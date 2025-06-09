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Новости Обстрел Краматорска
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Войска РФ нанесли удар из "Смерча" по Краматорску: пострадала промзона

Краматорск после удара дронами

Краматорск Донецкой области ночью 9 июня подвергся вражескому обстрелу, под удар попала промышленная зона.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска с использованием РСЗО "Смерч" в 00:33 нанесли удар по промзоне города.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия повреждений и разрушений", - отметил глава города.

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Автор: 

Краматорськ (2307) обстрел (27885) Донецкая область (10001) Краматорский район (368)


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