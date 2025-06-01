"Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено будинок
З ночі у Черкаській області лунали повітряні тривоги. Ворог атакував безпілотниками, працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у межах області знешкоджено 13 російських БпЛА.
Минулось без травмованих.
Водночас, у Черкаському районі пошкоджено вікна у приватному будинку. Обстеження території наразі триває.
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