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Новости Ракетная атака
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Воздушные силы предупредили об угрозе российских баллистических ракет с юга

ракети

В ночь на понедельник, 9 июня, россияне запустили ракеты с юга по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - сообщалось в 01:43.

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Воздушные силы (2425) баллистические ракеты (412)


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Одеса.
Два дуже далеких вибухи, звук у низькочастотному діапазоні.
Телеграм-канали пишуть про атаку по Українським газовим платформам у морі.
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09.06.2025 02:08 Ответить
Або нездари в ПС ЗСУ, або нездари - журналісти на 12 році війни!
Бо як можна не відрізняти балістичні від крилатих ракет!? Як?
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09.06.2025 02:09 Ответить
Попередньо було застосовано 4 крилаті ракети Х-22(32) зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, та 2 крилаті ракети Х-31П з тактичної авіації.
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09.06.2025 02:33 Ответить
Та вроде говорили что морской десант будет на Одессу! А теперь баллистика. Так десант или баллистика?
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09.06.2025 02:40 Ответить
А тобі з руснявих боліт чого хочеться?
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09.06.2025 03:34 Ответить
Який десант? Хто і де говорив?
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09.06.2025 06:39 Ответить
Был десант, в районе Коблево. Можешь его там ещё поискать (1-2 км от берега).
Включён в говноансамбль Александрова несмотря на отсутствие слуха и голоса.
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09.06.2025 07:20 Ответить
 
 