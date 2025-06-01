РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9749 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Черкасскую область
633 0

"Шахеды" атаковали Черкасскую область: поврежден дом

шахед над Черкасской областью

С ночи в Черкасской области раздавались воздушные тревоги. Враг атаковал беспилотниками, работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в пределах области обезврежено 13 российских БпЛА.

Без травмированных.

Также читайте: 25 "Шахедов" уничтожили над Черкасской областью: обошлось без пострадавших

В то же время, в Черкасском районе повреждены окна в частном доме. Обследование территории  продолжается.

Автор: 

обстрел (27731) Шахед (1141) Черкасская область (76)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 