Главный удар РФ ночью был нанесен по одному из оперативных аэродромов, - Игнат
Российские оккупанты во время массированного удара по Украине 9 июня 2025 года пытались поразить один из оперативных аэродромов Украины.
Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Массированный удар. Еще один из крупнейших, которые наносит Россия в последнее время по нашему государству. Главный удар направлен на один из оперативных аэродромов, был атакован противником. Таким образом, враг нанес различными средствами воздушного нападения удар этой ночью", - рассказал он.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 июня выпустили по Украине 499 целей, в частности беспилотники и ракеты различных типов.
Силы ПВО обезвредили 479 из них.
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+13 ALEX SUROVV #593022
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- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. - рф;
- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. - рф;
- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
💥 За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:
- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.