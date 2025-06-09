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Новини Масований ракетний обстріл
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Головний удар РФ вночі було спрямовано на один із оперативних аеродромів, - Ігнат

Обстріл 9 червня 2025 року. Що намагалась уразити РФ

Російські окупанти під час масованого удару по Україні 9 червня 2025 року намагалися уразити один із оперативних аеродромів України.

Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Масований удар. Ще один із найбільших, яких завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано на один із оперативних аеродромів, був атакований противником. Таким чином, ворог завдав різними засобами повітряного нападу удару цієї ночі", - розповів він.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.

Сили ППО знешкодили 479 із них.

Читайте: Росіяни повторно атакували Рівненщину. Працювала ППО

Автор: 

обстріл (29206) Ігнат Юрій (806)


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Топ коментарі
+16
Тепер головне щоб рашисти не зробили таку ж саму павутину з нашими літаками і ПВО. А то ми після перемог швидко розслаблюємось і забуваємо що ворог ніколи не спить і ніколи не перестає думати як знищити Україну
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09.06.2025 11:27 Відповісти
+10
аєродром в Старконі атакують с 24 лютого 22 року,майже щодня,а він працює..
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09.06.2025 11:49 Відповісти
+8
отож! ворог як пишуть адекватні військові дуже швидко переймає, адаптує і вдосконалює нашу тактику, засоби. Не виключено що вони вже розробляють щось подібне "павутини"
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09.06.2025 11:30 Відповісти
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09.06.2025 11:14 Відповісти
У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу:

- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. - рф;
- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. - рф;
- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:

- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.
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09.06.2025 11:16 Відповісти
Переведи для москалів, тобто в склянках бояришніка та стекломоя
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09.06.2025 11:26 Відповісти
а це ніхто й не приховував...
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09.06.2025 11:17 Відповісти
Тепер головне щоб рашисти не зробили таку ж саму павутину з нашими літаками і ПВО. А то ми після перемог швидко розслаблюємось і забуваємо що ворог ніколи не спить і ніколи не перестає думати як знищити Україну
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09.06.2025 11:27 Відповісти
отож! ворог як пишуть адекватні військові дуже швидко переймає, адаптує і вдосконалює нашу тактику, засоби. Не виключено що вони вже розробляють щось подібне "павутини"
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09.06.2025 11:30 Відповісти
то може менше треба деталей озвучувати. А то таке враження, що методичку для росіян роблять.
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09.06.2025 11:35 Відповісти
тим більше парашних "павучків" в Україні як гімна в самій параші!
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09.06.2025 11:48 Відповісти
Опучків
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09.06.2025 12:57 Відповісти
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09.06.2025 11:36 Відповісти
Судя по тому, что взялись активно за аэродромы, видимо наша "уничтоженная" много раз авиация им доставляет большие проблемы. Возможно и таурусов опасаются, которые вроде как должны передать...
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09.06.2025 11:37 Відповісти
аєродром в Старконі атакують с 24 лютого 22 року,майже щодня,а він працює..
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09.06.2025 11:49 Відповісти
По миргородскому аэродрому всю войну бьют ракетами а самолеты все равно наносят удары..
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09.06.2025 12:52 Відповісти
Не знаю куди там кацапи запускали ракети , але бачу сьогодні - наша авіація як літала так і літає в напрямку Донеччини .
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09.06.2025 13:02 Відповісти
 
 