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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Оголошували повітряну тривогу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Польський Міг

Зранку 9 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - йдеться в дописі о 8:55.

О 9:00 Повітряні сили повідомили про ракети на Рівненщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет з півдня: ворожі цілі летіли на Одещину

О 9:35  Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки по областях.

Автор: 

Повітряні сили (2765) повітряна тривога (939)


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Скільки раз запускали. МіГ-31К..ударів не було..це розвідник.
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09.06.2025 09:04 Відповісти
розвідник чого? зараз полетіли ракети.... туди, куди й вночі...
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09.06.2025 09:07 Відповісти
Не завжди
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09.06.2025 09:09 Відповісти
МіГ-31К розвідник!?
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09.06.2025 10:07 Відповісти
то не розвідник, то вони їх піднімали у повітря бо наші дрони летіли до них
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09.06.2025 10:10 Відповісти
Картинка чотка)
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09.06.2025 09:12 Відповісти
ЦН не заморочується...)
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09.06.2025 09:22 Відповісти
А фотки відповідної у редакторів не знайшлося? (на фото не МіГ-31, а МіГ-29 ВПС Польщі)
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09.06.2025 09:24 Відповісти
Та пох... 🤣🤣
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09.06.2025 09:41 Відповісти
 
 