегічну недоавіацію якій 50 років з гаком . Соплів було дуже багато від вати ...Але це вже історія
Бережи вас Боже🙏🙏🙏
А так, з кого питати? Всі заробили на розпродажу.
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Ізраїль надавав військову допомогу Україні, зокрема, передавши системи Patriot, які ізраїльська армія колись отримала від США. Про це він сказав в https://www.youtube.com/watch?v=09vyQNsc6eM інтерв'ю
«Ми отримали тоді (на початку 90-х) отримали від Сполучених Штатів систему Patriot. І, до речі, ці системи зараз є в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», - сказав дипломат.
Бродський не уточнив, скільки систем отримала Україна і коли це сталося.
Щодо іншої ймовірної військової допомоги, посол не захотів говорити, оскільки це є «чутливі теми».
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Хоча, в інтерв'ю секс-ютуб-аналу навіть посол може заявити будь-що.