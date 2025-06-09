Війська РФ ударили зі "Смерча" по Краматорську: постраждала промзона

Краматорськ Донецької області вночі 9 червня зазнав ворожого обстрілу, під удар потрапила промислова зона.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська з використанням РСЗВ "Смерч" о 00:33 завдали удару по промзоні міста.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки пошкоджень та руйнувань", - зазначив очільник міста.

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