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Новини Обстріли Рівненщини
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Росіяни повторно атакували Рівненщину. Працювала ППО

Обстріл Рівненщини 9 червня 2025 року. Що відомо

Російські окупаційні війська вранці повторно атакували Рівненську область.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.

Напередодні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Повітряні сили попереджали про рух ракет на Рівненщину.

Нагадаємо, вночі у Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети "Кинжал", а також понад 20 ворожих дронів.

Читайте: Війська РФ ударили зі "Смерча" по Краматорську: постраждала промзона

Автор: 

обстріл (29206) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+2
А Трампон переживав ,що Україна злила *****,бо атакувала мірниє самальоти(Палити аж до останнього.
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09.06.2025 09:42 Відповісти
+2
Закінчувати речення треба так: ...аж до останнього кацапа!
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09.06.2025 09:45 Відповісти
+1
сподіваюсь, літаки вціліли..., а краще, щоб їх там не було...
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09.06.2025 09:46 Відповісти
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А Трампон переживав ,що Україна злила *****,бо атакувала мірниє самальоти(Палити аж до останнього.
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09.06.2025 09:42 Відповісти
Закінчувати речення треба так: ...аж до останнього кацапа!
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09.06.2025 09:45 Відповісти
сподіваюсь, літаки вціліли..., а краще, щоб їх там не було...
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09.06.2025 09:46 Відповісти
Ти читала, чи тупо з методички списала. Пишуть місто...
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09.06.2025 09:52 Відповісти
Та пох...головне аби сернуть
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09.06.2025 09:54 Відповісти
Пишуть, що зранку атакували Рівненщину, а не саме місто.
Про те, що ракету збили, не повідомляють.

Повідомлення "В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні." не виключає того, що могли постраждати літаки або системи ППО.
Для НЕ цивільної інфраструктури які наслідки?
Чи навчились начальники не просирати героїчні досягнення пілотів і військових ППО?
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09.06.2025 10:06 Відповісти
Той аеродром, ще савєцький, з капонірами засипаними, його прекрасно видно якщо їхати по трасі Київ-Чоп. Там корови пасуться.
Шо вони там стріляли х/з...
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09.06.2025 09:55 Відповісти
Та ці придурки неодноразово лупили по давно закритих заводах, на території яких як не склади якісь, то магазини...
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09.06.2025 10:18 Відповісти
Надувні літаки під прикриттям надувної ППО.
А може ні.
Розвідка і контррозвідка нехай роблять свою роботу.
Ми їм не помічники.
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09.06.2025 10:44 Відповісти
В веранду хатини що на хуторі влетіли уламки шахеду але без наслідків а о 4-40 лупанули шахед і я то бачив здалля 20 км ну як феєрверк ...сусід працює в мчс його попередили про атаку але на виклик не визивали ...отож по нашій місцині без наслідків ...а по Дубно не знаю
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09.06.2025 11:00 Відповісти
Яке воно кончене, цей Трампушко! Глибоко аморальна людина! Багато в чому ще й гірший за маніяка Путлера. Путлер вбиває, а цей Трампушко своїм мовчанням та бездіяльністю допомагає вбивати українців. На нічого, нарцис, буде і втебе горе.Бог все бачить...
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09.06.2025 11:29 Відповісти
 
 