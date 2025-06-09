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Новости Результат работы ПВО
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РФ выпустила 499 воздушных целей по Украине. ПВО уничтожила 479 из них. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 9 июня 2025 года. Как отработала ПВО

Российские оккупанты в ночь на 9 июня выпустили по Украине 499 целей, в частности беспилотники и ракеты различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Чем атаковали оккупанты

Враг совершил атаку:

  • 479 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
  • 4 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл;
  • 10 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской обл;
  • 3 крылатыми ракетами Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 1 крылатой ракетой Х-35 с ТОТ АР Крым.

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Результат работы ППО

По состоянию на 10:30 силы противовоздушной обороны обезвредили 479 целей: 292 - сбиты огневыми средствами, 187 - локально потеряны.

  • 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 10 крылатых ракет Х-101;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
  • 2 крылатые ракеты Х-22 - не достигли целей (локально утрачены);
  • 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • 1 крылатая ракета Х-35.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

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Обстрел 9 июня 2025 года. Как отработала ПВО

Автор: 

обстрел (27885) ПВО (2838) Воздушные силы (2425)


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Топ комментарии
+13
нічого собі, по ракетам взагалі дуже гарний результат, навіть не пам'ятаю такого.... наше ППО супер, молодці хлопці та дівчата...
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09.06.2025 10:59 Ответить
+9
Чудовий результат Дякуємо !
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09.06.2025 10:55 Ответить
+8
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

весь обстрел был по очередному аэродрому

всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 Кинжала

энергетическую инфраструктуру не трогали

есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных областях, информации о погибших на сейчас у меня нет

Дубно красавцы 🫡

ждём очередные вбросы в виде «это не была атветка, а вот следующая !!!!!!»
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09.06.2025 11:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чудовий результат Дякуємо !
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09.06.2025 10:55 Ответить
нічого собі, по ракетам взагалі дуже гарний результат, навіть не пам'ятаю такого.... наше ППО супер, молодці хлопці та дівчата...
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09.06.2025 10:59 Ответить
Ого, 4%... А таке можливо?
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09.06.2025 11:00 Ответить
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

весь обстрел был по очередному аэродрому

всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 Кинжала

энергетическую инфраструктуру не трогали

есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных областях, информации о погибших на сейчас у меня нет

Дубно красавцы 🫡

ждём очередные вбросы в виде «это не была атветка, а вот следующая !!!!!!»
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09.06.2025 11:08 Ответить
Ваньок пише 2 кінжала,
ібігнат 4
Дуже часто колишні радянські,або радянські за складом розуму,як у їбігната-перебільшують.
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09.06.2025 11:16 Ответить
То Ваньок писав ще до девʼятої години, коли два вночі випустили, а після девʼятої ще були два, тому все правильно написано, чотири кінжали
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09.06.2025 11:19 Ответить
Ванек написал этот пост еще до того, как утром запустили еще 2 кинжала... Итого было 4.
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09.06.2025 11:19 Ответить
Ого, як і Ванток казав, красавці, 4 кінджала з 4 збили, Дубно серйозно прикрито
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09.06.2025 11:09 Ответить
Збили 4 Кинжали? Хєрасє...
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09.06.2025 11:10 Ответить
свинособачи "кинжали" летіли сьогодні на Рівнинщину...Невже збили/знешкодили?
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09.06.2025 11:11 Ответить
Так
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09.06.2025 11:13 Ответить
Місцеві ЗМІ повідомляють, що під атакою був військовий аеродром біля міста Дубно.

Всього застосовано: біля 10 крилатих ракет Х-101/555, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та десятки шахедів.
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09.06.2025 11:16 Ответить
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09.06.2025 11:42 Ответить
Ваньок писав просто Ванга ..він за 2 години предрік що Ту22 пустять Х22 по бурових вишках і залетять в Чорне море через Новоросійськ , так і сталось
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09.06.2025 13:23 Ответить
 
 