33 БПЛА уничтожено над Черкасской областью: есть повреждения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на понедельник, 9 июня 2025 года, во время массированной атаки врага на Черкасщине работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в пределах территории области обезврежено 33 российских БпЛА.
Травмированных нет, впрочем есть повреждения из-за падения обломков.
В частности, по словам Табурца, в Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка, побит автомобиль. Также было возгорание леса на площади 2 га. Оно оперативно ликвидировано.
В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж, а также столовая на территории частного предприятия.
"Эти данные предварительные. Работаем", - уточнил глава ОГА.
Как сообщалось, ночью оккупанты массово атаковали Ривненскую область: били "шахедами" и ракетами, есть раненый. Также Россия атаковала Киев, повреждено офисное здание. Кроме того, сообщалось, что вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине.
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