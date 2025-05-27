Воздушная тревога объявлена в ряде областей из-за угрозы применения баллистического вооружения (обновлено)

Вечером вторника, 27 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщалось в 20:06.

"Ракета - мимо Сумщины! Курсом на Конотоп" - сообщалось в 20:06.

"Продолжает движение через Черниговщину" - сообщалось в 20:07.

Повторный запуск! Ракета - через Сумщину! - сообщалось в 20:13

Курс - на Черниговщину! Оставайтесь в укрытиях, - сообщалось в 20:14.

Нежин - срочно в укрытие! - сообщалось в 20:15.

Еще одна ракета! Курс - Черниговщина! - сообщалось в 20:17.

Обновление

В 20:49 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения по областям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушную тревогу объявляли в ряде областей из-за баллистической угрозы (обновлено)