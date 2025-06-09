Главный удар РФ ночью был нанесен по одному из оперативных аэродромов, - Игнат

Российские оккупанты во время массированного удара по Украине 9 июня 2025 года пытались поразить один из оперативных аэродромов Украины.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Массированный удар. Еще один из крупнейших, которые наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен на один из оперативных аэродромов, был атакован противником. Таким образом, враг нанес различными средствами воздушного нападения удар этой ночью", - рассказал он.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июня выпустили по Украине 499 целей, в частности беспилотники и ракеты различных типов.

Силы ПВО обезвредили 479 из них.

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