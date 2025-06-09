Оккупанты массово атаковали Ривненскую область: били "шахедами" и ракетами
Около 3 часов ночи в Ривне прогремели мощные взрывы. Город атаковали две ракеты "Кинжал", а также более 20 вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
Так, в ночь на 9 июня Ривненскую область атаковали "Шахеды" и ракеты, противовоздушная оборона отражала атаку.
По словам местных, такой мощной атаки на Ривне и область не было с начала полномасштабного вторжения.
Городской голова Ривне в 00:09 сообщил, что на громаду движутся российские БпЛА и призвал людей перейти в укрытие. В 00:26 БпЛА достигли города Дубно.
А около 3 утра появилось предупреждение о пусках "Кинжалов" с МиГ-31К в сторону Ривне. И местные жители через несколько минут после этих сообщений услышали взрывы.
Утром в Ривне прозвучали повторные взрывы во время ракетной атаки по территории Украины.
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Зустрічали зі зброєю
ЗСУ вони бачити не хочуть, бо "заважатимуть" їм сонячні камінці добувати, податки від копання бурштину ніхто не платить, з Нацгвардією воюють, мобілізовуватись до лав ЗСУ - зась, хай хтось воює, а ми будемо рити бурштин, зброї на руках незаконної-повно.
А до речі, навіщо тим бурштинокопачам взагалі ставити системи ППО?!
Коли б ці шахеди та ракети били безпосередньо по їх власних клондайкам, то вони самі абсолютно спроможні купити й Patriot й RST-I й Гепрад при чому в самому Бундесвері!
При їх статках, та ну, тиждень роботи, бурштин продати у Китай й зброя стоїть на клондайку біля хати!