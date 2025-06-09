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Новости Обстрелы Ривненщины
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Россияне повторно атаковали Ривненскую область. Работала ПВО

Обстрел Ровенской области 9 июня 2025 года. Что известно

Российские оккупационные войска утром повторно атаковали Ривненскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Накануне объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в Ривненскую область.

Напомним, ночью в Ривне прогремели мощные взрывы. Город атаковали две ракеты "Кинжал", а также более 20 вражеских дронов.

Читайте: Войска РФ ударили из "Смерча" по Краматорску: пострадала промзона

Автор: 

обстрел (27885) Ровенская область (1247)


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Топ комментарии
+3
А Трампон переживав ,що Україна злила *****,бо атакувала мірниє самальоти(Палити аж до останнього.
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09.06.2025 09:42 Ответить
+3
Закінчувати речення треба так: ...аж до останнього кацапа!
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09.06.2025 09:45 Ответить
+1
сподіваюсь, літаки вціліли..., а краще, щоб їх там не було...
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09.06.2025 09:46 Ответить
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А Трампон переживав ,що Україна злила *****,бо атакувала мірниє самальоти(Палити аж до останнього.
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09.06.2025 09:42 Ответить
Закінчувати речення треба так: ...аж до останнього кацапа!
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09.06.2025 09:45 Ответить
сподіваюсь, літаки вціліли..., а краще, щоб їх там не було...
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09.06.2025 09:46 Ответить
Ти читала, чи тупо з методички списала. Пишуть місто...
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09.06.2025 09:52 Ответить
Та пох...головне аби сернуть
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09.06.2025 09:54 Ответить
Пишуть, що зранку атакували Рівненщину, а не саме місто.
Про те, що ракету збили, не повідомляють.

Повідомлення "В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні." не виключає того, що могли постраждати літаки або системи ППО.
Для НЕ цивільної інфраструктури які наслідки?
Чи навчились начальники не просирати героїчні досягнення пілотів і військових ППО?
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09.06.2025 10:06 Ответить
Той аеродром, ще савєцький, з капонірами засипаними, його прекрасно видно якщо їхати по трасі Київ-Чоп. Там корови пасуться.
Шо вони там стріляли х/з...
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09.06.2025 09:55 Ответить
Та ці придурки неодноразово лупили по давно закритих заводах, на території яких як не склади якісь, то магазини...
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09.06.2025 10:18 Ответить
Надувні літаки під прикриттям надувної ППО.
А може ні.
Розвідка і контррозвідка нехай роблять свою роботу.
Ми їм не помічники.
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09.06.2025 10:44 Ответить
В веранду хатини що на хуторі влетіли уламки шахеду але без наслідків а о 4-40 лупанули шахед і я то бачив здалля 20 км ну як феєрверк ...сусід працює в мчс його попередили про атаку але на виклик не визивали ...отож по нашій місцині без наслідків ...а по Дубно не знаю
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09.06.2025 11:00 Ответить
Яке воно кончене, цей Трампушко! Глибоко аморальна людина! Багато в чому ще й гірший за маніяка Путлера. Путлер вбиває, а цей Трампушко своїм мовчанням та бездіяльністю допомагає вбивати українців. На нічого, нарцис, буде і втебе горе.Бог все бачить...
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09.06.2025 11:29 Ответить
 
 