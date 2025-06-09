Оголошували повітряну тривогу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Зранку 9 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", - йдеться в дописі о 8:55.

О 9:00 Повітряні сили повідомили про ракети на Рівненщину.

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О 9:35 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної небезпеки по областях.