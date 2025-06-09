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Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет з півдня: ворожі цілі летіли на Одещину
У ніч на понеділок, 9 червня, росіяни запустили ракети з півдня по Україні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - повідомлялося о 01:43.
"Ракети на Одещину з Чорного моря", - повідомлялося о 01:50.
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Два дуже далеких вибухи, звук у низькочастотному діапазоні.
Телеграм-канали пишуть про атаку по Українським газовим платформам у морі.
Бо як можна не відрізняти балістичні від крилатих ракет!? Як?