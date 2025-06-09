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Новости Объявление воздушной тревоги
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Объявлена воздушная тревога по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К

Польский МиГ

Утром 9 июня по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", - говорится в заметке в 8:55.

В 9:00 Воздушные силы сообщили о ракетах в Ривненскую область.

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Автор: 

Воздушные силы (2425) воздушная тревога (810)


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Скільки раз запускали. МіГ-31К..ударів не було..це розвідник.
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09.06.2025 09:04 Ответить
розвідник чого? зараз полетіли ракети.... туди, куди й вночі...
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09.06.2025 09:07 Ответить
Не завжди
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09.06.2025 09:09 Ответить
МіГ-31К розвідник!?
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09.06.2025 10:07 Ответить
то не розвідник, то вони їх піднімали у повітря бо наші дрони летіли до них
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09.06.2025 10:10 Ответить
Картинка чотка)
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09.06.2025 09:12 Ответить
ЦН не заморочується...)
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09.06.2025 09:22 Ответить
А фотки відповідної у редакторів не знайшлося? (на фото не МіГ-31, а МіГ-29 ВПС Польщі)
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09.06.2025 09:24 Ответить
Та пох... 🤣🤣
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09.06.2025 09:41 Ответить
 
 