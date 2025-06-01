"Шахеды" атаковали Черкасскую область: поврежден дом
С ночи в Черкасской области раздавались воздушные тревоги. Враг атаковал беспилотниками, работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в пределах области обезврежено 13 российских БпЛА.
Без травмированных.
В то же время, в Черкасском районе повреждены окна в частном доме. Обследование территории продолжается.
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