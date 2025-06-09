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Новости Атака шахедов на Ривненщину
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Оккупанты массово атаковали Ривненскую область: били "шахедами" и ракетами

ракеты,шахиды

Около 3 часов ночи в Ривне прогремели мощные взрывы. Город атаковали две ракеты "Кинжал", а также более 20 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Так, в ночь на 9 июня Ривненскую область атаковали "Шахеды" и ракеты, противовоздушная оборона отражала атаку.

По словам местных, такой мощной атаки на Ривне и область не было с начала полномасштабного вторжения.

Городской голова Ривне в 00:09 сообщил, что на громаду движутся российские БпЛА и призвал людей перейти в укрытие. В 00:26 БпЛА достигли города Дубно.

А около 3 утра появилось предупреждение о пусках "Кинжалов" с МиГ-31К в сторону Ривне. И местные жители через несколько минут после этих сообщений услышали взрывы.

Утром в Ривне прозвучали повторные взрывы во время ракетной атаки по территории Украины.

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обстрел (27885) Ровно (531) Ровенская область (1247) Дубенский район (4) Ровенский район (16) Семидуби (1)


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Бурштинокопачи там наче б то дорогу військовим перекривали і не пускали їх мінувати кордон.
Зустрічали зі зброєю
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09.06.2025 07:23 Ответить
питання не в них а у владі яка все це кришує бульше 10-т років
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09.06.2025 08:52 Ответить
Дубенський на лайно сходився що то Порошенко і якийсь хер кришує. Порошенко вже немає. Невже самий чесний Владимир Олександрович тим займається
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09.06.2025 09:25 Ответить
займаються керівники ОВА і місцевих військових адміністрацій яких президент поставив
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09.06.2025 09:27 Ответить
Рівненщина зі своїми бурштинокопачами свого роду як Terra Inkognita!
ЗСУ вони бачити не хочуть, бо "заважатимуть" їм сонячні камінці добувати, податки від копання бурштину ніхто не платить, з Нацгвардією воюють, мобілізовуватись до лав ЗСУ - зась, хай хтось воює, а ми будемо рити бурштин, зброї на руках незаконної-повно.
А до речі, навіщо тим бурштинокопачам взагалі ставити системи ППО?!
Коли б ці шахеди та ракети били безпосередньо по їх власних клондайкам, то вони самі абсолютно спроможні купити й Patriot й RST-I й Гепрад при чому в самому Бундесвері!
При їх статках, та ну, тиждень роботи, бурштин продати у Китай й зброя стоїть на клондайку біля хати!
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09.06.2025 08:49 Ответить
Тобто ти курка дурна записала всіх жителів Рівненщини у бурштиношукачі!?І ніхто з них не воює з кацапами на фронті!?Якщо є там пару сот дибилів,а в основному мафія і та не рівненська яка керує тим Ельдорадо,а люди в основному за пайку як раби на плантаціях копають щоб вижити.
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09.06.2025 08:58 Ответить
не звертайте уваги, це проплачені боти, шукають привід посрати українців. Щодня бачу в группах Рівне, як хоронять наших воїнів. Ми знаємо що рівняни воюють і захищають не тільки Україну а й усю Європу
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09.06.2025 10:07 Ответить
сцикливі земляки з фінляндії поспівчували
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09.06.2025 08:56 Ответить
 
 