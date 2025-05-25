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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушную тревогу объявляли в ряде областей из-за баллистической угрозы (обновлено)

В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Днем воскресенья, 25 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщалось в 17:16.

карта тревог

Обновление: в 17:34 ВС сообщили об отбое воздушной тревоги.

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Автор: 

Воздушные силы (2386) воздушная тревога (803) баллистические ракеты (407)


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Та що ж це таке! Скоро у лідора мівіна закінчиться а в умерова - памперси.
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25.05.2025 17:39 Ответить
 
 