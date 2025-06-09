Головний удар РФ вночі було спрямовано на один із оперативних аеродромів, - Ігнат
Російські окупанти під час масованого удару по Україні 9 червня 2025 року намагалися уразити один із оперативних аеродромів України.
Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Масований удар. Ще один із найбільших, яких завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано на один із оперативних аеродромів, був атакований противником. Таким чином, ворог завдав різними засобами повітряного нападу удару цієї ночі", - розповів він.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 9 червня випустили по Україні 499 цілей, зокрема безпілотники та ракети різних типів.
Сили ППО знешкодили 479 із них.
Топ коментарі
+16 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар09.06.2025 11:27 Відповісти Посилання
+10 Микола Січень #486030
показати весь коментар09.06.2025 11:49 Відповісти Посилання
+8 Victor Frey #551639
показати весь коментар09.06.2025 11:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. - рф;
- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. - рф;
- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
💥 За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:
- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.