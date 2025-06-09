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Росіяни повторно атакували Рівненщину. Працювала ППО
Російські окупаційні війська вранці повторно атакували Рівненську область.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні.
Напередодні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Повітряні сили попереджали про рух ракет на Рівненщину.
Нагадаємо, вночі у Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети "Кинжал", а також понад 20 ворожих дронів.
Топ коментарі
+2 Igor Grytselyak
показати весь коментар09.06.2025 09:42 Відповісти Посилання
+2 Oxa Ogel
показати весь коментар09.06.2025 09:45 Відповісти Посилання
+1 Hanka Panyanka
показати весь коментар09.06.2025 09:46 Відповісти Посилання
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Про те, що ракету збили, не повідомляють.
Повідомлення "В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", - йдеться в повідомленні." не виключає того, що могли постраждати літаки або системи ППО.
Для НЕ цивільної інфраструктури які наслідки?
Чи навчились начальники не просирати героїчні досягнення пілотів і військових ППО?
Шо вони там стріляли х/з...
А може ні.
Розвідка і контррозвідка нехай роблять свою роботу.
Ми їм не помічники.