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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Вражеские беспилотники повредили ЛЭП в Полтавской области

электроэнергия,леп

Ночью в Миргородском районе Полтавской области в результате падения обломков российского беспилотника была повреждена линия электропередач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Владимир Когут.

По его словам, энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии.

Дальнейшие ремонтные работы запланированы в течение дня, добавил глава ОВА.

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Автор: 

беспилотник (3767) Полтавская область (1185) Миргородский район (9)


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