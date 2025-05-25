Повітряну тривогу оголошували в низці областей через балістичну загрозу (оновлено)

Вдень неділі, 25 травня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомлялося о 17:16.

Оновлення: о 17:34 ПС повідомили про відбій повітряної тривоги.

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