Войска РФ нанесли удар из "Смерча" по Краматорску: пострадала промзона
Краматорск Донецкой области ночью 9 июня подвергся вражескому обстрелу, под удар попала промышленная зона.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российские войска с использованием РСЗО "Смерч" в 00:33 нанесли удар по промзоне города.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия повреждений и разрушений", - отметил глава города.
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