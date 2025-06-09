Окупанти масово атакували Рівненську область: били "шахедами" та ракетами, є поранений (оновлено)

Близько 3-ї ночі у Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети "Кинжал", а також понад 20 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Так, у ніч проти 9 червня Рівненську область атакували "Шахеди" і ракети, протиповітряна оборона відбивала атаку.

За словами місцевих, такої потужної атаки на Рівне та область не було з початку повномасштабного вторгення.

Міський голова Рівного о 00:09 повідомив, що на громаду рухаються російські БпЛА та закликав людей перейти до укриття. О 00:26 БпЛА досягли міста Дубно.

А близько 3 ранку зявилось попередження про пуски "Кинджалів" з Міг-31К у бік Рівного. І місцеві жителі за кілька хвилин після цих повідомлень почули вибухи.

Вранці у Рівному пролунали повторні вибухи під час ракетної атаки по території України.

Згодом начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про перші наслідки російської атаки.

"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога.

За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена", - йдеться в повідомленні.

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