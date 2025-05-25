УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6548 відвідувачів онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги
1 318 1

Повітряну тривогу оголошували в низці областей через балістичну загрозу (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вдень неділі, 25 травня, в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомлялося о 17:16.

мапа тривог

Оновлення: о 17:34 ПС повідомили про відбій повітряної тривоги. 

Читайте також: Знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2726) повітряна тривога (931) балістичні ракети (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та що ж це таке! Скоро у лідора мівіна закінчиться а в умерова - памперси.
показати весь коментар
25.05.2025 17:39 Відповісти
 
 