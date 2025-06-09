Вражеские беспилотники повредили ЛЭП в Полтавской области
Ночью в Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков российского беспилотника была повреждена линия электропередач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.
По его словам, энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии.
Дальнейшие ремонтные работы запланированы в течение дня, добавил глава ОВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль