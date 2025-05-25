Повітряну тривогу оголошували в низці областей через балістичну загрозу (оновлено)
Вдень неділі, 25 травня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомлялося о 17:16.
Оновлення: о 17:34 ПС повідомили про відбій повітряної тривоги.
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показати весь коментар25.05.2025 17:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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