Війська РФ ударили зі "Смерча" по Краматорську: постраждала промзона
Краматорськ Донецької області вночі 9 червня зазнав ворожого обстрілу, під удар потрапила промислова зона.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські війська з використанням РСЗВ "Смерч" о 00:33 завдали удару по промзоні міста.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки пошкоджень та руйнувань", - зазначив очільник міста.
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