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Новини Ракетна атака
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Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет з півдня: ворожі цілі летіли на Одещину

загроза балістики з півдня

У ніч на понеділок, 9 червня, росіяни запустили ракети з півдня по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - повідомлялося о 01:43.

"Ракети на Одещину з Чорного моря", - повідомлялося о 01:50.

Читайте також: Повітряну тривогу оголошували в низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2765) балістичні ракети (443)


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Одеса.
Два дуже далеких вибухи, звук у низькочастотному діапазоні.
Телеграм-канали пишуть про атаку по Українським газовим платформам у морі.
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09.06.2025 02:08 Відповісти
Або нездари в ПС ЗСУ, або нездари - журналісти на 12 році війни!
Бо як можна не відрізняти балістичні від крилатих ракет!? Як?
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09.06.2025 02:09 Відповісти
 
 