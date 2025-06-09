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Новости Массированный ракетный обстрел
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Главный удар РФ ночью был нанесен по одному из оперативных аэродромов, - Игнат

Обстрел 9 июня 2025 года. Что пыталась поразить РФ

Российские оккупанты во время массированного удара по Украине 9 июня 2025 года пытались поразить один из оперативных аэродромов Украины.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Массированный удар. Еще один из крупнейших, которые наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен на один из оперативных аэродромов, был атакован противником. Таким образом, враг нанес различными средствами воздушного нападения удар этой ночью", - рассказал он.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июня выпустили по Украине 499 целей, в частности беспилотники и ракеты различных типов.

Силы ПВО обезвредили 479 из них.

Читайте: Россияне повторно атаковали Ривненскую область. Работала ПВО

Автор: 

обстрел (27885) Игнат Юрий (610)


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Топ комментарии
+13
Тепер головне щоб рашисти не зробили таку ж саму павутину з нашими літаками і ПВО. А то ми після перемог швидко розслаблюємось і забуваємо що ворог ніколи не спить і ніколи не перестає думати як знищити Україну
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09.06.2025 11:27 Ответить
+8
аєродром в Старконі атакують с 24 лютого 22 року,майже щодня,а він працює..
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09.06.2025 11:49 Ответить
+7
отож! ворог як пишуть адекватні військові дуже швидко переймає, адаптує і вдосконалює нашу тактику, засоби. Не виключено що вони вже розробляють щось подібне "павутини"
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09.06.2025 11:30 Ответить
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Дубно ?
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09.06.2025 11:14 Ответить
У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу:

- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. - рф;
- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. - рф;
- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:

- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.
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09.06.2025 11:16 Ответить
Переведи для москалів, тобто в склянках бояришніка та стекломоя
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09.06.2025 11:26 Ответить
а це ніхто й не приховував...
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09.06.2025 11:17 Ответить
Тепер головне щоб рашисти не зробили таку ж саму павутину з нашими літаками і ПВО. А то ми після перемог швидко розслаблюємось і забуваємо що ворог ніколи не спить і ніколи не перестає думати як знищити Україну
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09.06.2025 11:27 Ответить
отож! ворог як пишуть адекватні військові дуже швидко переймає, адаптує і вдосконалює нашу тактику, засоби. Не виключено що вони вже розробляють щось подібне "павутини"
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09.06.2025 11:30 Ответить
то може менше треба деталей озвучувати. А то таке враження, що методичку для росіян роблять.
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09.06.2025 11:35 Ответить
тим більше парашних "павучків" в Україні як гімна в самій параші!
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09.06.2025 11:48 Ответить
Опучків
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09.06.2025 12:57 Ответить
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09.06.2025 11:36 Ответить
Судя по тому, что взялись активно за аэродромы, видимо наша "уничтоженная" много раз авиация им доставляет большие проблемы. Возможно и таурусов опасаются, которые вроде как должны передать...
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09.06.2025 11:37 Ответить
аєродром в Старконі атакують с 24 лютого 22 року,майже щодня,а він працює..
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09.06.2025 11:49 Ответить
По миргородскому аэродрому всю войну бьют ракетами а самолеты все равно наносят удары..
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09.06.2025 12:52 Ответить
Не знаю куди там кацапи запускали ракети , але бачу сьогодні - наша авіація як літала так і літає в напрямку Донеччини .
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09.06.2025 13:02 Ответить
 
 