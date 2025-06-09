Головний удар РФ вночі було спрямовано на один із оперативних аеродромів, - Ігнат

Російські окупанти під час масованого удару по Україні 9 червня 2025 року намагалися уразити один із оперативних аеродромів України.

Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Масований удар. Ще один із найбільших, яких завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано на один із оперативних аеродромів, був атакований противником. Таким чином, ворог завдав різними засобами повітряного нападу удару цієї ночі", - розповів він.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.

Сили ППО знешкодили 479 із них.

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