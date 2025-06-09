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РФ выпустила 499 воздушных целей по Украине. ПВО уничтожила 479 из них. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 9 июня выпустили по Украине 499 целей, в частности беспилотники и ракеты различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковали оккупанты
Враг совершил атаку:
- 479 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл;
- 10 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской обл;
- 3 крылатыми ракетами Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 1 крылатой ракетой Х-35 с ТОТ АР Крым.
Результат работы ППО
По состоянию на 10:30 силы противовоздушной обороны обезвредили 479 целей: 292 - сбиты огневыми средствами, 187 - локально потеряны.
- 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 10 крылатых ракет Х-101;
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 2 крылатые ракеты Х-22 - не достигли целей (локально утрачены);
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- 1 крылатая ракета Х-35.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.
Топ комментарии
+13 Hanka Panyanka
показать весь комментарий09.06.2025 10:59 Ответить Ссылка
+9 Володимир Омельянов
показать весь комментарий09.06.2025 10:55 Ответить Ссылка
+8 Виталий #548501
показать весь комментарий09.06.2025 11:08 Ответить Ссылка
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весь обстрел был по очередному аэродрому
всего было около 10 ракет с ТУ-95мс и вроде бы 2 Кинжала
энергетическую инфраструктуру не трогали
есть повреждения гражданской инфраструктуры в разных областях, информации о погибших на сейчас у меня нет
Дубно красавцы 🫡
ждём очередные вбросы в виде «это не была атветка, а вот следующая !!!!!!»
ібігнат 4
Дуже часто колишні радянські,або радянські за складом розуму,як у їбігната-перебільшують.
Всього застосовано: біля 10 крилатих ракет Х-101/555, 2 аеробалістичні ракети "Кинджал" та десятки шахедів.