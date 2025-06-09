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Россияне повторно атаковали Ривненскую область. Работала ПВО
Российские оккупационные войска утром повторно атаковали Ривненскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Накануне объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Воздушные силы предупреждали о движении ракет в Ривненскую область.
Напомним, ночью в Ривне прогремели мощные взрывы. Город атаковали две ракеты "Кинжал", а также более 20 вражеских дронов.
Топ комментарии
+3 Igor Grytselyak
показать весь комментарий09.06.2025 09:42 Ответить Ссылка
+3 Oxa Ogel
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+1 Hanka Panyanka
показать весь комментарий09.06.2025 09:46 Ответить Ссылка
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Про те, що ракету збили, не повідомляють.
Повідомлення "В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні." не виключає того, що могли постраждати літаки або системи ППО.
Для НЕ цивільної інфраструктури які наслідки?
Чи навчились начальники не просирати героїчні досягнення пілотів і військових ППО?
Шо вони там стріляли х/з...
А може ні.
Розвідка і контррозвідка нехай роблять свою роботу.
Ми їм не помічники.