33 БПЛА уничтожено над Черкасской областью: есть повреждения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на понедельник, 9 июня 2025 года, во время массированной атаки врага на Черкасщине работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пределах территории области обезврежено 33 российских БпЛА.

Травмированных нет, впрочем есть повреждения из-за падения обломков.

В частности, по словам Табурца, в Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка, побит автомобиль. Также было возгорание леса на площади 2 га. Оно оперативно ликвидировано.

В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж, а также столовая на территории частного предприятия.

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"Эти данные предварительные. Работаем", - уточнил глава ОГА.

Как сообщалось, ночью оккупанты массово атаковали Ривненскую область: били "шахедами" и ракетами, есть раненый. Также Россия атаковала Киев, повреждено офисное здание. Кроме того, сообщалось, что вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине.