Оголошували повітряну тривогу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Зранку 9 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - йдеться в дописі о 8:55.
О 9:00 Повітряні сили повідомили про ракети на Рівненщину.
О 9:35 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки по областях.
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Bob Fayn
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