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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошували в низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Ввечері вівторка, 27 травня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомлялося о 20:06.

"Ракета повз Сумщину! Курсом на Конотоп", - повідомлялося о 20:06.

"Продовжує рух через Чернігівщину", - повідомлялося о 20:07.

мапа тривог

Повторний пуск! Ракета через Сумщину!, - повідомлялося о 20:13

Курс на Чернігівщину! Залишайтесь в укриттях, - повідомлялося о 20:14.

Ніжин терміново в укриття!, - повідомлялося о 20:15.

Ще одна ракета! Курс Чернігівщина!, - повідомлялося о 20:17. 

Оновлення: О 20:49 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областям.

Читайте також: Повітряну тривогу оголошували в низці областей через балістичну загрозу (оновлено)

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Повітряні сили (2726) повітряна тривога (931) балістичні ракети (438)


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та ви шо...не може бути..а шо там лідор прохрюкає?
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27.05.2025 20:29 Відповісти
А вы их асфальтом, асфальтом! Его много, если что.
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27.05.2025 20:41 Відповісти
 
 