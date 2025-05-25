Воздушную тревогу объявляли в ряде областей из-за баллистической угрозы (обновлено)
Днем воскресенья, 25 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщалось в 17:16.
Обновление: в 17:34 ВС сообщили об отбое воздушной тревоги.
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показать весь комментарий25.05.2025 17:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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