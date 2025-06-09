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Воздушные силы предупредили об угрозе российских баллистических ракет с юга
В ночь на понедельник, 9 июня, россияне запустили ракеты с юга по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", - сообщалось в 01:43.
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Два дуже далеких вибухи, звук у низькочастотному діапазоні.
Телеграм-канали пишуть про атаку по Українським газовим платформам у морі.
Бо як можна не відрізняти балістичні від крилатих ракет!? Як?
Включён в говноансамбль Александрова несмотря на отсутствие слуха и голоса.