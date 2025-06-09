Россияне повторно атаковали Ривненскую область. Работала ПВО

Российские оккупационные войска утром повторно атаковали Ривненскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Накануне объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в Ривненскую область.

Напомним, ночью в Ривне прогремели мощные взрывы. Город атаковали две ракеты "Кинжал", а также более 20 вражеских дронов.

Читайте: Войска РФ ударили из "Смерча" по Краматорску: пострадала промзона