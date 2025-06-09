Росіяни повторно атакували Рівненщину. Працювала ППО

Російські окупаційні війська вранці повторно атакували Рівненську область.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.

Напередодні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Повітряні сили попереджали про рух ракет на Рівненщину.

Нагадаємо, вночі у Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети "Кинжал", а також понад 20 ворожих дронів.

Читайте: Війська РФ ударили зі "Смерча" по Краматорську: постраждала промзона