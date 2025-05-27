Повітряну тривогу оголошували в низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння (оновлено)

Ввечері вівторка, 27 травня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомлялося о 20:06.

"Ракета повз Сумщину! Курсом на Конотоп", - повідомлялося о 20:06.

"Продовжує рух через Чернігівщину", - повідомлялося о 20:07.

Повторний пуск! Ракета через Сумщину!, - повідомлялося о 20:13

Курс на Чернігівщину! Залишайтесь в укриттях, - повідомлялося о 20:14.

Ніжин терміново в укриття!, - повідомлялося о 20:15.

Ще одна ракета! Курс Чернігівщина!, - повідомлялося о 20:17.

Оновлення: О 20:49 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областям.

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