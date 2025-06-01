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Новини Атака безпілотників на Черкаську область
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"Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено будинок

шахед над Черкащиною

З ночі у Черкаській області лунали повітряні тривоги. Ворог атакував безпілотниками, працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у межах області знешкоджено 13 російських БпЛА.

Минулось без травмованих.

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Водночас, у Черкаському районі пошкоджено вікна у приватному будинку. Обстеження території наразі триває.

Автор: 

обстріл (29052) Шахед (1141) Черкаська область (79)


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