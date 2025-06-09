Объявлена воздушная тревога по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К
Утром 9 июня по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", - говорится в заметке в 8:55.
В 9:00 Воздушные силы сообщили о ракетах в Ривненскую область.
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Bob Fayn
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