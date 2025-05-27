Воздушная тревога объявлена в ряде областей из-за угрозы применения баллистического вооружения (обновлено)
Вечером вторника, 27 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщалось в 20:06.
"Ракета - мимо Сумщины! Курсом на Конотоп" - сообщалось в 20:06.
"Продолжает движение через Черниговщину" - сообщалось в 20:07.
Повторный запуск! Ракета - через Сумщину! - сообщалось в 20:13
Курс - на Черниговщину! Оставайтесь в укрытиях, - сообщалось в 20:14.
Нежин - срочно в укрытие! - сообщалось в 20:15.
Еще одна ракета! Курс - Черниговщина! - сообщалось в 20:17.
Обновление
В 20:49 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения по областям.
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